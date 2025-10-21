«Сраный негр, тебе платят зарплату из моих налогов». Мужчину, оскорблявшего детского тренера эквадорского происхождения на почве расизма, приговорили к 6 месяцам тюрьмы в Испании

В Испании приговорили к тюрьме человека, оскорблявшего детского тренера.

Суд Альмерии приговорил к шести месяцам тюремного заключения мужчину, оскорблявшего тренера детской команды на расовой почве. Инцидент произошел во время турнира среди игроков в возрасте от 12 до 14 лет в июле 2023 года.

Во время одного из матчей обвиняемый подошел к тренеру эквадорского происхождения и стал его оскорблять, выкрикивая такие фразы, как «сраный негр, тебе платят зарплату из моих налогов» и «я поговорю с мэром, чтобы тебя уволили».

Обвиняемый заключил соглашение о признании вины с прокуратурой, что позволило сократить срок наказания – изначально обвинение требовало приговорить его к 16 месяцам лишения свободы.

Мужчина обязан платить штраф в размере четырех евро в день на протяжении шести месяцев, а также выплатить компенсацию морального ущерба в размере 1500 евро. У него есть три дня на запрос о том, чтобы его тюремное заключение заменили на условное.