Чемпион мира по фигурному катанию Бриан Жубер обвиняется в насилии

Теги Бриан Жубер происшествия сборная Франции мужское катание Фигурное катание

Французского тренера по фигурному катанию Бриана Жубера обвиняют в насилии.

Об этом сообщает французское издание L’Obs со ссылкой на Французскую федерацию ледовых видов спорта (FFSG).

«Мы получили отчеты о случаях насилия и открыли дисциплинарное дело во вторник, 29 августа.

Другие отчеты были получены органом министерства спорта, расследующим случаи насилия.

На данный момент проводится несколько расследований, административных и юридических», – прокомментировала президент FFSG Гвенэлл Нури.

Жуберу 38 лет, он чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по фигурному катанию. 

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65 комментариев

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Mohnatiy
Каком насилии? По отношению к кому? Странная новость, конечно...
+41
-4
+37
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Irina Kistler
Читайте первоисточник, анкета только административная, во Франции последние годы охота на ведьм: воспоминания открылись у одной экс звезды 30 лет спустя, что в 15 тренер погладил ее по попе и склонял к сожительству, тренер умер, не выдержав этот бред, а обвиняемая проводит шоу на этом катке. Браян , видимо наорал за дело на свою ученицу (чемпионка Франции), та убежала в другой клуб, а полгода спустя видимо вспомнила о "насилии". Пусть разбираются, у нас своих проблем хватает.
https://www.nouvelobs.com/societe/20230831.OBS77543/le-patineur-brian-joubert-vise-par-plusieurs-enquetes-pour-des-faits-de-violences.html
+33
-4
+29
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Александр Шульгин
Ответ Sportsfan
Правильно делают, что не спускают такие истории. В любом виде спорта, где занимаются дети с малых лет, должен быть жёсткий контроль и защита от любых видов домогательств. Жаль, что у нас в стране к этому не относятся так же серьезно. Где на спортсе хоть одна заметка про расследование в отношении Уварова, которого сразу несколько девочек обвинили в домогательствах? Где ход расследования? Где огласка, чтобы дети знали, что в случае чего их услышат и расследование проведут?
Конечно ведь там система отмены действует. Сначало отменят человека разрушат его жизнь потом суд оправдание но ничего уже не вернуть там сейчас такое сплошь и рядом.
+41
-14
+27
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Бузина
Смотрю в комментарии и вижу культуру отмены в действии.
Презумпцию невиновности никто не отменял! То что человека обвинили в чем-то еще не значит, что он это что-то совершил!
Я женщина, в жизни сталкивалась с разным, и с плохим тоже. Но пугает тенденция нынешняя, когда невиновным людям рушат карьеры и жизни только на основании чьих-то слов.
Слова, кстати, потом часто оказываются ложными, но кого это волнует, когда обвиняемых уже уничтожают к этому моменту и морально и профессионально.
Вроде хорошее дело, к проблемам нужно привлекать внимание и виновные должны быть наказаны, но хочется бОльшей адекватности во всех этих историях.
+30
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+25
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Sportsfan
Правильно делают, что не спускают такие истории. В любом виде спорта, где занимаются дети с малых лет, должен быть жёсткий контроль и защита от любых видов домогательств.

