Распалась танцевальная пара Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол. Они победители финала Гран-при России-2023

Танцевальная пара Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол распалась.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания России.

«По обоюдному решению пара прекратила свой творческий союз», – говорится в сообщении.

Кагановская и Ангелопол — победители финала Гран-при России (2023), победители и призеры этапов юниорского Гран-при, победители и призеры этапов Гран-при России.