«Аль-Иттихад» готов заплатить «Ливерпулю» 150 млн фунтов за Салаха

«Аль-Иттихад» хочет побить трансферный рекорд АПЛ и приобрести Мохамеда Салаха.

Как информирует The Telegraph, саудовцы готовы заплатить за вингера 150 млн фунтов с учетом бонусов.

Посредники пока передают им, что «красные» в заключении сделки не заинтересованы, однако команда из может начать действовать еще более настойчиво.

Ранее сообщалось, что Салах уведомил « » о желании перейти в «Аль-Иттихад».

Салах забивает или ассистирует в АПЛ 9 матчей подряд. Сегодня – пас Нуньесу на 93-й

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку