«Ливерпуль» не намерен продавать Салаха. «Аль-Иттихад» готов улучшить предложение до 200 млн евро
«Ливерпуль» не намерен отпускать Мохамеда Салаха.
Ранее стало известно, что в приобретении форварда «Ливерпуля» заинтересован «Аль-Иттихад» – саудовский клуб готов заплатить 150 миллионов евро.
Также сообщалось, что трансфер египетского футболиста уже согласован. По информации журналиста CBS Sports Бена Джейкобса, это не соответствует действительности: официального предложения пока что не было, а «Ливерпуль» все еще не намерен продавать игрока.
Отмечается, что саудовцы по-прежнему планируют оформить сделку и могут улучшить предложение до 200 миллионов евро.
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"Я могу подтвердить, что сделка между клубами согласована. Когда мы придём к соглашению с самим игроком? Посмотрим."
Это такой гениальный план, чтобы не проигрывать в ЛЧ, надо просто в ней не участвовать.
Вроде и нужно продавать, но ценники на любого игрока для Ливерпуля станут конскими. Хочешь Виртца? 150. Хочешь Грифо? 80. Хочешь Набабкина? 100500.