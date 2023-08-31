«Аль-Иттихад» готов заплатить «Ливерпулю» 150 млн фунтов за Салаха

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Мохамед Салах деньги Футбол

«Аль-Иттихад» хочет побить трансферный рекорд АПЛ и приобрести Мохамеда Салаха.

Как информирует The Telegraph, саудовцы готовы заплатить за вингера 150 млн фунтов с учетом бонусов.

Посредники пока передают им, что «красные» в заключении сделки не заинтересованы, однако команда из Джидды может начать действовать еще более настойчиво.

Ранее сообщалось, что Салах уведомил «Ливерпуль» о желании перейти в «Аль-Иттихад».

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69 комментариев

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Трент Резнор
Я думаю они и 250 могут, просто никто пока не просил.
+65
-3
+62
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Olovo
Ответ Евгений Шазиев
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Когда ЕС скупал Ю.Америку и Африку было норм, а теперь вот оно что, кошмар...
+47
-7
+40
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Artuom Batishev
Ответ Евгений Шазиев
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Они делают что-то запрещенное? Нет.
+27
-1
+26
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Arthas Northman
Ответ Трент Резнор
Я думаю они и 250 могут, просто никто пока не просил.
250 и Ливерпуль берёт Мбаппе
+27
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+24
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Заяцволк
Это 3 новых опорника, можно и задуматься о продаже. Мане прям чётко вовремя продали, здесь бы тоже не упустить момент, пока он совсем не рассыпался как египетский песок
+13
-2
+11
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ну за эти деньги Ливерпуль должен отдавать Салаха.
+9
-1
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TiGra
Надо продавать, есть ощущение, что Салах пик прошел и будет сдуваться по-тихоньку. При этом у Ливерпуля есть интересные варианты в атаке.
А деньги заоблачные, ему так-то 31 год.
+7
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Красная стрела
Нужно продавать.
+7
-2
+5
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Dr. J 24
Ответ Евгений Шазиев
Европейцы+центральная америка.
а какое отношение ты имеешь к Европе?
+4
0
+4
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Ефии
набивают цену, дадут ли больше…
+3
0
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Висита Эльмурзаев
Ответ Arthas Northman
250 и Ливерпуль берёт Мбаппе
а зачем это Мбаппе?
+13
-10
+3
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Hi Hi
Пхахахахахах 172 МЛН ЕВРО ЗА САЛАХА
+3
0
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Snid
Ответ Санжар Уразбаев
Что ? , если с учением бонусов то это предложение уже было зачем просто новость делать из ничего ?
было в евро, а теперь в фунтах.
+3
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BlackBart
Ответ Sergey Kuznetsov
завтра ТО закроется наконец то и перестанут форсить этот бред
дядь, в СА еще три недели ТО будет идти. так что запасайся валидолом
+3
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убунту
Ответ Мыкола
До 20 сентября всех могут брать
Спасибо. Значит, ещё почти месяц за этой сагой наблюдать 🙂
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markus_9986@mail.ru
Оставьте нам болельщикам и зрителям хоть кого нибудь в европейском футболе !!!!!! Мы же не скупаем ваших верблюдов !
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Мыкола
Ответ убунту
Обьясните сведующие, ТО в Европе закрывается 31 августа, в Аравии 20 сентября, имею право саудиты покупать игроков из Европы до 20 сентября или только свободных агентов?
До 20 сентября всех могут брать
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Рокко Сиффредди
Лука Брази приставил пистолет к его виску, и мой отец сказал, что на контракте будут либо его мозги, либо подпись.
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Алмаз Бундос
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Ну за эти деньги Ливерпуль должен отдавать Салаха.
конечно, через годик он уже начнет сдавать .
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eftomolgy
Ответ Заяцволк
Это 3 новых опорника, можно и задуматься о продаже. Мане прям чётко вовремя продали, здесь бы тоже не упустить момент, пока он совсем не рассыпался как египетский песок
Просто подход к Мане был у Клоппа. В Ливерпуле Мане еще бы поиграл на уровне
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Кино Музыка
Продать однозначно. Если игрок на сходе намерен уйти, то эта цена на грани фантастики.
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Breadslicer88
надо продавать и делать новую команду а в этом сезоне за место в лч боротся
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Куприн
Ответ Arthas Northman
даже если 300 дадут,кого Ливерпуль успеет купить на замену за сутки?
Феликс там сидит на чемоданах, можно попробовать взять в аренду.
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Адам Нинуху
Ответ Евгений Шазиев
Я живу в ней, разговариваю, на одном из европейских языков и мыслю на нём. А какое отношение имеют бедуины к виду спорта, который изобретён в Европе?
дружище очень много изобретений сделано в европе но это не означает что этим должны пользоваться только европейцы так что смирись с этим
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Алмаз Бундос
Ответ Arthas Northman
даже если 300 дадут,кого Ливерпуль успеет купить на замену за сутки?
и не надо, вон сколько молодежи, за такую сумму не грех продать, тем более все соперники уже привыкли к нему, толком обыграть не может, как раньше.
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