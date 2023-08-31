Чемпион мира по фигурному катанию Бриан Жубер обвиняется в насилии

Французского тренера по фигурному катанию Бриана Жубера обвиняют в насилии.

Об этом сообщает французское издание L’Obs со ссылкой на Французскую федерацию ледовых видов спорта (FFSG).

«Мы получили отчеты о случаях насилия и открыли дисциплинарное дело во вторник, 29 августа.

Другие отчеты были получены органом министерства спорта, расследующим случаи насилия.

На данный момент проводится несколько расследований, административных и юридических», – прокомментировала президент FFSG Гвенэлл Нури.

Жуберу 38 лет, он чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по фигурному катанию.