Севикян решил играть за Армению, несмотря на вызов в сборную России: «Надеюсь, болельщики отнесутся с пониманием»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Армении по футболу Пари НН Эдгар Севикян Футбол

Эдгар Севикян решил играть за сборную Армении, а не России.

Ранее стало известно, что полузащитник «Пари НН» договорился о переходе в сборную Армении, несмотря на вызов на сбор национальной команды России. РФС пытался заблокировать переход игрока.

Севикян рассказал о своем решении. 

«Дорогие друзья! Как вы уже, наверное, знаете, мое имя в списке 49 приглашенных футболистов на тренировочный сбор сборной России. Мне очень приятно, что тренерский штаб сборной России обратил внимание и оценил мою работу и результаты! Россия дала мне очень многое в плане моего профессионализма и карьеры.

Однако на данный момент я должен сообщить, что не смогу принять приглашение в сборную России, так как уже принял решение выступать за сборную Армении.

Еще раз благодарю тренерский штаб сборной России за доверие. Надеюсь, что болельщики отнесутся с пониманием к моему выбору и самостоятельному решению», – сказал 22-летний хавбек.

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75 комментариев

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Finding Home
не заставлять же. успехов!
+56
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ХавиГави_Паратрупер
Ясно, испугался конкуренции - целых 48 молодцов и все как на подбор, а с ними дядька Валераверимор!😎
+45
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9zp2qkpg6r
Ответ Куй Бышевец
кто такой Сеевикян??)
Игрок сборной Армении))))
+37
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+33
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velvetdust2008
Ответ ЕгориЙ
Пора с УЕФА или хотя бы на уровне РФС договориться. Если у молодого игрока двойное гражданство, он более 10 лет (к примеру, можно поменьше срок назвать) воспитывался в российских футбольных клубах, играл за юношеские сборные России и при вызове в главную сборную России хочет поменять футбольное гражданство, то будь добр, пусть Федерация Футбола твоей страны оплатит минимум 50-80% от денег, которые потратил РФС на твое воспитание. А то получается в России бесплатно воспитывают игроков сборной Армении: Сперцян, Тикнизян, Севикян.
Их воспитали Краснодар, ЦСКА, и испанский Леванте, с какого боку тут РФС?
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+22
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dem
Ответ DanMus
В условиях бана для России вполне разумный выбор. С точки зрения карьеры правильный шаг. На его месте, думаю, каждый первый так бы поступил))
Ну конечно ведь сборная Армении вот уже сколько десятилетий крупные турниры не пропускает.
+23
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DanMus
В условиях бана для России вполне разумный выбор. С точки зрения карьеры правильный шаг. На его месте, думаю, каждый первый так бы поступил))
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ЕгориЙ
Пора с УЕФА или хотя бы на уровне РФС договориться. Если у молодого игрока двойное гражданство, он более 10 лет (к примеру, можно поменьше срок назвать) воспитывался в российских футбольных клубах, играл за юношеские сборные России и при вызове в главную сборную России хочет поменять футбольное гражданство, то будь добр, пусть Федерация Футбола твоей страны оплатит минимум 50-80% от денег, которые потратил РФС на твое воспитание. А то получается в России бесплатно воспитывают игроков сборной Армении: Сперцян, Тикнизян, Севикян.
+34
-22
+12
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Куй Бышевец
кто такой Сеевикян??)
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levon.a
Ответ ЕгориЙ
Пора с УЕФА или хотя бы на уровне РФС договориться. Если у молодого игрока двойное гражданство, он более 10 лет (к примеру, можно поменьше срок назвать) воспитывался в российских футбольных клубах, играл за юношеские сборные России и при вызове в главную сборную России хочет поменять футбольное гражданство, то будь добр, пусть Федерация Футбола твоей страны оплатит минимум 50-80% от денег, которые потратил РФС на твое воспитание. А то получается в России бесплатно воспитывают игроков сборной Армении: Сперцян, Тикнизян, Севикян.
Откровенно говоря, мы перехватили только Севикяна.Эдик и Наир готовы были играть за Россию но их не звали.Сперцян даже в молодежку не привлекался считаясь не перспективным
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Зубы Дзюбы
Ответ DanMus
