Уткин о деле Федотова: «Сигнал молодым хоккеистам – надо валить. ЦСКА готов поссорить ФХР с ИИХФ, КХЛ с НХЛ. Это тенденция: «Нас обижают, мы показываем яйца»

Теги Василий Уткин ЦСКА ФХР ИИХФ Филадельфия НХЛ КХЛ Иван Федотов Хоккей

Василий Уткин высказался о ситуации вокруг Ивана Федотова.

14 августа ИИХФ объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации. Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявлял, что Федотов начнет играть за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября. Ранее стало известно, что КХЛ, ЦСКА и ФХР могут быть наказаны, если Федотов сыграет за армейцев.

Федерация хоккея России в итоге разрешила Федотову играть за ЦСКА только с 1 января 2024-го.

«ЦСКА готов поссорить Федерацию хоккея России с Международной федерацией хоккея, КХЛ с НХЛ. Ради чего – совершенно не понятно, но тем не менее готов.

Чего все это будет стоить, никто сейчас не понимает. Но такова тенденция. Нужно отстаивать себя. Все говорят: «Замечательно! Нас обижают, мы показываем яйца».

Честно говоря, сколько происходило при мне разных конфликтов – в ночном клубе, в редакции «НТВ-Плюс» и так далее – вообще ни разу не помню, чтобы если бы кто-то вдруг считал себя обиженным, он бы непременно показывал яйца.

Но это выражение просто становится уже каким-то обязательным атрибутом того, что кто-то сражается за свои права. Мне кажется, это гораздо более спокойно можно делать.

К чему я привел этот пример? Да к тому, что если дело Федотова приведет к изоляции российского хоккея, которая, возможно, с годами – я не исключаю этого – принесет какую-то феноменальную пользу, но сейчас это ясный сигнал молодым хоккеистам – надо валить.

А в качестве альтернативы – надо получать мешок денег здесь. Но как мы знаем, мешок денег молодому спортсмену, особенно в игровом виде спорта, где еще и слава прилагается, – это часто соблазны. Получается какая-то безвыходная ситуация», – сказал Василий Уткин.

Как накажут наш хоккей, если Федотов сыграет 1 сентября за ЦСКА? Главные вопросы по делу вратаря

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34 комментария

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Don_Krebs
Нас обижают, мы показываем яйца -------------------

Сослали хоккеиста в армию, чтобы проучить и прогнуть, фактически своровав его у клуба НХЛ, но при этом "нас обижают". Страна неприкрытых потных лысин, потому что все шапки давно сгорели.
+40
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Назар Игорь
Было бы что показывать. Яиц нет, осталась только скорлупка.
+27
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Igor Pivovarov
Мединский целый учебник для детей написал, где смолоду промывать мозги будут, что история России - это череда кидков всех остальных и обид терпимых от них же. Тенденция эта далеко за рамки хоккея выходит.

Это теперь генеральная линия партии и все эти капо мелкие типа Фетисова просто дудят в надлежащую дуду. Держат нос по текущему ветру.
+26
-6
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Sebastian Debussy
Ответ e1ther - e1ther
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Чего? Ты вообще сам то понял что написал?))) Я вообще не хрена не понял
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Эдмонд
скрепами бы эти яйца не прищемишь....
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Konstantin_ZV
Мешков денег для спортсменов скоро не будет. У нас дыра в бюджете такая, что культурными словами не описать
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Bartez1986
Принципиальный Есмантович, кстати, молчит. Видимо, сверху намекнули, что не надо Федотова завтра в заявку вносить
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lenson
ОПГ ЦСКА
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viktorpavlov70
Ну когда всё прос...ли в юридической плоскости, остаётся только с голыми яйцами бегать
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Младший лейтенант
Ответ Доносят в России, расстреливают в Америке
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вот ты и попался. ну что?
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Lexx2
Если у человека есть талант, то он сам разберётся, что ему делать. А если из талантов только молодость, то пусть валит - жизнь покажет, правильно он сделал или нет.
Правильный путь не знает ни Уткин, ни кто либо иной.
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Петр Дьяконов
Вася, когда побежишь ты? или жирок не дает? )))
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Maxeg
Ответ Sebastian Debussy
Да молодым ребятам теперь чихать на кхл, могут валить когда захотят, сами себе в ногу стреляем, впрочем не чего нового
Непонятно, что изменилось для всех молодых ребят с юридической точки зрения. Теперь, мне кажется, наоборот, более взвешенно будут подходить к вопросу.
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Дмитрий Турецкий
Ответ e1ther - e1ther
я всегда под кайфом,но услыш,если вы начали шатать,НХЛ ,то и стойте до конца)не Василий)
Жесть.У тебя большие проблемы со знаками препинания! Остановись и подучись!
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e1ther - e1ther
Ответ Дмитрий Турецкий
ну такого набора бессмысленных слов я ещё не видел😄ты что-то принял?
я всегда под кайфом,но услыш,если вы начали шатать,НХЛ ,то и стойте до конца)не Василий)
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Дмитрий Турецкий
Ответ Don_Krebs
Нас обижают, мы показываем яйца ------------------- Сослали хоккеиста в армию, чтобы проучить и прогнуть, фактически своровав его у клуба НХЛ, но при этом "нас обижают". Страна неприкрытых потных лысин, потому что все шапки давно сгорели.
красиво изложил! 👍
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Igor Pivovarov
Ответ PolarBear
Жиробас уже и в хоккей залез. Давай уже, придумай в ютубе "Хоккейный клуб"
А ты на него донос в СК напиши. За дискредитацию хоккея. Хочет и высказывается, ты еще позапрещай ему.
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Дмитрий Турецкий
Ответ e1ther - e1ther
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ну такого набора бессмысленных слов я ещё не видел😄ты что-то принял?
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Доносят в России, расстреливают в Америке
Ответ Igor Pivovarov
Мединский целый учебник для детей написал, где смолоду промывать мозги будут, что история России - это череда кидков всех остальных и обид терпимых от них же. Тенденция эта далеко за рамки хоккея выходит. Это теперь генеральная линия партии и все эти капо мелкие типа Фетисова просто дудят в надлежащую дуду. Держат нос по текущему ветру.
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Bernd Leno
А что делает Уткин, когда его обижают?
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levk
вали сам душнило
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Валентин Трошов
Федотова жаль. Тут безвыходная ситуация
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Егозово
Почему сразу яйца, возможно это ягодицы
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