Йылдыз о матче с «Реалом»: «Каждый ребенок мечтает сыграть на «Бернабеу». Просто потрясающе встретиться с таким клубом в ЛЧ»

Кенан Йылдыз с нетерпением ждет игры на «Сантьяго Бернабеу».

«Ювентус» в среду сыграет в гостях с «Реалом » на общем этапе Лиги чемпионов.

«Каждый ребенок мечтает сыграть на этом стадионе.

Я думаю, что он один из лучших в мире, и возможность играть там сейчас – это мечта, ставшая реальностью.

Встреча с таким клубом в Лиге чемпионов – это просто потрясающе.

Надеюсь, все сложится хорошо, и я смогу провести отличный матч», – сказал полузащитник «Ювентуса » в интервью УЕФА.