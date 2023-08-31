Овечкин назвал медаль Олимпиады одной из главных целей жизни: «Но нас убрали в сторону и не дают. Говорят, спорт вне политики, но оказалось, все наоборот»

Александр Овечкин назвал олимпийскую медаль одной из целей в карьере.

– Я уверена, что ты с детства мечтал об олимпийской медали. Смирился, что не завоевал ее?

– Я не то что смирился. Конечно, обидно. Некоторые ребята, которые мечтали об Олимпиаде, на ней даже ни разу не были из-за всей этой ситуации.

И допинговая, и та, которая сейчас происходит. Нас просто убрали в сторону и не дают. Хотя говорят, что спорт вне политики, но оказалось, что все наоборот.

Конечно, обидно и за себя, и за людей, которые болеют, переживают и хотят видеть нас на Олимпийских играх.

А в 18-м году не сошлись с олимпийским комитетом. Это все деньги. Им на нас пофиг.

Самое главное, чтобы они получили какие-то проценты. Хотя нам сказали, что мы 100% едем, но за месяц объявили, что нет договоренности.

– Может быть, ты захочешь стать тренером олимпийских чемпионов?

– Олимпийская медаль – одна из главных целей моей жизни, была и будет.

Но насчет тренерской работы не знаю, – сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в шоу «Команда» на KION, ведущей которого является Татьяна Навка.