«ПСЖ», «Милан», «Боруссия» Дортмунд и «Ньюкасл» встретятся в группе F Лиги чемпионов

«ПСЖ» сыграет с «Миланом» в Лиге чемпионов.

По итогам жеребьевки, состоявшейся сегодня в Монако, эти команды оказались в группе F.

Также с ними вместе выступят дортмундская « » и « ».

Все итоги жеребьевки можно изучить здесь.

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