Дюков об РФС: «Мы получаем средства от УЕФА достаточно регулярно. Они идут на развитие футбола, инфраструктуру, проекты «Футбол в школе» и ЮФЛ»

Александр Дюков рассказал о регулярных денежных поступлениях из УЕФА.

– Были новости, что УЕФА выплатил РФС почти 11 миллионов евро после отстранения. Так ли это?

– Мы получаем средства от УЕФА достаточно регулярно. Честно говоря, не помню – 11 миллионов или сколько.

– На что идут эти средства?

– Они идут на развитие футбола, строительство инфраструктуры и реализацию проектов, например, на программу «Футбол в школе» и ЮФЛ, – сказал президент РФС.

Российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.