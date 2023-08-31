«Зенит» и Барриос продлили контракт до 2027 года
«Зенит» продлил контракт с Вильмаром Барриосом.
Клуб объявил о подписании с хавбеком договора сроком до лета 2027 года.
Колумбиец выступает в России с сезона-2018/19. За это время на его счету 156 матчей и 3 гола. Подробно со статистикой Барриоса можно ознакомиться здесь.
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С отрывом любимый игрок в Петербурге. Потрясающий объём работы, каждый, кто хоть раз видел, как этот парень исполняет в обороне, не даст соврать: за его игрой смотришь с наслаждением.
Лучшая покупка того памятного зимнего трансферного окна с Азмуном и Ракицким, один из важнейших элементов игры Зенита. Очень и очень рад