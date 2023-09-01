Корзины для жеребьевки группового этапа Лиги Европы полностью сформированы.

На этой стадии турнира будут участвовать 32 команды. Распределение клубов по группам начнется 1 сентября в 14:00 по московскому времени.

1-я корзина: « » (Англия), « » (Англия), « » (Италия), « » ( ), «Вильярреал» (Испания), «Байер» (Германия), «Аталанта» (Италия), «Рейнджерс» (Шотландия).

2-я корзина: «Спортинг» (Португалия), «Славия» Прага (Чехия), «Ренн» (Франция), «Олимпиакос» (Греция), «Бетис» (Испания), ЛАСК (Австрия), «Марсель» (Франция), «Карабах» (Азербайджан).

3-я корзина: «Мольде» (Норвегия), «Брайтон» (Англия), «Шериф» (Молдова), «Юнион» (Бельгия), «Фрайбург» (Германия), «Спарта» Прага (Чехия), «Маккаби» Хайфа (Израиль), «Штурм» (Австрия).

4-я корзина: «Тулуза» (Франция), АЕК (Греция), «Бачка Топола» (Сербия), «Серветт» (Швейцария), «Панатинаикос» (Греция), «Ракув» (Польша), «Арис» Лимасол (Кипр), «Хэкен» (Швеция).

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку