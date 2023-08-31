Кокорин сыграл за «Фиорентину» впервые с апреля 2022-го. Он вышел на 87-й в матче ЛК с «Рапидом»

Теги Фиорентина серия А Италия Рапид Вена высшая лига Австрия Александр Кокорин Лига Конференций УЕФА Футбол

Александр Кокорин впервые сыграл за «Фиорентину» в этом сезоне.

Нападающий вышел на замену на 87-й минуте игры с венским «Рапидом» (2:0) в Лиге конференций. Матч продолжался до 96-й минуты, за отведенное ему время россиянин результативными действиями не отметился.

В последний раз Кокорин играл за итальянскую команду в апреле 2022 года. Последний сезон он провел в «Арисе» из Лимасола.

Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.

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49 комментариев

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Niko [Ars]
как только он вышел на поле, Фиорентина заработала пенальти и забила решающий гол в двухматчевом противостояния
очевидно, именно фигура Александра перевесила чашу весов в пользу итальянского клуба
+168
-3
+165
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ЛыСъ
На удачу выпустили и... через 30 секунд Фиорентина получает пенальти в ворота Рапида, 2:1 и выход в группу.
Ему результативные действия не нужны, одно появление вносит смятение в ряды соперника! Вот он русский джокер!
+115
0
+115
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Dimarik_grom
Слушайте, ребята, если тренер выпускает Кокорина на 87 минуте, при общем счёте 1-1 и игра медленно, но верно переходило в овер тайм, то он явно на него рассчитывает.
+64
0
+64
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Ярик01
Ответ ингуш 06
Мяча коснулся ?
Травы коснулся
+42
-1
+41
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фк кабинет
Ну так после этого и забили победный гол.Одно присутствие Сашки на поле деморализует соперника!!!
+22
0
+22
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Джанлука Нальюка
Сколько касаний ? Ждем продвинутые статсы
+18
0
+18
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CriminalJoint62
Какая-то ерунда, спортс! Где количество касаний, шагов, вдохов-выдохов и прочего
+13
-1
+12
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OldRedWhite
Ответ Niko [Ars]
как только он вышел на поле, Фиорентина заработала пенальти и забила решающий гол в двухматчевом противостояния очевидно, именно фигура Александра перевесила чашу весов в пользу итальянского клуба
Святая правда !
Физрук Итальяно наконец-то взялся за ум , а то было бы как с Лечче …
+11
0
+11
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Roman Araslanov
Кокорин вышел, и через несколько минут был назначен победный пенальти в ворота Рапида. У кого-то ещё есть вопросы насчёт величия Саньки?
+9
0
+9
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Roman Betenya
Ответ ta-tosha
Где детальный разбор статистики? Пошаговый. Как так? Вы шо там? Чем думаете?
Вся редакция работает, завтра с утра на главной будет лонгрид со стрелочками от Лукомского.
+9
0
+9
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Spaten
Ответ ингуш 06
Мяча коснулся ?
Зачем? Он воды не касается , когда плывет
+9
-1
+8
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ta-tosha
Где детальный разбор статистики? Пошаговый.
Как так? Вы шо там? Чем думаете?
+7
0
+7
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Ростов-на-Дону
Ответ Niko [Ars]
как только он вышел на поле, Фиорентина заработала пенальти и забила решающий гол в двухматчевом противостояния очевидно, именно фигура Александра перевесила чашу весов в пользу итальянского клуба
100%))
+6
0
+6
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Ростов-на-Дону
Саня, давай! Удачи!
+6
0
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hypnotoad94
Честно, после всех этих историй, как фиалки пытались его спихнуть куда угодно и по делу, заплатить за разрыв контракта, в жизни бы не поверил, что Саня реально выйдет за Фиорентину на поле. Уже не футболистом, а мемом воспринимался. А смотри, год сильный на Кипре провел, вернулся в команду вроде как балластом, но умудрился на предсезонке что-то доказать. Странный персонаж, но удачи хочется пожелать
+5
0
+5
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ингуш 06
Мяча коснулся ?
+5
-1
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Pasta
Кокоша велик. Он оказывает влияние на игру, даже если просто находится на поле. Его флюиды доминации не имеют никаких контр-аргументов и их нельзя подавить.
+4
0
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Степан Сорокин
Ну на Никольскую!!!
+3
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Teodrakis
Ответ Роман
"Раз в год палка играет"
Да это не палка, а целый стул
+3
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Иван Левин
Сколько касаний?
+2
0
+2
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arriva
Касания где? Где касания, спрашиваю?!
+1
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Юра Ковтун
Обошлось без касаний.
+1
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Rustam Petrov
Сколько касаний? Сколько взглядов в сторону мяча?
+1
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King_X
Ответ hypnotoad94
Честно, после всех этих историй, как фиалки пытались его спихнуть куда угодно и по делу, заплатить за разрыв контракта, в жизни бы не поверил, что Саня реально выйдет за Фиорентину на поле. Уже не футболистом, а мемом воспринимался. А смотри, год сильный на Кипре провел, вернулся в команду вроде как балластом, но умудрился на предсезонке что-то доказать. Странный персонаж, но удачи хочется пожелать
+++
0
0
0
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Заборостроитель
Слава науке
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