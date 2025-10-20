Игроки «Атлетико» не смогли принять душ на «Эмирейтс» после тренировки из-за отсутствия горячей воды. Клуб подал жалобу в УЕФА
«Атлетико» пожаловался в УЕФА на отсутствие горячей воды на стадионе «Арсенала».
Команды встретятся во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет в Лондоне завтра, 21 октября, и начнется в 22:00 по московскому времени.
Как сообщают Marca, COPE и другие испанские СМИ, футболисты мадридской команды не смогли принять душ на «Эмирейтс» после тренировки из-за отсутствия горячей воды.
В «Атлетико» злы и не понимают, почему на таком современном стадионе им не смогли предоставить элементарные удобства накануне матча столь важного турнира. Клуб подал жалобу в УЕФА.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости