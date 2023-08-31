ФШР о Карякине: «Гроссмейстер, часто сетующий на недостаток турниров в стране, в очередной раз отказался бороться за титул чемпиона России»

Карякин отказался принять участие в суперфинале чемпионата России по шахматам.

Об этом сообщили в пресс-службе Федерации шахмат России (ФШР).

«Сегодня пришел официальный отказ принять участие в суперфинале чемпионата России, который в этом году пройдет с 30 сентября по 13 октября в Царском Селе.

Таким образом, гроссмейстер, часто сетующий на недостаток турниров в стране, в очередной раз отказался бороться за титул чемпиона России, который он еще ни разу не завоевывал, в главном соревновании нашего календаря, разочаровывая своих многочисленных болельщиков.

Приятным и очень важным моментом является то, что победительница Кубка мира среди женщин приняла приглашение принять участие в открытом турнире, что, несомненно, станет ее первым значимым соревнованием в рамках подготовки к турниру претенденток. Следует отметить, что Александра сыграет в открытом чемпионате страны уже во второй раз.

Полные списки участников появятся позднее, соревнования пройдут в историческом и красивейшем месте – Государственном музее-заповеднике «Царское Село» в рамках программы «Шахматы в музеях», – отмечается в сообщении пресс-службы.