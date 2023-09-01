«Ливерпуль» не намерен продавать Салаха. «Аль-Иттихад» готов улучшить предложение до 200 млн евро

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Мохамед Салах Футбол

«Ливерпуль» не намерен отпускать Мохамеда Салаха.

Ранее стало известно, что в приобретении форварда «Ливерпуля» заинтересован «Аль-Иттихад» – саудовский клуб готов заплатить 150 миллионов евро.

Также сообщалось, что трансфер египетского футболиста уже согласован. По информации журналиста CBS Sports Бена Джейкобса, это не соответствует действительности: официального предложения пока что не было, а «Ливерпуль» все еще не намерен продавать игрока. 

Отмечается, что саудовцы по-прежнему планируют оформить сделку и могут улучшить предложение до 200 миллионов евро. 

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35 комментариев

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Тухель
200 млн, да этого же хватит чтобы зимой у Челси выкупить Кайседо, чтобы как говорил Клопп эквадорец оказался в Ливерпуле.
+34
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Денис Давыдов
Ответ Тухель
200 млн, да этого же хватит чтобы зимой у Челси выкупить Кайседо, чтобы как говорил Клопп эквадорец оказался в Ливерпуле.
Клопп не говорил что Кайседо оказался в Ливерпуле.
"Я могу подтвердить, что сделка между клубами согласована. Когда мы придём к соглашению с самим игроком? Посмотрим."
+25
-7
+18
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Тухель
Ответ masterwolw
Да лучше продать уже наверное за такие деньги, можно и мбаппе взять за столько
Мбаппе прям разбежался в Ливерпуль идти.
Это такой гениальный план, чтобы не проигрывать в ЛЧ, надо просто в ней не участвовать.
+16
-2
+14
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de-fussball
Неймар #2.
Вроде и нужно продавать, но ценники на любого игрока для Ливерпуля станут конскими. Хочешь Виртца? 150. Хочешь Грифо? 80. Хочешь Набабкина? 100500.
+8
0
+8
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OhneNamee
Ответ de-fussball
Неймар #2. Вроде и нужно продавать, но ценники на любого игрока для Ливерпуля станут конскими. Хочешь Виртца? 150. Хочешь Грифо? 80. Хочешь Набабкина? 100500.
Да чего далеко идти и вспоминать какого-то Неймара, если есть свой пример - когда ушёл в Челси Торрес, и надо было срочно купить нападающего, и все про это знали, и про то, что куча денег есть все знали. Ну и Энди Кэрролл...
+6
0
+6
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болельщег
Я так в фм2006 играл примерно. Игрок нравится - каждое мое предложение +20% к прошлому, пока не продадут. Либо пока у меня возможности закончатся. Но зато потом такой кайф холить и лелеять своего звездного новичка. Щас бы лет на 15 назад, когда можно было часами в футбол мэнеджер залипать и команды свои развивать
+5
-1
+4
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Stewart D.
Ответ CriminalJoint62
Очевидно, что Салах не против вернуться на родину. Ливерпулю не стоит препятствовать
С каких пор СА родина
+3
0
+3
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Ярик01
Ответ Stewart D.
С каких пор СА родина
За эту зарплату всем родина
+2
0
+2
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Rus Donskoy
ну все правильно же
+1
0
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1garyuha
Ответ OhneNamee
Да чего далеко идти и вспоминать какого-то Неймара, если есть свой пример - когда ушёл в Челси Торрес, и надо было срочно купить нападающего, и все про это знали, и про то, что куча денег есть все знали. Ну и Энди Кэрролл...
и Суарес, про которого вспоминать не принято
+1
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Anton Kortenko
Ответ onegin2007
Продадут имхо.
если не продадут, Салах пропадёт без вести, а в СА появится ноунейм Халас.
+3
-2
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Stewart D.
Ответ Денис Давыдов
Клопп не говорил что Кайседо оказался в Ливерпуле. "Я могу подтвердить, что сделка между клубами согласована. Когда мы придём к соглашению с самим игроком? Посмотрим."
Этим болезным все в бестолку объяснять. Не старайся
+1
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Stewart D.
Ответ BeGood
Ты про Суареса забыл?
Суарес был куплен что бы играть вместе с торресом. Никто не знал что в башке у торреса было
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BeGood
Ответ OhneNamee
Да чего далеко идти и вспоминать какого-то Неймара, если есть свой пример - когда ушёл в Челси Торрес, и надо было срочно купить нападающего, и все про это знали, и про то, что куча денег есть все знали. Ну и Энди Кэрролл...
Ты про Суареса забыл?
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rooney pers
Ответ IvoKarlovic
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И не встать!
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charly001
Ответ masterwolw
Да лучше продать уже наверное за такие деньги, можно и мбаппе взять за столько
В пару к Беллингему , Гвардиолу и Кайседо ??
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Toni Montana
Ответ Arty Novikoff
200 млн евро, 20 верблюдов и холодильник Розенлев. Финский, хороший.
главное, не красный английский, а то мало ли...
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Иван Иванов
Ответ Arty Novikoff
200 млн евро, 20 верблюдов и холодильник Розенлев. Финский, хороший.
Деньги и верблюды - не проблема! А вот переманить Магуайра будет не просто....🤔
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IvoKarlovic
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поколение пепси
их что клинит там владельцев, то не могут купить кого нужно, долго тупят, думают, то продать вовремя не могут. тоже тупят думают,
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Vladislav Alexeevich
Безумие
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xa-xa
Надо начинать смотреть чемпионат саудовской Аравии 🇸🇦
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xa-xa
Надо жарить...
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Мистер_Жук
За 200 надо отдавать, не будьте глупцами!)
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D-oh!
Я бы на месте владельцев Ливерпуля сделал бы понимающее лицо и пообещал бы Клоппу топ трансфер зимой
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