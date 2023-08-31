«ПСЖ», «Милан», «Боруссия» Дортмунд и «Ньюкасл» встретятся в группе F Лиги чемпионов
«ПСЖ» сыграет с «Миланом» в Лиге чемпионов.
По итогам жеребьевки, состоявшейся сегодня в Монако, эти команды оказались в группе F.
Также с ними вместе выступят дортмундская «Боруссия» и «Ньюкасл».
Все итоги жеребьевки можно изучить здесь.
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
Топовые матчи нас ждут
Если выйдет из группы, а в это я очень сильно верю, то докажем, что не зря в прошлом году далеко зашли.
Forza Милан!