«Барса» не сможет зарегистрировать Канселу, если не получит деньги от рычага вовремя или не продаст кого-то. «Сити» не получал официальных предложений

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Жоау Канселу Футбол

Трансферу Жоау Канселу в «Барселону» может помешать ситуация с финансами клуба.

В Барселоне предполагают, что зарегистрировать португальского футболиста будет сложно, если клубы не получит деньги от одного из финансовых рычагов или не продаст кого-то из своих игроков за крупную сумму до закрытия трансферного окна. 

Mundo Deportivo отмечает, что «Барселона» уже несколько недель ждет платеж от одного из своих партнеров – Libero Football Finance. Ранее клуб и компания договорились, что 40 миллионов евро поступят на счет «блауграны» до 29 августа, но этого до сих пор не произошло. «Барса» работает над исправлением этой ситуации.

Diario Sport пишет, что «Манчестер Сити» не получал официальных предложений от «Барселоны» об аренде Канселу. Ожидается, что переговоры между клубами в пятницу будут достаточно напряженными. 

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25 комментариев

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Sergey Troshin
Все рычаги ушли на группу в ЛЧ
+28
-6
+22
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Egor Aleksandrovich
Ответ Vitali Freeman
Та харэ уже это гнилое болото с рычагами разгонять, не смешно уже.. про каждого нового игрока одно и тоже, не смогут зарегистрировать - и по итогу всех регистрируют, и Канселу зарегистрируют, день, два, и 100% будет в обойме..
ну почему, очень даже смешно
+7
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+7
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nemessiamorata
так и представляю себе эту картину
Барселона: "Рычаг, дай денег"
+7
-3
+4
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Злой Руся
Вы когда сайт почините ааа??? Бесит уже ! нихрена не грузится !
+6
-3
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blаncо
Ответ Злой Руся
Вы когда сайт почините ааа??? Бесит уже ! нихрена не грузится !
Не знаю о чём вы, но у меня реклама исправно выскакивает.
+3
-1
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Подкат Пенальтьевич
🤡
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Тухель
У Лапорта руки еще месяц будут болеть от использования рычагов, особенно если сумеет Канселу и Феликса подписать и заявить.
+1
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Anton Kortenko
- дёрни за палец прикол покажу.
- что будет?
- Канселу привезу.
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SF_NY
Рычаг- это какой-то бывший югослав, который раздает Барсе бабки? Почему все говорят о нем в Барселоне?
+1
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lightrip
Ответ nemessiamorata
так и представляю себе эту картину Барселона: "Рычаг, дай денег"
С языка сняли)
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Surviving
Ответ SF_NY
Рычаг- это какой-то бывший югослав, который раздает Барсе бабки? Почему все говорят о нем в Барселоне?
😆😆😆
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mr kovalsky
Ответ Злой Руся
Вы когда сайт почините ааа??? Бесит уже ! нихрена не грузится !
Грузится же, вот 2 часа рекламу смотрел, пока на новость зашел
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Jazzzz
Ответ instasamka
По итогу зарегистрируют. А местные клоуны так и останутся клоуны шутящими третий год про рычаги!
Ты автора новости «местным клоуном» сейчас обозвал?😁
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Газонокосильщик Хави
каждый год ожно и то же. и каждый раз - зарегают и местные кулес будут радоваться, что ради усиления в моменте лапоть продает доходы команды
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Максим Маслов
Рычаг, где деньги? А???
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Burak Orel
Новость писал ненавистиник)
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Bernd Leno
Кансело не сможет получить Барсу, если не зарегистрирует рычаг или вовремя не продаст деньги
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instasamka
По итогу зарегистрируют. А местные клоуны так и останутся клоуны шутящими третий год про рычаги!
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Barsa! bolshe chem klub
Чем длиннее рычаг - тем меньшее усилие надо приложить.
+2
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