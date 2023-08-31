Распалась танцевальная пара Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол. Они победители финала Гран-при России-2023
Танцевальная пара Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол распалась.
Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания России.
«По обоюдному решению пара прекратила свой творческий союз», – говорится в сообщении.
Кагановская и Ангелопол — победители финала Гран-при России (2023), победители и призеры этапов юниорского Гран-при, победители и призеры этапов Гран-при России.
Васелисе найти хорошего партнера. Не такого "с закидонами", как Ангелопол.
Крыловой успеха с Аннабель и Игорем. Натерпелась она с Кагополами, бедная...
Не знаю, не хочется её винить.
Самое худшее, что могло произойти в танцах, произошло.
Это было страшно, это было слишком плохо, чтобы быть правдой, но...
Последний луч света погас. Наступила тьма. Танцы развалены полностью. И никакого просвета нет. Даже смотреть, возможно, не буду теперь какое-то время.
КА были единственной интересной парой, на которую были возложены практически все надежды, и для которой, по сути, был расчищен путь.
Но крах. Тотальный и всеобъемлющий крах. Упадок, и полный звиздец.
Всё.
Теперь не танцы, а выжженная пустошь.