Де ла Фуэнте о конфликте с «Барсой» из-за травм Ямаля: «Я этого не понял, Флик тоже был тренером сборной. Клубы хотят, чтобы игроки выступали за сборную – это повышает ценность активов»
Луис де ла Фуэнте высказался о конфликте с «Барселоной» из-за травм Ламина Ямаля.
Напомним, в сентябре главный тренер каталонского клуба Ханс-Дитер Флик заявил, что футболист играл за национальную команду с болью, из-за чего получил повреждение: «Следует больше заботиться о футболистах».
«Я этого не понял, потому что он [Флик] тоже был тренером сборной. В конце концов, каждого судят по его действиям. Я также иногда не понимаю позицию клубов, хотя и ценю их готовность [отпустить игроков в сборную].
Все игроки хотят играть за сборную. И сами клубы тоже этого хотят, потому что это повышает ценность активов каждого клуба», – сказал главный тренер сборной Испании.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
