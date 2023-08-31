«ПСЖ», «Милан», «Боруссия» Дортмунд и «Ньюкасл» встретятся в группе F Лиги чемпионов

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ Милан Ньюкасл премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Футбол

«ПСЖ» сыграет с «Миланом» в Лиге чемпионов.

По итогам жеребьевки, состоявшейся сегодня в Монако, эти команды оказались в группе F.

Также с ними вместе выступят дортмундская «Боруссия» и «Ньюкасл».

Все итоги жеребьевки можно изучить здесь.

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157 комментариев

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Ложный Латераль
Эталон термина "Группа Смерти"
+123
-4
+119
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Акира_1
Не представляю, как Ньюкасл вывезет эту группу и АПЛ параллельно.
+91
-3
+88
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Temer
Реально F 🫡😭
+83
-1
+82
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Ahmad Munir
Тонали: Ah shit, here we go again
+67
0
+67
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alexey.trojanov
ПСЖ хоть не придется позориться в плей-офф...
+47
-4
+43
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Dimario
Етить колотить.
Топовые матчи нас ждут
+37
-1
+36
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Dyos
Ответ Ahmad Munir
Тонали: Ah shit, here we go again
И Долларума)
+35
0
+35
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Максим Черкашин
Милан: Есус помоги.:))))
+32
0
+32
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Бислан Наврузов
Ответ Эркинбек Апаканов
Бавария Барселона Интер тоже были в прошлой ЛЧ.
Здесь 4 сильные команды
+28
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+28
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Гамаль Хайдаров
ЛЧ дала понять Ньюкаслу что новичкам тут не рады)
+28
0
+28
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mad max
капец,все команды в отличной форме,надеюсь выйдут Ньюкасл и Милан
+23
-1
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Профессор из Кобхэма
Легчайшая для Ньюкасла. Выйдут с 1 места уверенно.
+26
-9
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Сергей Николаевич
А я если честно очень хотел сильную группу. Будет интересно смотреть, что мы сможем показать с мощными соперниками. Рад такой группе.
Если выйдет из группы, а в это я очень сильно верю, то докажем, что не зря в прошлом году далеко зашли.
Forza Милан!
+15
-1
+14
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Александр Милевский
Вот и настал момент когда ПСЖ может выиграть еврокубок… Лигу Европы
+13
-1
+12
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Пепси пеналдувич
На данный момент сильнее группы не было в истории ЛЧ,все равны.
+18
-9
+9
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Эркинбек Апаканов
Ответ Пепси пеналдувич
На данный момент сильнее группы не было в истории ЛЧ,все равны.
Бавария Барселона Интер тоже были в прошлой ЛЧ.
+14
-5
+9
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guizzy
Из 3 и 4 корзины сильнейшие команды в одну группу попали, нереально крутая группа, будет интересно посмотреть )
+8
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<~Inter~>
Ответ Акира_1
Не представляю, как Ньюкасл вывезет эту группу и АПЛ параллельно.
они вторая команда по силе в этой группе. Тут у Милана проблемы
+13
-6
+7
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ya_za_ac_milan
Ответ Блуждающий странник
Тут Ньюкасл главный фаворит в группе, имхо. Думаю ПСЖ и Милан с Боруссией больше не рады Ньюкаслу)
Да не у Ньюкасла опыта нет. Думаю Милан на опыте должен переиграть англичан
+6
0
+6
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TimyrSaytpaev
Ответ marchellinos
Он и не вывезет.
Вот и проверим ваш хваленный Ньюкасл
+5
0
+5
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alexmixer9
Ответ Максим Черкашин
Милан: Есус помоги.:))))
Да тут любая команда так думает, не вижу в чем мешок сейчас объективно сильнее Милана)
+5
-1
+4
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S H A R K
Сложнее группу не помню, а для Дормунда тем более ((
+3
0
+3
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SaudiLiga>Mls
В Fantasy пожалуй эту группу можно игнорировать, слишком непредсказуемые результаты будут...=)
+4
-1
+3
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Rio de Janeiro
Возможно сильнейшая группа в истории ЛЧ)
+5
-2
+3
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Enchanter WIZZARD
Ответ Акира_1
Не представляю, как Ньюкасл вывезет эту группу и АПЛ параллельно.
Сейчас владельцы Ньюкасла подсуетятся, и многие футболисты ПСЖ, Милана и Дортмунда будут куплены клубами на Аль😂
+2
0
+2
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