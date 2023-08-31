Холанд признан лучшим игроком сезона по версии УЕФА. Он опередил Месси и де Брюйне
Эрлинг Холанд признан УЕФА лучшим футболистом прошлого сезона.
23-летний нападающий «Манчестер Сити» получил награду после жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.
На приз также претендовали Кевин де Брюйне («Ман Сити») и Лионель Месси («ПСЖ»).
В минувшем сезоне Холанд выиграл Лигу чемпионов, забив 12 голов и став лучшим бомбардиром турнира.
Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.
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Все таки для УЕФА важнее свои турниры. Вполне логично
Ни один день не можешь жить без него?
🏆 Лига чемпионов
🏆 Премьер-лига
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🎖 «Золотая бутса» ЛЧ
🎖 «Золотая бутса» АПЛ
🎖 Лучший игрок сезона АПЛ
🎖 Лучший молодой игрок сезона АПЛ
🆕 Игрок года по версии ПФА
Лучший игрок года по версии УЕФА
ЗМ...
● Больше всего клубных голов 73 (мировой рекорд)
● Больше всего голов в лиге 50 (мировой рекорд)
● Больше всего голов в ЛЧ 14
И он все равно был рад за Иньесту
Давайте разберёмся, почему же выиграл Иньеста
● Чемпион ЕВРО 2012
● Игрок турнира
● Лучший игрок финала
Очень похожая ситуация с Месси в 2022 году
● Чемпион Мира
● Игрок турнира
● Лучший игрок финала
Даже гол+ пас больше у 36 летнего Лео чем у 23 летнего Холланда
62 > 61
Но почему ноют фанаты Рюналду??)))
Его даже в топ 500 нет и не должно.))