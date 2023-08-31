СКА вписался в потолок зарплат – с запасом на 13 млн рублей. Как минимум 10 игроков переподписали контракты с клубом с уменьшением оклада

Теги СКА КХЛ Матч ТВ потолок зарплат Хоккей

СКА с запасом вписался в потолок зарплат КХЛ.

На данный момент платежная ведомость петербургского клуба, который значительную часть межсезонья превышал потолок зарплат, составляет 887 миллионов рублей.

Верхняя граница потолка зарплат в КХЛ установлена в размере 900 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что как минимум десять хоккеистов клуба подписали новые договоры с клубом на пониженных условиях.

К примеру, говорилось о том, что Андрей Педан и Михаил Пашнин получат 27 миллионов вместо 45 за чемпионат-2023/24, предусмотренных по предыдущему соглашению.

Зарплата Александра Никишина понизилась с 50 до 35 миллионов за счет увеличения бонусной части.

Александр Медведев, председатель правления совета директоров СКА, в контексте сокращения зарплат говорил, что «через выигрыш Кубка Гагарина есть возможность ничего не потерять».

52 комментария

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greedy
Все они мечтали попасть в СКА и уменьшить себе зарплату.👌
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Vadim Nenonen
клоунада
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Mihail1987
Клоуны! Вертят этот потолок как хотят! Так все и поверили , что игроки добровольно пошли на понижение!
+34
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Ilya Ilya
Как там Алёша Морозов? Именно Алёша. Завтра ещё и Есмантович его на кукан посадит
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Человек_Легенда
Роман Борисович у нас гениальный менеджер, видали, да, как вертел этот потолок?)
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Разрушающий мифы
Ну да, там превышение было больше 300 лямов без Гальченюка. Если приведённые примеры самые значимые, то понижение составило 15-18 млн на чела. Умножаем на 10, да даже хоть на 15, всё равно маловато будет. Какой-то лютый звездёшь.
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Валерий Береснев
Просто слов нет....
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bars1998
Ответ Ilya Ilya
Как там Алёша Морозов? Именно Алёша. Завтра ещё и Есмантович его на кукан посадит
А что Леша?) Звонок сверху и все) ЦСКА -Армия, Выше крыши нет сейчас в России)
+7
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Ростов-на-Дону
Дурака нам включили, бакланы! А-ха-ха! "Верим"!
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Booligan
Никишин за 35. Правдоподобно
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marshal .masha
Морозов в этой лиге для красоты? Ак Барс, СКА вертят всеми как хотят и чхать они на потолки хотели, а остальные команды молча должны все хавать
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Сергей Орлов
Конвертики в ход пошли. Воистину, колхоз.
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Ковид 07.10.52
Нам надо верить в чистоту этих типов из одного городка с одним клубом....
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Timur Gabdullin
Серьезная лига между прочим. И потолок зарплат в ней это вам не шутки. Вот просто менеджеры в Америке дилетанты до них не дошло что можно просто порезать зп своим игрокам и влезть в потолок подписывая все что шевелиться.
+5
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Ilya Ilya
Ответ Booligan
Никишин за 35. Правдоподобно
За 25))
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Игорь Иванов
😂😂😂
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карабашка
И ещё столько же кэш мани.
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ГЕНПЛАН
Скорей бы уже НХЛ
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serious fan
Клоунада, нужно что бы ещё завтра Федотов вышел на матч с фамилией НЕФедотов. Морозову привет и всем остальным, кто будет изображать пугало на месте президента КХЛ
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MaaRek
Педан, которого Ак Барс отпустил, потому что личку просил 50 млн, согласился на 27) истории о которых трудно молчать
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йозе марино
🌭
дно пробито
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Dmitriy Racheev
Ответ greedy
Все они мечтали попасть в СКА и уменьшить себе зарплату.👌
На днях рубль укрепится и в долларах зарплата даже вырастет
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Dmitriy Racheev
Газели пригожина достались ротенбергам, можно выходить в нал
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shooher
Ответ ivan555navi
Частично входят.
нет. Есть фиксированная ЗП, которая указывается в зарплатной ведомости. А есть бонусы за выигранные матчи, забитые мячи, минуты на поле, и многое другое. Эти бонусы также облагаются налогом, но в зарплатную ведомость не входят.
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Ars brass
Отдайте уже им этот кубок!!!
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