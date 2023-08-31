Овечкин назвал медаль Олимпиады одной из главных целей жизни: «Но нас убрали в сторону и не дают. Говорят, спорт вне политики, но оказалось, все наоборот»

Теги Сборная России по хоккею Вашингтон Александр Овечкин НХЛ олимпийский хоккейный турнир Хоккей

Александр Овечкин назвал олимпийскую медаль одной из целей в карьере.

– Я уверена, что ты с детства мечтал об олимпийской медали. Смирился, что не завоевал ее?

– Я не то что смирился. Конечно, обидно. Некоторые ребята, которые мечтали об Олимпиаде, на ней даже ни разу не были из-за всей этой ситуации.

И допинговая, и та, которая сейчас происходит. Нас просто убрали в сторону и не дают. Хотя говорят, что спорт вне политики, но оказалось, что все наоборот.

Конечно, обидно и за себя, и за людей, которые болеют, переживают и хотят видеть нас на Олимпийских играх.

А в 18-м году не сошлись НХЛ с олимпийским комитетом. Это все деньги. Им на нас пофиг.

Самое главное, чтобы они получили какие-то проценты. Хотя нам сказали, что мы 100% едем, но за месяц объявили, что нет договоренности.

– Может быть, ты захочешь стать тренером олимпийских чемпионов?

– Олимпийская медаль – одна из главных целей моей жизни, была и будет.

Но насчет тренерской работы не знаю, – сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в шоу «Команда» на KION, ведущей которого является Татьяна Навка.

42 комментария

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shahmur
Путин-тимовец говорит что думал "спорт вне политики, а он вон как оказалось"))
+102
-5
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armanchik
Овечкин только сейчас узнал что спорт и политика связаны?
Вопрос: а чем он занимался когда создавал путинтим?
+82
-5
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Сергей Орлов
У тебя было три Олимпиады и на всех ты напрудил в штаны.
+64
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Алексей Агеев
Что за поток сознания? Кого убрали в сторону? Причем тут политика? В 18 и 22 году нхловцев не было на Олимпиаде, а до этого Овечкин трижды ездил на Игры и на всех успешно провалился, в том числе и на домашних в Сочи.
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Pavel Matveenko
Почему в Пхёнчхан не поехал, Сашок? Или забыл что натрепал?
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Maturmalai
Овечкин, судя по размеру твоего контракта в НХЛ, тебе тоже далеко не пофиг на деньги.
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-4
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Михаил1970
Овечкин может лезть в политику, а политика не смеет трогать Овечкина.
+25
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+25
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Stih
почему все говорят о какой то политике?
причины по которым Россия не участвует, это не политика, это банальная уголовщина.
+23
-1
+22
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Дмитрий
Основатель плештим называет великую миссию спасения мира «та ситуация»? Типичный омерикос
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Водяра
Надеюсь он тоже самое скажет на инглише когда в родную Америку вернётся. Всё-таки мерзкий чувак этот 🐑.
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aalto
а когда путин-тим объявлял спорт был вне политики?
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Илья Савчук
так вроде НХЛ убрала вас с ОИ, причем тут политика
+9
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fewral
Если спорт вне политики, то почему спортсмен создаёт путинтим?
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shahmur
Овечкин друг Исимбаевой, путин-тим создавал чисто номинально.
+10
-2
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Водяра
Ответ armanchik
Овечкин только сейчас узнал что спорт и политика связаны? Вопрос: а чем он занимался когда создавал путинтим?
Думал это бренд ширпотрепа под которым продавать ло хам.)
+8
-2
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Матрос Кот
Красавчик! А кто позорно слил в Ванкувере 2010, в Сочи 2014 еще позорнее. Убрали его! Если бы не убрали,так и сливали бы финнам в 1/4.
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slow focus
а в Сочи патриота кто убрал? пенсионер Селяне?
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Гумберт Гумберт
Путинтим вне политики 😄
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Stas610
Сам же выбрал деньги. А мог бы вместе с Ковальчуком и Дацюком взять золото в 2018г.
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vital-vince
Ответ Олег Пашинин
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Ну так опасность угрожает теперь и со стороны Швеции и Финляндии. Китай вон вообще на картах рисует рОССИЙСКУЮ территорию своей. Так может тоже "защититься" надо от них??? Или пыня от напряжения гадит в свой чемодан?
+5
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oberkorn
Он уже на трех олимпиадах был. С ним обделались везде. На четвёртой переобулся и наши взяли золото. Сухая статистика.
+6
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Diego 95
Ответ armanchik
Овечкин только сейчас узнал что спорт и политика связаны? Вопрос: а чем он занимался когда создавал путинтим?
Это другое
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Maxim Shumov
Ответ shahmur
Путин-тимовец говорит что думал "спорт вне политики, а он вон как оказалось"))
Ну переобулся человек. Будущий депутат как-никак))
+3
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ФиладельфияЮнион
Что случилось???
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Maxim Shumov
Так ведь Сашка так грозился в Корею поехать. Потом пришлось переобуться, в очередной раз
+1
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