Испанский журналист о ТВ «Реала»: «Это соответствует характеру Переса. То, что делает президент, прискорбно и жалко»
Испанский журналист раскритиковал судейство в Ла Лиге и клубное ТВ «Реала».
О работе арбитров
«Слишком много персон используют свисток для решения разных задач».
О критике судей на «Реал Мадрид ТВ»
«Это вполне соответствует характеру президента «Реала» [Флорентино Переса]. Он и не мечтал о таком высоком уровне, да и «Мадрид» не сможет выжить с таким человеком.
То, что делает президент «Реала», прискорбно и жалко», – заявил журналист Хосе Мария Гарсия.
Гарсия – один из самых известных спортивных радиоведущих в Испании. Журналист с 1963 года работал на радио, в печатных изданиях и на телевидении.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
