Уткин о деле Федотова: «Сигнал молодым хоккеистам – надо валить. ЦСКА готов поссорить ФХР с ИИХФ, КХЛ с НХЛ. Это тенденция: «Нас обижают, мы показываем яйца»

Василий Уткин высказался о ситуации вокруг Ивана Федотова.

14 августа ИИХФ объявила, что контракт с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации. Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявлял, что Федотов начнет играть за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября. Ранее стало известно, что КХЛ, ЦСКА и могут быть наказаны, если Федотов сыграет за армейцев.

Федерация хоккея России в итоге разрешила Федотову играть за ЦСКА только с 1 января 2024-го.

«ЦСКА готов поссорить Федерацию хоккея России с Международной федерацией хоккея, КХЛ с НХЛ. Ради чего – совершенно не понятно, но тем не менее готов.

Чего все это будет стоить, никто сейчас не понимает. Но такова тенденция. Нужно отстаивать себя. Все говорят: «Замечательно! Нас обижают, мы показываем яйца».

Честно говоря, сколько происходило при мне разных конфликтов – в ночном клубе, в редакции «НТВ-Плюс» и так далее – вообще ни разу не помню, чтобы если бы кто-то вдруг считал себя обиженным, он бы непременно показывал яйца.

Но это выражение просто становится уже каким-то обязательным атрибутом того, что кто-то сражается за свои права. Мне кажется, это гораздо более спокойно можно делать.

К чему я привел этот пример? Да к тому, что если дело Федотова приведет к изоляции российского хоккея, которая, возможно, с годами – я не исключаю этого – принесет какую-то феноменальную пользу, но сейчас это ясный сигнал молодым хоккеистам – надо валить.

А в качестве альтернативы – надо получать мешок денег здесь. Но как мы знаем, мешок денег молодому спортсмену, особенно в игровом виде спорта, где еще и слава прилагается, – это часто соблазны. Получается какая-то безвыходная ситуация», – сказал Василий Уткин.

Как накажут наш хоккей, если Федотов сыграет 1 сентября за ЦСКА? Главные вопросы по делу вратаря