Кокорин сыграл за «Фиорентину» впервые с апреля 2022-го. Он вышел на 87-й в матче ЛК с «Рапидом»

Александр Кокорин впервые сыграл за «Фиорентину» в этом сезоне.

Нападающий вышел на замену на 87-й минуте игры с венским «Рапидом» (2:0) в Лиге конференций. Матч продолжался до 96-й минуты, за отведенное ему время россиянин результативными действиями не отметился.

В последний раз Кокорин играл за итальянскую команду в апреле 2022 года. Последний сезон он провел в «Арисе» из Лимасола.

Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.

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