«Ливерпуль» и «Бавария» договорились о трансфере Гравенберха за 40 млн евро. Медосмотр – завтра
«Ливерпуль» близок к приобретению Райана Гравенберха.
Английский клуб достиг договоренности с «Баварией» о трансфере 21-летнего полузащитника, сообщает The Athletic.
За переход Гравенберха «Ливерпуль» заплатит 40 миллионов евро. Сегодня футболист отправится в Англию, а медосмотр пройдет завтра.
В прошлом сезоне Бундеслиги Гравенберх провел 24 матча, не отличившись результативными действиями. Статистику футболиста можно найти здесь.
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