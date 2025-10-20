Маттеус о Кейне: «В мире нет лучше форварда сейчас. Я не видел, чтобы Холанд и Мбаппе делали такие подкаты или передачи на 50 метров»

Лотар Маттеус считает Харри Кейна лучшим форвардом мира на сегодняшний день.

«Сейчас во всем мире я не вижу нападающего лучше, чем Харри Кейн . Не только из-за его голов, но и из-за его универсальности и позиций, которые он занимает. Он проявил свои качества распасовщика, дриблера и сдерживателя. Он одновременно бомбардир, плеймейкер, игрок бокс-ту-бокс и футболист, исполняющий подкаты.

Я никогда не видел, чтобы Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе делали подкаты в своей штрафной, как это сделал Кейн на 88-й минуте против «Боруссии».

Я также не вижу, чтобы Холанд и Мбаппе делали передачи на 50 метров и больше. Я не видел у них двоих таких длинных передач, как у Кейна», – заявил экс-полузащитник «Баварии» для Sky Sport.

Кейн забил 12 голов и отдал 3 ассиста в 7 матчах Бундеслиги-2025/26.