«Ливерпуль» близок к приобретению Райана Гравенберха.

Английский клуб достиг договоренности с «Баварией» о трансфере 21-летнего полузащитника, сообщает The Athletic.

За переход Гравенберха « » заплатит 40 миллионов евро. Сегодня футболист отправится в Англию, а медосмотр пройдет завтра.

В прошлом сезоне Бундеслиги Гравенберх провел 24 матча, не отличившись результативными действиями. Статистику футболиста можно найти здесь.

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