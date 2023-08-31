«Ливерпуль» и «Бавария» договорились о трансфере Гравенберха за 40 млн евро. Медосмотр – завтра

Теги Бавария Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Райан Гравенберх Футбол

«Ливерпуль» близок к приобретению Райана Гравенберха.

Английский клуб достиг договоренности с «Баварией» о трансфере 21-летнего полузащитника, сообщает The Athletic. 

За переход Гравенберха «Ливерпуль» заплатит 40 миллионов евро. Сегодня футболист отправится в Англию, а медосмотр пройдет завтра. 

В прошлом сезоне Бундеслиги Гравенберх провел 24 матча, не отличившись результативными действиями. Статистику футболиста можно найти здесь

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108 комментариев

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QWertY
То есть Бавария его купила за 20, год поюзала на банке и продает за 40? Ваще крутяк)
+76
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+68
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Владислав Бегагаев
Бавария научилась продавать наконец-то
+31
-1
+30
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Dmitri Ponomarev
Ответ Красный чай
Отлично, очень рад покупке, только кто теперь опорником будет, Маккалистер?
Есть версия, что никто. Возможна вариация треугольника Хендо-Милнер-Вейналдум с тремя мобильными работящими хавами, только потоньше. Либо Эндо что-то великое покажет, но это скорее на более оборонительные матчи
+27
-1
+26
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Serggostica Верещагин
Ответ QWertY
То есть Бавария его купила за 20, год поюзала на банке и продает за 40? Ваще крутяк)
Инфляция +длинный контракт+очень нужен Ливерпулю. На трансфере он 30 стоит
+22
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Reel Ics
Ответ Константин Анчуков
Что за стеб?) Ни одного из трех нет уже в клубе, я чет не догоняю🫠😅
"Вариация треугольника Хендо-Милнер-Вейналдум" только с другими футболистами, это имеется ввиду
+13
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+13
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ChinaNumbaWann
Ответ Красный чай
Отлично, очень рад покупке, только кто теперь опорником будет, Маккалистер?
Эндо
+13
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kvn9
Вот это отлично, ни к селу ни к городу, ни одного матча его не помню нормального, а главное, и особой самоотдачи не чувствовалось. Может в Ливерпуле раскроется, всем лучше будет.
+11
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ПавелАвер
по хорошей цене продали резервиста
+9
-1
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Pavel Harriss
Ответ Артем Якунин
зачем покупали?
надеялись, что заиграет. надежды не оправдались - продали. вроде все логично
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Эдвард Газарян
отлично, надеюсь, заиграет у Клоппа, слишком рано ушел в Баварию
+6
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Красный чай
Отлично, очень рад покупке, только кто теперь опорником будет, Маккалистер?
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Sergey Kuznetsov
Ответ Naparn1k
Позарез нужны цз и опорник, в идеале ещё правый защитник, вместо этого лавочник Баварии, который не играет ни на одной из этих позиций, ещё и за сорокет… не разделяю восторга болельщиков Ливерпуля.
вы мало интересуетесь Ливерпулем, иначе знали бы о новых схемах и ролях на поле, где и Гоавенбергху найдется место
+9
-4
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Naparn1k
Позарез нужны цз и опорник, в идеале ещё правый защитник, вместо этого лавочник Баварии, который не играет ни на одной из этих позиций, ещё и за сорокет… не разделяю восторга болельщиков Ливерпуля.
+12
-7
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кэпко
Ответ Naparn1k
Позарез нужны цз и опорник, в идеале ещё правый защитник, вместо этого лавочник Баварии, который не играет ни на одной из этих позиций, ещё и за сорокет… не разделяю восторга болельщиков Ливерпуля.
уже лучше чем совсем никого в центре.
+5
-1
+4
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Санжар Уразбаев
У нас пополнение в команде ))
+3
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Ilya Krapivchenko
Ответ Владислав
Как же обидно будет,если вдруг там заиграет...
А чего обидного, в Баварии он не заиграл, даже на запасного не тянул
+3
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Naparn1k
Ответ Sergey Kuznetsov
вы мало интересуетесь Ливерпулем, иначе знали бы о новых схемах и ролях на поле, где и Гоавенбергху найдется место
Объясни мне, кто мячи отнимать будет и подборы в районе линии штрафной забирать? Мак в этом не силён, он больше на продвижение заточен, Собослаи играет ещё выше, остаётся один Эндо. Предсезонку смотрел, интересующийся Ливерпулем? Видел как из зоны опорника соперники момент за моментом создают? Да и начало сезона показало уязвимость этой зоны. И да, я за Ливерпуль болею со времён победы над Алавесом 5:4, так что мимо
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hasanbeno195@icloud.com
Мне кажется, Клопп из него топ футболиста сделает)
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kvn9
Ответ Александр Андреев
Гениально другое. Он вроде как провалился в Баварии, а его продали дороже, чем покупали. В разы. А еще забавно, как американский проект, все лето перебирал полузащитников, а в итоге стал вымаливать Гравенберха у Баварии, те и отдали из жалости за 40)))
Ну да, не ожидал, ценник более чем хороший.
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Snid
Надеюсь, все три стороны будут довольны!
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Пепси пеналдувич
В последний день ТО, Бавария цену увеличела за него.
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Surviving
Ответ Мансур Мадаев
Будете ещё кусать локти
Да да Пеле продали😭
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Джанлука Нальюка
Не опорник. Зачем берут непонятно. Он будет подчищать за всеми, разрушать атаки, страховать трента ? Сомневаюсь
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Alex Morhan
Ответ Surviving
Где вчерашние "эксперты"? когда я сказал Ливер покупает за 30 а тут все 40.... Это твоё воображение говорили они)
Тут 40+5, в новости этого просто нет
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Homer Simpson
Ответ Константин Анчуков
Что за стеб?) Ни одного из трех нет уже в клубе, я чет не догоняю🫠😅
Погуглите слово «вариация» и тогда как догоните😆
+2
0
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