Пономарев о Сафонове в «ПСЖ»: «Он ненадежный, поэтому его не выставляют. В России он был на хорошем счету, а туда рванул либо за большими деньгами, либо из-за слишком высокого самомнения»
Владимир Пономарев считает, что Матвею Сафонову следует вернуться в Россию.
Ранее сообщалось, что российский вратарь думает об уходе из «ПСЖ» из-за нехватки игрового времени.
«Бесполезно цепляться за команду. О нем уже сложилось мнение как о вратаре. Он ненадежный, поэтому его не выставляют.
Лучше ему найти другую команду – и лучше в России. Нечего ему делать за рубежом, ковыряться с ними. Здесь он найдет хорошую команду, здесь он был на хорошем счету. А туда рванул либо за большими деньгами, либо из-за слишком высокого самомнения.
Тем более если «Зенит» его захочет к себе. Это было бы вообще здорово. И для него, и для его карьеры, и для России, и для самой команды», – сказал бывший защитник ЦСКА.
