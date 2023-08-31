СКА вписался в потолок зарплат – с запасом на 13 млн рублей. Как минимум 10 игроков переподписали контракты с клубом с уменьшением оклада

СКА с запасом вписался в потолок зарплат КХЛ.

На данный момент платежная ведомость петербургского клуба, который значительную часть межсезонья превышал потолок зарплат, составляет 887 миллионов рублей.

Верхняя граница потолка зарплат в КХЛ установлена в размере 900 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что как минимум десять хоккеистов клуба подписали новые договоры с клубом на пониженных условиях.

К примеру, говорилось о том, что Андрей Педан и Михаил Пашнин получат 27 миллионов вместо 45 за чемпионат-2023/24, предусмотренных по предыдущему соглашению.

Зарплата Александра Никишина понизилась с 50 до 35 миллионов за счет увеличения бонусной части.

Александр Медведев, председатель правления совета директоров СКА, в контексте сокращения зарплат говорил, что «через выигрыш Кубка Гагарина есть возможность ничего не потерять».