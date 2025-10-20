«МЮ» не выигрывал на «Энфилде» с 2016-го! Вспомните тот легендарный состав?
Сенсация из последнего тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» на «Энфилде»! Такого не было почти 10 лет. В последний раз «МЮ» был сильнее принципиального соперника в Ливерпуле аж в 2016 году.
Сумеете вспомнить состав «Манчестер Юнайтед» на тот матч (с запасными)?
Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press
Настоящий букмекер
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Через телефон этот тест невозможно пройти
3 последних защитников, конечно, без шансов для меня назвать было. С Марсьялем еще долго перебирал как он пишется
Легендарный? 😂😂😂
Через телефон этот тест невозможно пройти
Особенно кнопочный... :-)
не вспомнил макнейра и бортуика-джексона, без шансов )
неужели так смешно... потом что будете делать? Канчельский уже выговорился. Осталось времени сделать один оборот часов.
Дар мина
Чем он легендарный?
Состав хуже теперешнего! Особенно с кислосордым вечномногообещвющим
Очень долго пытался вбить Тайлера Блэкетта, но там оказался Бортуик-Джексон. Невозможно помнить всех ноунемовых молодых темных защитников МЮ времен позднего Ван Гала.