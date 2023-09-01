«Ливерпуль» не намерен продавать Салаха. «Аль-Иттихад» готов улучшить предложение до 200 млн евро

«Ливерпуль» не намерен отпускать Мохамеда Салаха.

Ранее стало известно, что в приобретении форварда « » заинтересован « » – саудовский клуб готов заплатить 150 миллионов евро.

Также сообщалось, что трансфер египетского футболиста уже согласован. По информации журналиста CBS Sports Бена Джейкобса, это не соответствует действительности: официального предложения пока что не было, а «Ливерпуль» все еще не намерен продавать игрока.

Отмечается, что саудовцы по-прежнему планируют оформить сделку и могут улучшить предложение до 200 миллионов евро.

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