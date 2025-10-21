Журналист Гарсия о «Реале»: «Мне не нравится, как они играют и что предлагают. У них есть феноменальный лидер Мбаппе, но Алонсо нужно заняться центром поля»

Испанский журналист раскритиковал игру «Реала» в нынешнем сезоне.

«Мне не нравится, как они играют и что они предлагают.

Очевидно, что они побеждают, и у них есть такой феноменальный лидер, как Мбаппе , но мне это не нравится.

Хаби, которого я очень уважаю, нужно сделать шаг вперед и заняться центром поля», – сказал журналист Хосе Мария Гарсия.

Команда Хаби Алонсо занимает 1-е место в Ла Лиге , набрав 24 очка. В среду мадридцы примут «Ювентус» на общем этапе Лиги чемпионов.

Гарсия – один из самых известных спортивных радиоведущих в Испании. Журналист с 1963 года работал на радио, в печатных изданиях и на телевидении.

Испанский журналист Гарсия о ТВ «Реала»: «Это соответствует характеру Переса. То, что делает президент, прискорбно и жалко»