«Барса» не сможет зарегистрировать Канселу, если не получит деньги от рычага вовремя или не продаст кого-то. «Сити» не получал официальных предложений

Трансферу Жоау Канселу в «Барселону» может помешать ситуация с финансами клуба.

В Барселоне предполагают, что зарегистрировать португальского футболиста будет сложно, если клубы не получит деньги от одного из финансовых рычагов или не продаст кого-то из своих игроков за крупную сумму до закрытия трансферного окна.

Mundo Deportivo отмечает, что «Барселона» уже несколько недель ждет платеж от одного из своих партнеров – Libero Football Finance. Ранее клуб и компания договорились, что 40 миллионов евро поступят на счет «блауграны» до 29 августа, но этого до сих пор не произошло. «Барса» работает над исправлением этой ситуации.

Diario Sport пишет, что « » не получал официальных предложений от «Барселоны» об аренде . Ожидается, что переговоры между клубами в пятницу будут достаточно напряженными.

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