Глава французских судей о паузе в матче «Ниццы» из-за кричалки «ИГИЛ*, мы тебя трахнем»: «Судья не расслышал первое слово. Если бы он понял контекст, то не стал бы останавливать игру»

Во Франции объяснили, почему приостановили матч из-за кричалки про ИГИЛ*.

«Ницца » одержала победу над «Лионом » со счетом 3:2 в домашнем матче 8-го тура Лиги 1. Во втором тайме фанаты хозяев стали скандировать «ИГИЛ*, мы тебя трахнем ». Главный арбитр встречи Жером Брисар из-за этого ненадолго приостановил игру.

Эта кричалка также несколько раз звучала на матчах «Ниццы» в прошлом и связана с терактом, который произошел в городе 14 июля 2016 года – его исполнитель врезался в толпу людей, наблюдавших на Английской набережной в за салютом в честь Дня взятия Бастилии, на 19-тонном грузовике. 86 человек погибли, 308 получили ранения. Нападавший был застрелен полицией. Ответственность взяло на себя «Исламское государство*».

«Я разговаривал с Жеромом после матча. Хотя он отчетливо услышал «мы тебя трахнем», он не расслышал первое слово, то есть «ИГИЛ*». Если бы он понимал контекст, то не стал бы останавливать матч – в порядке исключения. Он узнал [о контексте], только когда Франк Эс поделился с ним информацией», – сказал глава департамента судейства Антони Готье.

* – ИГИЛ, «Исламское государство» – террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ.