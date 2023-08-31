ФШР о Карякине: «Гроссмейстер, часто сетующий на недостаток турниров в стране, в очередной раз отказался бороться за титул чемпиона России»

Теги Сергей Карякин чемпионат России Александра Горячкина ТАСС ФШР Шахматы

Карякин отказался принять участие в суперфинале чемпионата России по шахматам.

Об этом сообщили в пресс-службе Федерации шахмат России (ФШР).

«Сегодня пришел официальный отказ Сергея Карякина принять участие в суперфинале чемпионата России, который в этом году пройдет с 30 сентября по 13 октября в Царском Селе.

Таким образом, гроссмейстер, часто сетующий на недостаток турниров в стране, в очередной раз отказался бороться за титул чемпиона России, который он еще ни разу не завоевывал, в главном соревновании нашего календаря, разочаровывая своих многочисленных болельщиков. 

Приятным и очень важным моментом является то, что победительница Кубка мира среди женщин Александра Горячкина приняла приглашение ФШР принять участие в открытом турнире, что, несомненно, станет ее первым значимым соревнованием в рамках подготовки к турниру претенденток. Следует отметить, что Александра сыграет в открытом чемпионате страны уже во второй раз.

Полные списки участников появятся позднее, соревнования пройдут в историческом и красивейшем месте – Государственном музее-заповеднике «Царское Село» в рамках программы «Шахматы в музеях», – отмечается в сообщении пресс-службы.

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21 комментарий

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Damien King
Карякин уже депутат, а не шахматист
+55
-2
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Антон Савельев
На словах он магнус, а на деле пустозвон обычный
+36
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Goga G
Странно, ведь это заметная площадка, где после каждой партии можно доводить до широкой публики свое мировоззрение. Видимо, за регулярным словоблудием на протяжении последнего времени, растерял спортивную форму и опасается показать скромный результат.
+17
-3
+14
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agrus
Карякин мерзок!
+19
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Mr.Bean
Уже даже своя федерация про него нелестно отзывается.
Всех задолбал походу
+12
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Bergkamp007
Карякин сбитый лётчик, забудьте что был такой шахматист
+11
-3
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interested
Не вижу связи: он не для себя "сетует".
+9
-2
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Melnikov1968
Не играет и не играет. В этой ситуации он теряет больше, чем остальные участники. Пускай дальше кобенится.
+7
-3
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Atsuktuvas
После игры на Полюсе - Чемпионат России ? Матч Луна - Земля - и не меньше !..
+3
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Goga G
Ответ ivanzhu90
Сложно поддерживать форму 2 года, для подготовки к одному турниру.
Если предъявлять особые требования к турнирам, где он хочет участвовать, то конечно таких будет немного.
+3
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Водяра
Ответ agrus
Карякин мерзок!
Очень.
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ivanzhu90
Ответ Goga G
Странно, ведь это заметная площадка, где после каждой партии можно доводить до широкой публики свое мировоззрение. Видимо, за регулярным словоблудием на протяжении последнего времени, растерял спортивную форму и опасается показать скромный результат.
Сложно поддерживать форму 2 года, для подготовки к одному турниру.
+2
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bukvoed33
Карякин ещё людям нервы попортит и кровь попьёт. Готовая говорящая голова.
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Лжетрофеич
Ответ Антон Савельев
На словах он магнус, а на деле пустозвон обычный
на словах он Лев Толстой, а на деле Пётр Толстой.
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sintenced
Ответ Mr.Bean
Уже даже своя федерация про него нелестно отзывается. Всех задолбал походу
Everybody hates Syrozha
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sigue
Ответ agrus
Карякин мерзок!
Мясное ссыкло обыкновенное
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Butkin
Карякин так всех оставшихся своих болельщиков растеряет.
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APZ
ФШР держит всех за дураков. Приглашает в турнир, а кто будет играть неизвестно ("Полные списки участников появятся позднее"!!!!). Типа приходи в гости, а на вопрос, кто будет, ответ: А х.з.
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Светлана Светлана
Очевидно, что рейтинг терять не хочет, ведь большое количество ничьих против соперников с рейтингами гораздо ниже неизбежно. Уровень турнира заметно упал из-за отъездов, переходов шахматистов. С другой стороны, у него был шанс поехать на Кубок мира, но он и от него отказался...
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Yaroslove
Как говорится, трындеть - не мешки ворочать))
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