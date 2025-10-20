  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Испанский журналист о ТВ «Реала»: «Это соответствует характеру Переса. То, что делает президент, прискорбно и жалко»
5

Испанский журналист о ТВ «Реала»: «Это соответствует характеру Переса. То, что делает президент, прискорбно и жалко»

Испанский журналист раскритиковал судейство в Ла Лиге и клубное ТВ «Реала».

О работе арбитров

«Слишком много персон используют свисток для решения разных задач».

О критике судей на «Реал Мадрид ТВ»

«Это вполне соответствует характеру президента «Реала» [Флорентино Переса]. Он и не мечтал о таком высоком уровне, да и «Мадрид» не сможет выжить с таким человеком.

То, что делает президент «Реала», прискорбно и жалко», – заявил журналист Хосе Мария Гарсия.

Гарсия – один из самых известных спортивных радиоведущих в Испании. Журналист с 1963 года работал на радио, в печатных изданиях и на телевидении.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoсудьи
Реал Мадрид ТВ
logoФлорентино Перес
