Журналист Гарсия о «Реале»: «Мне не нравится, как они играют и что предлагают. У них есть феноменальный лидер Мбаппе, но Алонсо нужно заняться центром поля»
Испанский журналист раскритиковал игру «Реала» в нынешнем сезоне.
«Мне не нравится, как они играют и что они предлагают.
Очевидно, что они побеждают, и у них есть такой феноменальный лидер, как Мбаппе, но мне это не нравится.
Хаби, которого я очень уважаю, нужно сделать шаг вперед и заняться центром поля», – сказал журналист Хосе Мария Гарсия.
Команда Хаби Алонсо занимает 1-е место в Ла Лиге, набрав 24 очка. В среду мадридцы примут «Ювентус» на общем этапе Лиги чемпионов.
Гарсия – один из самых известных спортивных радиоведущих в Испании. Журналист с 1963 года работал на радио, в печатных изданиях и на телевидении.
Испанский журналист Гарсия о ТВ «Реала»: «Это соответствует характеру Переса. То, что делает президент, прискорбно и жалко»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости