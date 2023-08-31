Холанд признан лучшим игроком сезона по версии УЕФА. Он опередил Месси и де Брюйне

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия Лионель Месси лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА УЕФА рейтинги Кевин де Брюйне Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд признан УЕФА лучшим футболистом прошлого сезона.

23-летний нападающий «Манчестер Сити» получил награду после жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

На приз также претендовали Кевин де БрюйнеМан Сити») и Лионель МессиПСЖ»).

В минувшем сезоне Холанд выиграл Лигу чемпионов, забив 12 голов и став лучшим бомбардиром турнира.

Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.

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152 комментария

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Отец Абду
Поздравляю, монстр заслужил, провёл великолепный сезон...

Все таки для УЕФА важнее свои турниры. Вполне логично
+145
-9
+136
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S. A.
Де Брюйне – это самый обделённый игрок своего поколения
+140
-8
+132
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Отец Абду
Ответ Leon Betov
Воровство! неужели в УЕФА не оценили великий хет-трик Маккаби?
Фанаты Месси ( лично я тоже) радуются за Холанда и поздравляют его с победой на ветке, тем временем фанат Роналду упоминает Месси:)

Ни один день не можешь жить без него?
+79
-32
+47
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falkao2013
Заслужил. Норвежский киборг просто уничтожил с Сити АПЛ и достиг вершины в Лиге чемпионов.
+47
-9
+38
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2vdhrvmmzf
Ответ Leon Betov
Воровство! неужели в УЕФА не оценили великий хет-трик Маккаби?
Как фанат Месси признаю победу Холланда, абсолютно по делу учитывая что уефа чм не учитывает. А так повод для хейтеров типа тебя поюлить только)
+38
-9
+29
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Cruel Snake
Дебютный сезон Эрлинга Холанда в Англии:

🏆 Лига чемпионов
🏆 Премьер-лига
🏆 Кубок Англии
🎖 «Золотая бутса» ЛЧ
🎖 «Золотая бутса» АПЛ
🎖 Лучший игрок сезона АПЛ
🎖 Лучший молодой игрок сезона АПЛ
🆕 Игрок года по версии ПФА
Лучший игрок года по версии УЕФА
ЗМ...
+39
-16
+23
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Lazizbek Gulyamov
Ответ clausevenzzz
Кто помнит, когда Месси проиграл Иньесте награду лучшего игрока УЕФА в 2012 году, несмотря на то что ● Больше всего клубных голов 73 (мировой рекорд) ● Больше всего голов в лиге 50 (мировой рекорд) ● Больше всего голов в ЛЧ 14 И он все равно был рад за Иньесту Давайте разберёмся, почему же выиграл Иньеста ● Чемпион ЕВРО 2012 ● Игрок турнира ● Лучший игрок финала Очень похожая ситуация с Месси в 2022 году ● Чемпион Мира ● Игрок турнира ● Лучший игрок финала Даже гол+ пас больше у 36 летнего Лео чем у 23 летнего Холланда 62 > 61
Награда исключительно касается еврокубках. По перформансу Месси возможно получит ЗМ но он не должен быть в тройке кандидатов УЕФА
+22
-1
+21
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Homelender_666
Ответ Отец Абду
Поздравляю, монстр заслужил, провёл великолепный сезон... Все таки для УЕФА важнее свои турниры. Вполне логично
Это логично. Для УЕФА должны быть в приоритете ЛЧ и ЧЕ.
+21
-4
+17
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Artem Piatkov
Ответ Отец Абду
Поздравляю, монстр заслужил, провёл великолепный сезон... Все таки для УЕФА важнее свои турниры. Вполне логично
Для УЕФА важнее адекватный выбор
+53
-36
+17
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Direct free kick
меси в тройке игроков УЕФА - позор УЕФА
+26
-14
+12
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Rus Donskoy
молодец 👍, огромный талант.
+11
-1
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a_shishkin
Очень жаль Кевина, видимо там и пройдут мимо такие награды, но Холланд заслужил.
+9
-2
+7
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clausevenzzz
Кто помнит, когда Месси проиграл Иньесте награду лучшего игрока УЕФА в 2012 году, несмотря на то что
● Больше всего клубных голов 73 (мировой рекорд)
● Больше всего голов в лиге 50 (мировой рекорд)
● Больше всего голов в ЛЧ 14
И он все равно был рад за Иньесту
Давайте разберёмся, почему же выиграл Иньеста
● Чемпион ЕВРО 2012
● Игрок турнира
● Лучший игрок финала
Очень похожая ситуация с Месси в 2022 году
● Чемпион Мира
● Игрок турнира
● Лучший игрок финала
Даже гол+ пас больше у 36 летнего Лео чем у 23 летнего Холланда
62 > 61
+22
-15
+7
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Ильяс
молодец заслужил,такими темпами он обгонит мбаппе,а в нём сомневались(
+9
-2
+7
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Кашшай Чакырович
По мне Де Брюйне должен был забирать !
+10
-4
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Салесар
Ответ Mykytka
Что значит «свои»? Он на то и «УЕФА». Все что под эгидой УЕФА, то и считается. На ЧМ и остальное все равно.
Если бы на чм было все равно, Месси не было бы в тройке. И даже когда показывали троих номинантов, почти все видео с Месси были с чм. Так что, думаю, все-таки чм учитывается, хоть это и странно
+6
0
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BZB
Де Брюйне всей своей карьерой заслужил!
+5
0
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Greatest Of All Time
Я фанат Месси, но рад за Холанда.
Но почему ноют фанаты Рюналду??)))
Его даже в топ 500 нет и не должно.))
+10
-5
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EnzoAmatera
Абсолютно читаемо, Холанда от УЕФА, ЗМ Месси отдадут,все логично
+16
-11
+5
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Esu
КДБ лучшее
+5
0
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Доброжелатель98
Жоржиньо пусть теперь расскажет Холанду - где он был на ЗМ, получив награду от УЕФА. Это было не так давно.
+4
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a.sh.s.
КДБ очень жалко, но у Сити многие игроки достойные этого награду, Родри, Бернардо, Эдерсон, но такие призы часто получает группа атаки.
+4
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Кефтеме
Ответ Artem Piatkov
Для УЕФА важнее адекватный выбор
Например Жоржиньо 🤣🤣🤣
+4
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Евгений Шазиев
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Заслужил.
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Иван Лапин
95% голов холланда - замыкания в пустые. Роналду за такие голы просто разрывают в комментах
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