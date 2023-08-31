Кокорин сыграл за «Фиорентину» впервые с апреля 2022-го. Он вышел на 87-й в матче ЛК с «Рапидом»
Александр Кокорин впервые сыграл за «Фиорентину» в этом сезоне.
Нападающий вышел на замену на 87-й минуте игры с венским «Рапидом» (2:0) в Лиге конференций. Матч продолжался до 96-й минуты, за отведенное ему время россиянин результативными действиями не отметился.
В последний раз Кокорин играл за итальянскую команду в апреле 2022 года. Последний сезон он провел в «Арисе» из Лимасола.
Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.
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