В условиях бана для России вполне разумный выбор. С точки зрения карьеры правильный шаг. На его месте, думаю, каждый первый так бы поступил))
Он ни дня в Армении не жил. У отца бизнес в России. Так себе шаг
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Григ77
В России очень много талантливых игроков так что рфс не должен беспокоится!
А Севикяну ... Добро пожаловать в сборную Армению
Надеюсь он там закрепится и подарит радость болельщикам своей игрой )
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Далер Гайнеев
Домой езжай тогда
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AleksandrKuznetsov
для таких случаев мне кажется надо сделать, чтобы игрок считался легионером
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Кирилл Польский
Парню удачи, без негатива.
Ну вот аргумент: сборная России сейчас играет только товарки, чё там делать, в моей голове не очень укладывается. При всём уважении. От бывшего СССР только Россия и Украина могли, и могут (когда нас вернут) постоянно претендовать на выходы на Евро/ЧМ. Латвия это не пример, это вообще было давно, и как показала жизнь - случайно. Сейчас, конечно в связи с расширением путей выхода варианты и у остальных появятся, но на 90% Армения, Грузия и др. будут играть те же товарищеские матчи с соперниками постатусней, только называться они будут "Отбор к..." Скауты могут просматривать? Может быть, но Захаряна вон говорят с 16 лет вели. А как там у Динамо с еврокубками было до всего? Может быть потому что у меня нет других корней, но я не очень понимаю смысла смены гражданства, если тебя позвали в сборную России. Тикнизяна не звали, он и выбрал то где позвали.
И очень расстроюсь, если Захаряну в виде исключения разрешат таки сменить гражданство. В Европу тебя уже позвали, дальше ничего не должно мешать, дальше зависит только от тебя. А тут правила одного вида спорта изменили просто потому что, так что я совсем не удивлюсь, если вдруг
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mitos
Эй, Уася! Ты совсем попутал! Запретить въезд в Россию!
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Dmitry Orlov
Ответ Raman Juve
у него брат Эрик играет в Валенсии, Нобель делал про него выпуск
Нобель делал выпуск про Эдгара, когда тот ещё пытался играть в Леванте. Минут 8 провёл он за основу, с тех пор вернулся играть в Россию.
А брат Эрик - с июля без клуба.
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Dmitry Orlov
Просто выбрал там, где конкуренция меньше. В России полузащитников и без него хватает.
+3
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Иван Пименов
Уроженец Москвы... яснопонятно. Решение спорное даже в спортивном плане: Армения в любом случае большие турниры не посещает как бы особо, а РФ в любом случае когда-нибудь в них вернется.
+3
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prus_3
Лет через пять будет раком стоять и белугой выть от огорчения. А уже все, поздно...
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Raman Juve
Ответ Куй Бышевец
кто такой Сеевикян??)
у него брат Эрик играет в Валенсии, Нобель делал про него выпуск
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СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Я правильно понял,что теперь наши налоги не только на российский футбол уходят,но и на армянский?!
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Russ Ivan
Торгашество в генах, продаётся абсолютно всё, лишь бы свой зад пристроить в тепле...
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Helge
Ответ Иван Пименов
Уроженец Москвы... яснопонятно. Решение спорное даже в спортивном плане: Армения в любом случае большие турниры не посещает как бы особо, а РФ в любом случае когда-нибудь в них вернется.
даже если Россия не вернется, то Армении там уж точно не будет )))
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ЕгориЙ
Ответ velvetdust2008
Их воспитали Краснодар, ЦСКА, и испанский Леванте, с какого боку тут РФС?
С такого, что во-первых он воспитанник Локо, а не Леванте.
Во-вторых это российские клубы, которые находятся в юрисдикции РФС и которым этот РФС платит деньги за игроков, которые вызываются в сборные России, тренерам делают надбавки к зп которые тренируют молодежь, дают деньги на выезды на международные турниры, на форму и мячи. Или вы думаете что "бедные" клубы все финансовые расходы на себе только тащат?
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0:4 на спотифай камп ноу
Что за ноунейм?
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