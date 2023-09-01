«Фиорентина» Кокорина, ПАОК Оздоева, «КИ Клаксвик» и «Заря» попали на групповой этап Лиги конференций. Жеребьевка – 1 сентября

Теги Айнтрахт Франкфурт Лилль Фиорентина высшая лига Шотландия Абердин Чемпионат Украины по футболу Заря высшая лига Нидерланды Астон Вилла премьер-лига Англия бундеслига Германия высшая лига Чехия Виктория Пльзень лига 1 Франция серия А Италия Генк Гент Брюгге высшая лига Бельгия высшая лига Швейцария Фенербахче Бешикташ высшая лига Турция высшая лига Польша Легия высшая лига Словакия Спартак Трнава Слован Братислава высшая лига Болгария высшая лига Сербия высшая лига Финляндия ХИК высшая лига Норвегия высшая лига Дания Нордшелланд высшая лига Хорватия Динамо Загреб высшая лига Словения высшая лига Венгрия ПАОК высшая лига Греция высшая лига Босния и Герцеговина Зриньски АЗ высшая лига Израиль высшая лига Казахстан Лугано Маккаби Тель-Авив высшая лига Исландия Чукарички Астана Буде-Глимт Ференцварош Олимпия Любляна Брейдаблик высшая лига Фарерские острова Лудогорец КИ Клаксвик Лига Конференций УЕФА Балкани Футбол

Все участники группового этапа Лиги конференций определены.

На этом этапе выступят 32 клуба. Жеребьевка пройдет 1 сентября в 15:30 по московскому времени.

1-я корзина: «Айнтрахт» Франкфурт (Германия), «Динамо» Загреб (Хорватия), «Брюгге» (Бельгия), АЗ (Нидерланды), «Гент» (Бельгия), «Фенербахче» (Турция), «Лилль» (Франция), «Ференцварош» (Венгрия).

2-я корзина: ПАОК (Греция), «Слован» Братислава (Словакия), «Маккаби» Тель-Авив (Израиль), «Виктория» Пльзень (Чехия), «Астон Вилла» (Англия), «Лудогорец» (Болгария), «Фиорентина» (Италия), «Буде-Глимт» (Норвегия).

3-я корзина: «Генк» (Бельгия), «Заря» (Украина), «Астана» (Казахстан), «Бешикташ» (Турция), ХИК (Финляндия), «Легия» (Польша), «Спартак» Трнава (Словакия), «Олимпия» Любляна (Словения).

4-я корзина: «Зриньски» (Босния и Герцеговина), «КИ Клаксвик» (Фарерские острова), «Абердин» (Шотландия), «Чукарички» (Сербия), «Лугано» (Швейцария), «Брейдаблик» (Исландия), «Нордшелланд» (Дания), «Балкани» (Косово).

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23 комментария

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Egor Aleksandrovich
Фиорентина Саши Кипрского
+40
0
+40
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blаncо
Айнтрахт
Астон Вилла
Бешикташ
Абердин

Группа смерти, ну или полусмерти - турнирчик же скромный.
+29
-1
+28
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Этот Райола хочет денег
А я вот понимаю, почему "Фиорентина Кокорина". Он делает то, что не может даже Месси. Лео надо выйти на поле, закольцевать на себе игру или встроиться в другую схему, забить или отдать голевую ну или как крайний вариант-предголевую, тогда скажут что Месси делает разницу. Алессандро достаточно просто выйти на поле на несколько минут, не забить, не отдать пас- и вуаля!- его команда побеждает! )
+17
-1
+16
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Валентин Трошов
Ответ Egor Aleksandrovich
Фиорентина Саши Кипрского
Владимирский централ
Сашка Кипрский
Этапом из Москвы
Во Флоренцию
+17
-1
+16
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Рашпель793
Ответ blаncо
Айнтрахт Астон Вилла Бешикташ Абердин Группа смерти, ну или полусмерти - турнирчик же скромный.
Группа комы
+12
-1
+11
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Пикачу82
Ответ Этот Райола хочет денег
А я вот понимаю, почему "Фиорентина Кокорина". Он делает то, что не может даже Месси. Лео надо выйти на поле, закольцевать на себе игру или встроиться в другую схему, забить или отдать голевую ну или как крайний вариант-предголевую, тогда скажут что Месси делает разницу. Алессандро достаточно просто выйти на поле на несколько минут, не забить, не отдать пас- и вуаля!- его команда побеждает! )
И это он еще даже стул не брал! Саня легенда!
+4
0
+4
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Under
а Ференцварош чей?
+5
-2
+3
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Мексиканская песня
Пацаны поднялись. Купили клубы.
+3
0
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Alexander Prokofyev
Ответ Under
а Ференцварош чей?
отставного генерала
+3
-1
+2
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Мексиканская песня
«Фиорентина» Кокорина, ПАОК Оздоева.
Где они сейчас?
+2
-1
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IlyaGrain
Вот бы Клаксвику попалась Астон Вилла! И снова Ференцварош хаха 😀
0
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Сергей Галынский
Выиграет Астон Вилла Эмери
Скриньте
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Александр Чижов
Отставной генерал отступил в лигу конференций
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Максим Заворин
Ференцварош, слован, Олимпия, КИ Клаксвик - вот норм было бы)
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Brigant
Айнтрахт, Астон Вилла, Турки, Фиорентина возможные победители!
0
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Barsa! bolshe chem klub
Российские клубы в первом раунде не встретятся, Поэтому Оздоев и Кокорин могут не беспокоиться 😅😅
+4
-4
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zip13
Клаксвику и Брейдаблику, удачи в группе.
Эмери и АВ удачи поднять кубок.
+1
-1
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