Жаль, что у нас в стране к этому не относятся так же серьезно. Где на спортсе хоть одна заметка про расследование в отношении Уварова, которого сразу несколько девочек обвинили в домогательствах? Где ход расследования? Где огласка, чтобы дети знали, что в случае чего их услышат и расследование проведут?
+46
-22
+24
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Александр Шульгин
Ответ Sportsfan
Ну да, лучше скрывать, замалчивать, чтобы такие как Ларри Нассар творили свои извращения с десятками детей. Случаев отмены кристально невиновных людей незначительно мало в сравнении с раскрытием реальных преступников.
Ничего скрывать не надо но сначало доказательство и суд а потом ответственность, а не на оборот
+19
-3
+16
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Sportsfan
Ответ Александр Шульгин
Конечно ведь там система отмены действует. Сначало отменят человека разрушат его жизнь потом суд оправдание но ничего уже не вернуть там сейчас такое сплошь и рядом.
Ну да, лучше скрывать, замалчивать, чтобы такие как Ларри Нассар творили свои извращения с десятками детей. Случаев отмены кристально невиновных людей незначительно мало в сравнении с раскрытием реальных преступников.
+31
-16
+15
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гилберт
Ответ Mohnatiy
Каком насилии? По отношению к кому? Странная новость, конечно...
По отношению к юзерам спортса.
+16
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+15
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Маргарита В Сафронова
Главное, чтобы разобрались, а не расправились.
+21
-7
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Аня
Насильно заствил кота пить молоко
+19
-5
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N-fox
В новостях французских пока никакой конкретики не нашла. Есть одна полная статья, но она платная по подписке(( А вообще мировые тенденции обвинять всё и вся в абьюзе и насилии уже перешли границы. Занимались бы реальными случаями, трагедий в жизни у простых людей хватает. А зарабатывать на звездах сейчас входит в привычку. Да и не только на звездах.... Знакомые в США играют в оркестре, так там скрипачка обвинила коллегу в домогательствах, чтобы занять его место, продвинуться...
+14
-2
+12
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Георгий Большаков
Ответ Блинчик
Ну и правильно. Хоть где-то насильников наказывают. Хотя не понятно, насилие физическое, эмоциональное или сексуальное?
Насильников? Суд это уже установил?
+13
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Natalia_777
Почему бы не упомянуть , что сам Жубер всё отрицает? мало таких "обвинителей" у известных людей? либо деньги вымогают своими "обвинениями" , либо пиарятся .
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Александр Шульгин
Ну начинается, Жубер приезжай срочно в Россию
+15
-6
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Sportsfan
Ответ Александр Шульгин
Ничего скрывать не надо но сначало доказательство и суд а потом ответственность, а не на оборот
Так я и не говорю, что ответственность должна наступать до суда. Я говорю о том, что в нашей стране замалчивают сам факт обвинений со стороны детей, как будто ничего не произошло и у нас такого нет. А кто знает, сколько детей молчит, потому что думают, что это они сами виноваты/что это норма/что им не поверят/что их осудят? Дело Уварова откровенно замалчивают. Зато про безызбежность Загитовой обзвонили всех до пятого колена.
+13
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BOBBYHULL
Да. Но думаю он учит точно так же как учили его. Просто время другое уже.
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Александр Шульгин
Ответ Jhon Jhon
Там суды не оправдывают, там суды просто не могут доказать, потому что это очень тяжело, если тебя тренер ущепнет за задницу в месте где нету камер, ты замучаешься привлекать его к ответственности.
Ну так это естественно а вдруг вы просто человека оговорить захотели
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bolelschiza
ещё одну судьбу калечат?
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sashafan2
В насилии какого рода? Сексуальном или физическом?
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Shveddka
Под насилием понимается физическое воздействие, судя по формулировке...
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severyanka
Карьеру ушатают походу. Что там во французской Федре творится?
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Аленка_76
Кошмар какой-то( Надеюсь разберутся .
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korablev
«… получены органом министерства спорта, расследующим случаи насилия …»
Вот так это и организовано: каждая контора считает вправе подменять собой следствие и суд! Министерство спорта расследует случаи насилия?!?
А потом они вынесут решение, примут кучу санкций и жизнь человеку разрушат. А то, что потом суд его оправдает, никому уже не интересно. На этом культура отмены и построена - у суда отняли его функцию вершить справедливость.
Теперь каждый понимает ее «как надо» и плюет на правосудие.
Примеры такой «отмены» сейчас идут один за другим: Менди, Гринвуд, Рубиалес … Люди получают наказание, не будучи реально осужденными. Суд Линча не за горами ..
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Жизненная
Ответ Gemma157
Да, ему надо к нам. У нас тут тренеров всегда защищают и обеляют
Ваша правда: юного Плющенко обижали, били чехлами в раздевалке более старшие спортсмены Мишина; он же , позднее, с шурупами в позвоночнике выходит на лёд, шурупы не выдерживают, ломаются....занавес....но профессора и кандидата педагогических наук очень обеляют и защищают)))
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Sportsfan
Ответ tull
Так Вам на криминальное издание. Если на спорт ресурсе начнут писать расследование по поводу всех тренеров и спортсменов преступников. то что получится?
И тем не менее про французское расследование написали. А про Уварова где?
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