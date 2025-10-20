«МЮ» не выигрывал на «Энфилде» с 2016-го! Вспомните тот легендарный состав?

Сенсация из последнего тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» на «Энфилде»! Такого не было почти 10 лет. В последний раз «МЮ» был сильнее принципиального соперника в Ливерпуле аж в 2016 году.

Сумеете вспомнить состав «Манчестер Юнайтед» на тот матч (с запасными)?

Фото: imago sportfotodienst /Global Look Press