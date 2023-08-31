«Зенит» и Барриос продлили контракт до 2027 года

Теги Зенит премьер-лига Россия Вильмар Барриос Футбол

«Зенит» продлил контракт с Вильмаром Барриосом.

Клуб объявил о подписании с хавбеком договора сроком до лета 2027 года.

Колумбиец выступает в России с сезона-2018/19. За это время на его счету 156 матчей и 3 гола. Подробно со статистикой Барриоса можно ознакомиться здесь.

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29 комментариев

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SMART789
Иван Карпов 🤡🤡🤡🤡🤡
https://www.sports.ru/football/1115374269-zenit-ne-otpustil-barriosa-v-nottingem-za-11-5-mln-evro-potrebovav-20-.html
+44
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+39
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Данко Лазович
отличная новость! Вильмар - украшение нашего чемпионата.
+33
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luu
В Москве приуныли
+28
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Killyr
Но как же, он же хочет уйти! Великий карп снова жидко обделался. 😆
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Фёдор Кузнецов
Как же так, неужели пост Карпова это очередной фейк про Зенит
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Лев Бабенко
Что автоматически означает наличие "Зенита", как минимум, в двойке лучших команд нашего чемпионата.

С отрывом любимый игрок в Петербурге. Потрясающий объём работы, каждый, кто хоть раз видел, как этот парень исполняет в обороне, не даст соврать: за его игрой смотришь с наслаждением.

Лучшая покупка того памятного зимнего трансферного окна с Азмуном и Ракицким, один из важнейших элементов игры Зенита. Очень и очень рад
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Erhff
Москве грустно стало, а Карп опять продался за бабки
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Алексей Кузнецов
Барриос это тот, благодаря которому полузащита "Зенита" одна из лучших в чемпионате. И его отсутствие в кубке очень сильно показывает, насколько он важен для клуба. Отличный игрок и рад, что он остаётся в клубе.
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Максим Новиков
Скорее всего Барриос пошел навстречу и заключил новый контракт, чтобы у Зенита была возможность его продать за большие деньги. Вряд ли Вильмар будет до 27 года играть. В любом случае здорово, что в команде такая хорошая атмосфера
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mean machine/
Прекрасная новость.
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Дмитрий9779
Ответ Максим Новиков
Скорее всего Барриос пошел навстречу и заключил новый контракт, чтобы у Зенита была возможность его продать за большие деньги. Вряд ли Вильмар будет до 27 года играть. В любом случае здорово, что в команде такая хорошая атмосфера
Предыдущий контракт действовал до лета 2026-го...
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azax
Отличная новость!
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Андрей Фоминых
так не долго и легендой клуба стать.
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Дмитрий9779
Здорово!Кучо красава!
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averalex030@gmail.com
молодцы
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jdrk
Это хорошо ♥️
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Саша Котляров
Хорошая новость👍👍👍
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Groznyi2024
Эта новость покруче, чем жеребьевка ЛЧ
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xwt4ky6x8h
👍
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IceBear27
Карпов хотел помочиться на Зенит, но как всегда забыл снять штаны
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box2box2
Ответ Данко Лазович
отличная новость! Вильмар - украшение нашего чемпионата.
Вроде и да, но в нашем чемпионате мало кто не деградировал, может только Витсель и Халк. А вот у Барриоса ошибок все больше, такому игроку нужны топовые матчи уровня ЛЧ регулярно и с большой интенсивностью, а не Уралы и Химки, чтобы он не закисал...
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fil_spb
Ответ SMART789
Иван Карпов 🤡🤡🤡🤡🤡 https://www.sports.ru/football/1115374269-zenit-ne-otpustil-barriosa-v-nottingem-za-11-5-mln-evro-potrebovav-20-.html
Тут не только к Карпову вопросы. Ссылочка то у тебя на спортсру. Ну пишет Карпов в своей тг всякую дичь и фиг бы с ним. А вот как назвать спортсру, который эту дичь тянет к себе на главную?
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Один живой
подписание перед продажей..надеюсь Зенит найдет адекватную замену.
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bet1972
Лучший опорник нашего Чемпа
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Sebastian Debussy
Отличные новости!
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