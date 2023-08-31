Севикян решил играть за Армению, несмотря на вызов в сборную России: «Надеюсь, болельщики отнесутся с пониманием»
Эдгар Севикян решил играть за сборную Армении, а не России.
Ранее стало известно, что полузащитник «Пари НН» договорился о переходе в сборную Армении, несмотря на вызов на сбор национальной команды России. РФС пытался заблокировать переход игрока.
Севикян рассказал о своем решении.
«Дорогие друзья! Как вы уже, наверное, знаете, мое имя в списке 49 приглашенных футболистов на тренировочный сбор сборной России. Мне очень приятно, что тренерский штаб сборной России обратил внимание и оценил мою работу и результаты! Россия дала мне очень многое в плане моего профессионализма и карьеры.
Однако на данный момент я должен сообщить, что не смогу принять приглашение в сборную России, так как уже принял решение выступать за сборную Армении.
Еще раз благодарю тренерский штаб сборной России за доверие. Надеюсь, что болельщики отнесутся с пониманием к моему выбору и самостоятельному решению», – сказал 22-летний хавбек.
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А Севикяну ... Добро пожаловать в сборную Армению
Надеюсь он там закрепится и подарит радость болельщикам своей игрой )
Ну вот аргумент: сборная России сейчас играет только товарки, чё там делать, в моей голове не очень укладывается. При всём уважении. От бывшего СССР только Россия и Украина могли, и могут (когда нас вернут) постоянно претендовать на выходы на Евро/ЧМ. Латвия это не пример, это вообще было давно, и как показала жизнь - случайно. Сейчас, конечно в связи с расширением путей выхода варианты и у остальных появятся, но на 90% Армения, Грузия и др. будут играть те же товарищеские матчи с соперниками постатусней, только называться они будут "Отбор к..." Скауты могут просматривать? Может быть, но Захаряна вон говорят с 16 лет вели. А как там у Динамо с еврокубками было до всего? Может быть потому что у меня нет других корней, но я не очень понимаю смысла смены гражданства, если тебя позвали в сборную России. Тикнизяна не звали, он и выбрал то где позвали.
И очень расстроюсь, если Захаряну в виде исключения разрешат таки сменить гражданство. В Европу тебя уже позвали, дальше ничего не должно мешать, дальше зависит только от тебя. А тут правила одного вида спорта изменили просто потому что, так что я совсем не удивлюсь, если вдруг
А брат Эрик - с июля без клуба.
Во-вторых это российские клубы, которые находятся в юрисдикции РФС и которым этот РФС платит деньги за игроков, которые вызываются в сборные России, тренерам делают надбавки к зп которые тренируют молодежь, дают деньги на выезды на международные турниры, на форму и мячи. Или вы думаете что "бедные" клубы все финансовые расходы на себе только тащат?