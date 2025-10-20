«Маккаби» подтвердил, что фанатов клуба не будет на матче с «Астон Виллой»: «В результате лжи и ненависти была создана токсичная атмосфера, которая ставит под сомнение их безопасность»

«Маккаби» Тель-Авив подтвердил, что его фанатов не будет на игре с «Астон Виллой».

Ранее стало известно , что болельщикам израильского клуба запретили посещение выездной игры с «Астон Виллой» в Лиге Европы из-за возможных проблем с безопасностью.

«Мы признаем усилия правительства и полиции Великобритании по обеспечению безопасного посещения матча обеими группами болельщиков и благодарны за сообщения о поддержке со стороны футбольного сообщества и общества в целом.

Мы, как клуб, считаем, что футбол должен объединять людей, а не разобщать их, и никто не должен чувствовать себя в опасности из-за простого желания прийти и поддержать свою команду или испытывать какие-либо сомнения по поводу того, приводить ли с собой семью и друзей.

У нас большой опыт в объединении людей. Мы способствуем продвижению футбольных талантов со всего мира, независимо от расы или вероисповедания. В состав нашей основной команды входят игроки-мусульмане, христиане и евреи, и наши болельщики также не разделяются по этническому и религиозному признакам. Мы также неустанно работаем над искоренением расизма среди наиболее экстремистских элементов нашей фанатской базы.

К сожалению, эти проблемы не ограничиваются израильским футболом, спорт сталкивается с ними по всему миру, в том числе и в Великобритании. Очевидно, что различные укоренившиеся группы лиц стремятся очернить фанатов «Маккаби» Тель-Авив, большинство из которых не имеют ничего общего с расизмом или хулиганством любого рода.

Последний пример – люди, которые поспешили обвинить наших болельщиков в отмене вчерашнего дерби. Это не соответствует действительности, но в это легче поверить, чем сомневаться, особенно когда это соответствует информационной повестке.

Наши фанаты регулярно ездят по всей Европе без происшествий, и предположение о том, что нашим фанатам не разрешают посещать матчи из-за их поведения, является попыткой исказить реальность и оправдать реальные причины, лежащие в основе решения о недопуске наших фанатов. Наши болельщики и еврейская община слишком хорошо знают эту тактику, и все они прекрасно понимают, к чему это может привести.

Мы также обеспокоены вмешательством сеющих рознь фигур, которые не представляют ценности нашего клуба. Мы осуждаем все отвратительные взгляды, которым нет места в футболе. В результате лжи, наполненной ненавистью, была создана токсичная атмосфера, которая ставит под сомнение безопасность наших фанатов, желающих посетить мероприятие. Подстрекательская риторика, распространение полуправды – это всегда вредно, но в данном конкретном случае звучащие замечания вызывают наибольшее беспокойство.

Возможно, стоит внимательнее присмотреться к информационной повестке, о которой мы говорим – не ради «Маккаби» Тель-Авив или футбола, а ради общества и его основополагающих ценностей.

Благополучие и безопасность наших болельщиков имеют первостепенное значение, и, исходя из извлеченных тяжелых уроков, мы приняли решение отказаться от посещения матча болельщиками, и наше решение следует понимать в этом контексте. Мы надеемся, что обстоятельства изменятся, и с нетерпением ждем возможности сыграть в Бирмингеме в спортивной обстановке в ближайшем будущем», – говорится в заявлении клуба.

