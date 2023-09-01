«Барса» не сможет зарегистрировать Канселу, если не получит деньги от рычага вовремя или не продаст кого-то. «Сити» не получал официальных предложений
Трансферу Жоау Канселу в «Барселону» может помешать ситуация с финансами клуба.
В Барселоне предполагают, что зарегистрировать португальского футболиста будет сложно, если клубы не получит деньги от одного из финансовых рычагов или не продаст кого-то из своих игроков за крупную сумму до закрытия трансферного окна.
Mundo Deportivo отмечает, что «Барселона» уже несколько недель ждет платеж от одного из своих партнеров – Libero Football Finance. Ранее клуб и компания договорились, что 40 миллионов евро поступят на счет «блауграны» до 29 августа, но этого до сих пор не произошло. «Барса» работает над исправлением этой ситуации.
Diario Sport пишет, что «Манчестер Сити» не получал официальных предложений от «Барселоны» об аренде Канселу. Ожидается, что переговоры между клубами в пятницу будут достаточно напряженными.
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Барселона: "Рычаг, дай денег"
- что будет?
- Канселу привезу.