Каширина дисквалифицирована на 8 лет за допинг. Она серебряный призер Олимпиады-2012 по тяжелой атлетике
Российская тяжелоатлетка Татьяна Каширина дисквалифицирована на 8 лет за допинг.
Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства.
В 2020 году Каширина была отстранена на основании информации из базы Московской лаборатории (LIMS). Спортсменка подозревалась в нарушении п. 2.2 Общероссийских антидопинговых правил («Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода»).
30 июня 2022 года Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА признал Каширину невиновной в нарушении правил.
В сентябре 2022 года РУСАДА подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение ДАК, в октябре с апелляцией в CAS обратилось Всемирное антидопинговое агентство (WADA).
28 августа 2023 года апелляции РУСАДА и WADA были удовлетворены, Каширина признана нарушившей антидопинговые правила и дисквалифицирована на восемь лет.
Срок дисквалификации – с 28 августа 2023 года с учетом отбытого срока временного отстранения, а именно с 13 ноября 2020 года по 30 июня 2022 года.
Каширина – серебряный призер Олимпиады-2012, пятикратная чемпионка мира по тяжелой атлетике.
30 июня 2022 года Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА признал Каширину невиновной в нарушении правил.
Опять чемпион со * ?
*только на тер-рии РФ