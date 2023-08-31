Каширина дисквалифицирована на 8 лет за допинг. Она серебряный призер Олимпиады-2012 по тяжелой атлетике

Теги допинг WADA РУСАДА сборная России жен CAS Татьяна Каширина Тяжелая атлетика

Российская тяжелоатлетка Татьяна Каширина дисквалифицирована на 8 лет за допинг.

Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства. 

В 2020 году Каширина была отстранена на основании информации из базы Московской лаборатории (LIMS). Спортсменка подозревалась в нарушении п. 2.2 Общероссийских антидопинговых правил («Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода»). 

30 июня 2022 года Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА признал Каширину невиновной в нарушении правил. 

В сентябре 2022 года РУСАДА подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение ДАК, в октябре с апелляцией в CAS обратилось Всемирное антидопинговое агентство (WADA). 

28 августа 2023 года апелляции РУСАДА и WADA были удовлетворены, Каширина признана нарушившей антидопинговые правила и дисквалифицирована на восемь лет.

Срок дисквалификации – с 28 августа 2023 года с учетом отбытого срока временного отстранения, а именно с 13 ноября 2020 года по 30 июня 2022 года.

Каширина – серебряный призер Олимпиады-2012, пятикратная чемпионка мира по тяжелой атлетике. 

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11 комментариев

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Алексей Виноградов
Ничего, через 8 лет как раз нас начнут к соревнованиям допускать.. ;-)
+26
-4
+22
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NickN
Ответ Алексей Виноградов
Ничего, через 8 лет как раз нас начнут к соревнованиям допускать.. ;-)
Вы оптимист
+19
-5
+14
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IrbIS
никогда такого не было и вот опять
+7
-4
+3
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Ярик01
Интересно, китаянка, с которой она долга рекордами мерялась, на чём сидела, таком невидимом.
+4
-3
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Sebastian Debussy
В тяжелой атлетике без фармы никуда
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Sarumian
В 2020 году Каширина была отстранена на основании информации из базы Московской лаборатории (LIMS).

30 июня 2022 года Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА признал Каширину невиновной в нарушении правил.

Опять чемпион со * ?

*только на тер-рии РФ
+1
-1
0
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Алексей Титов
Ответ Ярик01
Интересно, китаянка, с которой она долга рекордами мерялась, на чём сидела, таком невидимом.
видел я эту китаянку в лондоне 2012 киборг и халк в одном лице
+2
-2
0
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Ярик01
Ответ Алексей Титов
видел я эту китаянку в лондоне 2012 киборг и халк в одном лице
Угу, такой стероидный винни-пух на максималках
+3
-3
0
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