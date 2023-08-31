Каширина дисквалифицирована на 8 лет за допинг. Она серебряный призер Олимпиады-2012 по тяжелой атлетике

Российская тяжелоатлетка Татьяна Каширина дисквалифицирована на 8 лет за допинг.

Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства.

В 2020 году Каширина была отстранена на основании информации из базы Московской лаборатории (LIMS). Спортсменка подозревалась в нарушении п. 2.2 Общероссийских антидопинговых правил («Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода»).

30 июня 2022 года Дисциплинарный антидопинговый комитет признал невиновной в нарушении правил.

В сентябре 2022 года РУСАДА подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение ДАК, в октябре с апелляцией в обратилось Всемирное антидопинговое агентство ( ).

28 августа 2023 года апелляции РУСАДА и WADA были удовлетворены, Каширина признана нарушившей антидопинговые правила и дисквалифицирована на восемь лет.

Срок дисквалификации – с 28 августа 2023 года с учетом отбытого срока временного отстранения, а именно с 13 ноября 2020 года по 30 июня 2022 года.

Каширина – серебряный призер Олимпиады-2012, пятикратная чемпионка мира по тяжелой атлетике.