Распалась танцевальная пара Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол. Они победители финала Гран-при России-2023

Теги сборная России танцы на льду Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Фигурное катание

Танцевальная пара Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол распалась.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания России. 

«По обоюдному решению пара прекратила свой творческий союз», – говорится в сообщении. 

Кагановская и Ангелопол — победители финала Гран-при России (2023), победители и призеры этапов юниорского Гран-при, победители и призеры этапов Гран-при России. 

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252 комментария

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russalka
Идиоты. Причём оба.
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Сережа-молодец!
Дарио, возвращайся. Тут партнерша освободилась)
+126
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angelbf@mail.ru
Валера это такой иди****а, Я просто не могу. Развалил лучшую танцевальную пару, что у нас была. Вот не болела за танцы никогда, а они заставили. И хоть сам он мне никогда не нравился, но в танцах они божили(( Васе удачи в поисках партнёра, она достойна лучшего
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Татьяна Вересова
Такие были перспективные ребята, со своим лицом, с индивидуальностью.. Как же глупо получилось
+83
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ccc6srcv2n
Если честно, никому из девочек не советовала бы вставать в пару с Ангелополом несмотря на его талант и опыт.
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Ритт
Чем раньше, тем лучше. Потому что они всё равно рано или поздно распались бы.
Васелисе найти хорошего партнера. Не такого "с закидонами", как Ангелопол.
Крыловой успеха с Аннабель и Игорем. Натерпелась она с Кагополами, бедная...
+72
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akschweyan
Ответ russalka
Идиоты. Причём оба.
К Васе как будто поменьше вопросов, она до последнего старалась вывозить это все. Но судя по последнему интервью Валеры, это было очень непросто.
Не знаю, не хочется её винить.
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Лия Романова
Не удивлюсь, что из-за закидонов Валеры. Василиса может устала терпеть
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Elenavasilevna
Сколько было надежд на победы действительно интересной пары, и вдруг облом. Худайбердыевой сейчас вообще можно со льда не вставать , на несколько лет титул ЧР гарантирован. Проклятье какое то на наши танцы навалилось.
+53
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FatPony
Все ж фигурка любимый сериал
+48
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Defender64
Ну вот и всё.
Самое худшее, что могло произойти в танцах, произошло.
Это было страшно, это было слишком плохо, чтобы быть правдой, но...
Последний луч света погас. Наступила тьма. Танцы развалены полностью. И никакого просвета нет. Даже смотреть, возможно, не буду теперь какое-то время.
КА были единственной интересной парой, на которую были возложены практически все надежды, и для которой, по сути, был расчищен путь.
Но крах. Тотальный и всеобъемлющий крах. Упадок, и полный звиздец.
Всё.
+49
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bolelschiza
Ответ Elenavasilevna
Сколько было надежд на победы действительно интересной пары, и вдруг облом. Худайбердыевой сейчас вообще можно со льда не вставать , на несколько лет титул ЧР гарантирован. Проклятье какое то на наши танцы навалилось.
да не, Букины будут снова ЧР
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Вошь энтропийная
Ну здрасьте приехали.
Теперь не танцы, а выжженная пустошь.
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Vendetta4111323
Это просто эпик фейл. Хотя ожидаемо, из-за распада личных отношений. Это только Женя Тарасова после свадьбы с Климовым может на сборы с бывшим укатить))) но если серьезно, Женя и старше гораздо, а здесь подростки. Эх…
+37
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Vendetta4111323
Ответ Ритт
Чем раньше, тем лучше. Потому что они всё равно рано или поздно распались бы. Васелисе найти хорошего партнера. Не такого "с закидонами", как Ангелопол. Крыловой успеха с Аннабель и Игорем. Натерпелась она с Кагополами, бедная...
Кстати, да, пару жаль, но этот мальчик уже берега попутал, ничего толком не выиграв. Надеюсь, Василисе повезет с новым партнером
+34
0
+34
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Maecenas
Василису жалко. 100% из-за нарцисса слюнявого это всё
+32
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Анна Беляева
Довыступался Валера, похоже
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Rina
Жаль Анжелику Крылову, столько в них вложила, такая пара была перспективная!
+26
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Залина Малина
Теперь только за Песечник-Некрасова болеть.
+25
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bolelschiza
эту пару мне жаль ещё больше Дарио с Ириной
+25
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Princess23
Это столько пиара вбухать и на выходе получить такой выхлоп...Вау. Ничему нашу федру жизнь не учит
+24
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AnnaSmirnova2000
Почему то чувствовала, что так будет после заявлений Ангелопола об их расставании. Желаю Василисе достойного партнера, а не этого нытика. Одни маты в голове в его адрес
+24
-1
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Татьяна Вересова
После бесконечных интервью и постов Валеры это был вопрос времени и терапия Василисы
+24
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Татьяна Вересова
Надеюсь, Василиса к Багину не пойдет..
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Pentrak
Ответ russalka
Идиоты. Причём оба.
Вася тут при чём, если он сначала ей нервы мотал из-за личных отношений, а потом закатывал истерики после перехода Морозофф?
+21
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