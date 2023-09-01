«Фиорентина» Кокорина, ПАОК Оздоева, «КИ Клаксвик» и «Заря» попали на групповой этап Лиги конференций. Жеребьевка – 1 сентября

Все участники группового этапа Лиги конференций определены.

На этом этапе выступят 32 клуба. Жеребьевка пройдет 1 сентября в 15:30 по московскому времени.

1-я корзина: «Айнтрахт» Франкфурт (Германия), «Динамо» Загреб (Хорватия), «Брюгге» (Бельгия), АЗ (Нидерланды), «Гент» (Бельгия), «Фенербахче» (Турция), «Лилль» (Франция), «Ференцварош» (Венгрия).

2-я корзина: ПАОК (Греция), «Слован» Братислава (Словакия), «Маккаби» Тель-Авив (Израиль), «Виктория» Пльзень (Чехия), «Астон Вилла» (Англия), «Лудогорец» (Болгария), «Фиорентина» (Италия), «Буде-Глимт» (Норвегия).

3-я корзина: «Генк» (Бельгия), «Заря» (Украина), «Астана» (Казахстан), «Бешикташ» (Турция), ХИК (Финляндия), «Легия» (Польша), «Спартак» Трнава (Словакия), «Олимпия» Любляна (Словения).

4-я корзина: «Зриньски» (Босния и Герцеговина), «КИ Клаксвик» (Фарерские острова), «Абердин» (Шотландия), «Чукарички» (Сербия), «Лугано» (Швейцария), «Брейдаблик» (Исландия), «Нордшелланд» (Дания), «Балкани» (Косово).

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