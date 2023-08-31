Холанд признан лучшим игроком сезона по версии УЕФА. Он опередил Месси и де Брюйне

Эрлинг Холанд признан УЕФА лучшим футболистом прошлого сезона.

23-летний нападающий «Манчестер Сити» получил награду после жеребьевки группового этапа чемпионов.

На приз также претендовали Кевин де (« ») и (« »).

В минувшем сезоне Холанд выиграл Лигу чемпионов, забив 12 голов и став лучшим бомбардиром турнира.

Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.

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