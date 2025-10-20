Йылдыз о матче с «Реалом»: «Каждый ребенок мечтает сыграть на «Бернабеу». Просто потрясающе встретиться с таким клубом в ЛЧ»
Кенан Йылдыз с нетерпением ждет игры на «Сантьяго Бернабеу».
«Ювентус» в среду сыграет в гостях с «Реалом» на общем этапе Лиги чемпионов.
«Каждый ребенок мечтает сыграть на этом стадионе.
Я думаю, что он один из лучших в мире, и возможность играть там сейчас – это мечта, ставшая реальностью.
Встреча с таким клубом в Лиге чемпионов – это просто потрясающе.
Надеюсь, все сложится хорошо, и я смогу провести отличный матч», – сказал полузащитник «Ювентуса» в интервью УЕФА.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Football Italia
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости