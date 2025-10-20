Канисарес о том, что Флик не ушел в раздевалку после красной в матче с «Жироной»: «Это как если бы игрока удалили, но он остался на поле. Вам не кажется, что это неуважение к судьям?»

Сантьяго Канисарес считает, что Флик проявил неуважение к судьям после удаления.

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик получил две желтые карточки в матче с «Жироной» (2:1) в 9-м туре Ла Лиги за возмущение судейскими решениями. После удаления он наблюдал за игрой из подтрибунного помещения, а не ушел в раздевалку.

«Вам не кажется, что [присутствие Флика в подтрибунке] – это огромное неуважение к судьям и четвертому арбитру, не говоря уже о том, что это демонстративный жест?

То, что Флик находился в подтрибунном помещении, – это как если бы футболиста удалили, но он остался на поле.

Есть вещи, которые должны соблюдаться, а если они не соблюдают, судьи должны останавливать матч, потому что удаленный игрок или тренер не могут присутствовать там», – сказал бывший вратарь «Валенсии».

Флик пропустит 1 игру. Ему не грозит дополнительная дисквалификация – судья не указал в отчете, что тренер «Барсы» не ушел в раздевалку после красной в матче с «Жироной»