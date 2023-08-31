«Аль-Иттихад» готов заплатить «Ливерпулю» 150 млн фунтов за Салаха
«Аль-Иттихад» хочет побить трансферный рекорд АПЛ и приобрести Мохамеда Салаха.
Как информирует The Telegraph, саудовцы готовы заплатить за вингера 150 млн фунтов с учетом бонусов.
Посредники пока передают им, что «красные» в заключении сделки не заинтересованы, однако команда из Джидды может начать действовать еще более настойчиво.
Ранее сообщалось, что Салах уведомил «Ливерпуль» о желании перейти в «Аль-Иттихад».
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