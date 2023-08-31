Севикян решил играть за Армению, несмотря на вызов в сборную России: «Надеюсь, болельщики отнесутся с пониманием»

Эдгар Севикян решил играть за сборную Армении, а не России.

Ранее стало известно, что полузащитник «Пари НН» договорился о переходе в сборную Армении, несмотря на вызов на сбор национальной команды России. РФС пытался заблокировать переход игрока.

Севикян рассказал о своем решении.

«Дорогие друзья! Как вы уже, наверное, знаете, мое имя в списке 49 приглашенных футболистов на тренировочный сбор сборной России. Мне очень приятно, что тренерский штаб сборной России обратил внимание и оценил мою работу и результаты! Россия дала мне очень многое в плане моего профессионализма и карьеры.

Однако на данный момент я должен сообщить, что не смогу принять приглашение в сборную России, так как уже принял решение выступать за сборную Армении.

Еще раз благодарю тренерский штаб сборной России за доверие. Надеюсь, что болельщики отнесутся с пониманием к моему выбору и самостоятельному решению», – сказал 22-летний хавбек.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку