Чемпион мира по фигурному катанию Бриан Жубер обвиняется в насилии
Французского тренера по фигурному катанию Бриана Жубера обвиняют в насилии.
Об этом сообщает французское издание L’Obs со ссылкой на Французскую федерацию ледовых видов спорта (FFSG).
«Мы получили отчеты о случаях насилия и открыли дисциплинарное дело во вторник, 29 августа.
Другие отчеты были получены органом министерства спорта, расследующим случаи насилия.
На данный момент проводится несколько расследований, административных и юридических», – прокомментировала президент FFSG Гвенэлл Нури.
Жуберу 38 лет, он чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по фигурному катанию.
https://www.nouvelobs.com/societe/20230831.OBS77543/le-patineur-brian-joubert-vise-par-plusieurs-enquetes-pour-des-faits-de-violences.html
Презумпцию невиновности никто не отменял! То что человека обвинили в чем-то еще не значит, что он это что-то совершил!
Я женщина, в жизни сталкивалась с разным, и с плохим тоже. Но пугает тенденция нынешняя, когда невиновным людям рушат карьеры и жизни только на основании чьих-то слов.
Слова, кстати, потом часто оказываются ложными, но кого это волнует, когда обвиняемых уже уничтожают к этому моменту и морально и профессионально.
Вроде хорошее дело, к проблемам нужно привлекать внимание и виновные должны быть наказаны, но хочется бОльшей адекватности во всех этих историях.
Жаль, что у нас в стране к этому не относятся так же серьезно. Где на спортсе хоть одна заметка про расследование в отношении Уварова, которого сразу несколько девочек обвинили в домогательствах? Где ход расследования? Где огласка, чтобы дети знали, что в случае чего их услышат и расследование проведут?
Вот так это и организовано: каждая контора считает вправе подменять собой следствие и суд! Министерство спорта расследует случаи насилия?!?
А потом они вынесут решение, примут кучу санкций и жизнь человеку разрушат. А то, что потом суд его оправдает, никому уже не интересно. На этом культура отмены и построена - у суда отняли его функцию вершить справедливость.
Теперь каждый понимает ее «как надо» и плюет на правосудие.
Примеры такой «отмены» сейчас идут один за другим: Менди, Гринвуд, Рубиалес … Люди получают наказание, не будучи реально осужденными. Суд Линча не за горами ..