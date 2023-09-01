Определились все 32 участника группового этапа Лиги Европы. Жеребьевка – 1 сентября

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Корзины для жеребьевки группового этапа Лиги Европы полностью сформированы.

На этой стадии турнира будут участвовать 32 команды. Распределение клубов по группам начнется 1 сентября в 14:00 по московскому времени.

1-я корзина: «Вест Хэм» (Англия), «Ливерпуль» (Англия), «Рома» (Италия), «Аякс» (Нидерланды), «Вильярреал» (Испания), «Байер» (Германия), «Аталанта» (Италия), «Рейнджерс» (Шотландия).

2-я корзина: «Спортинг» (Португалия), «Славия» Прага (Чехия), «Ренн» (Франция), «Олимпиакос» (Греция), «Бетис» (Испания), ЛАСК (Австрия), «Марсель» (Франция), «Карабах» (Азербайджан).

3-я корзина: «Мольде» (Норвегия), «Брайтон» (Англия), «Шериф» (Молдова), «Юнион» (Бельгия), «Фрайбург» (Германия), «Спарта» Прага (Чехия), «Маккаби» Хайфа (Израиль), «Штурм» (Австрия).

4-я корзина: «Тулуза» (Франция), АЕК (Греция), «Бачка Топола» (Сербия), «Серветт» (Швейцария), «Панатинаикос» (Греция), «Ракув» (Польша), «Арис» Лимасол (Кипр), «Хэкен» (Швеция).

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34 комментария

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JENNINGS
«Ливерпуль», «Марсель», «Фрайбург», «Панатинаикос» - в принципе, не плохая группа и для ЛЧ подошла бы
+43
-7
+36
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dmitriy
Ответ Санжар Уразбаев
Ливерпуль , Вест Хем , Брайтон , Вильяреал , Марсель , Байер фавориты
А Севилья выйдет с 3 места ЛЧ и обыграет Ливерпуль в финале……..
+38
-5
+33
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Axmat Cecenov
Первая корзина это уровень ЛЧ
+26
-5
+21
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Under
неплохо, Карабах во второй корзине
+26
-6
+20
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tampa-bay
Но выиграет в итоге Севилья пришедшая из ЛЧ
+12
-1
+11
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And-Rover
Состав всех 4-х корзин приличный.
+10
-2
+8
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SRNV 17
Ответ az za
ну они хоть играли в Европе, а что делает Брайтон в 3? в 20 веке они вроде в Кубке Ярмарок играли в крайний раз
кэф лиги тоже влияет на кэф клубов в посеве группового этапа, поэтому клубы из апл будут выше клубов из условного кипра, хоть и играют впервые
+9
-1
+8
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az za
Ответ Under
неплохо, Карабах во второй корзине
ну они хоть играли в Европе, а что делает Брайтон в 3? в 20 веке они вроде в Кубке Ярмарок играли в крайний раз
+10
-2
+8
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Сергей Галынский
Ответ dmitriy
А Севилья выйдет с 3 места ЛЧ и обыграет Ливерпуль в финале……..
Это классика
+7
0
+7
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kemal_spartak
Удачи Карабаху!
Симпатичный футбол показывают
+ Лунев туда ушел )
+6
-1
+5
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Человек1991
Фиорентина Кокорина в Лиге Конференций , а Арис в котором Кокорин стал лучшим игроком и привёл клуб к Чемпионству играет в Лиге Европы, странно что аренду не продлили, Итальяно не даёт Коко играть .))
+3
-1
+2
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Filipp Gorski
Ответ JENNINGS
«Ливерпуль», «Марсель», «Фрайбург», «Панатинаикос» - в принципе, не плохая группа и для ЛЧ подошла бы
Марселю предоставляешь шанс отомстить Панатинаикосу?
+2
0
+2
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Санжар Уразбаев
Ливерпуль , Вест Хем , Брайтон , Вильяреал , Марсель , Байер фавориты
+3
-2
+1
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Filipp Gorski
Ливерпуль
Бетис
Фрайбург
Тулуза
+1
0
+1
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Christos NB
давайте АЕК ОЛИМПИАКОС и ПАНАТИНАИКОС за Грецию! ну а мы ПАОК будет в лиге конференций.
+2
-1
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Ненавидящий2.0
Ответ Спартак Гордость России
Вильярреал и Ливерпуль в финале
Надо подождать кто из участников ЛЧ свалится в ЛЕ с третьих мест
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A.G
Ответ az za
ну они хоть играли в Европе, а что делает Брайтон в 3? в 20 веке они вроде в Кубке Ярмарок играли в крайний раз
чё ты боишься за Брайтон если их последний раз уже не последний, суеверный ты наш
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Axmat Cecenov
Ответ analogia
Ага, особенно Рейнджерс или вильярреал
Вильяреал год назад был в полуфинале ЛЧ. Наверное Анверпен,Янг Бойз, Унион, Ланс это мегафон уровни ЛЧ.
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Ненавидящий2.0
Ответ Дмитрий Дашковский
Классный сербский клуб бочка тополя😆😆😆😆
Кстати, клуб назван так по названию города Бачка-Топола
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Be_Cos
Ответ Инженер Управляющий
особенно ВХЮ)
Они пока на 2-ом месте в АПЛ идут, так что да
+1
-1
0
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Инженер Управляющий
Ответ Axmat Cecenov
Первая корзина это уровень ЛЧ
особенно ВХЮ)
+7
-7
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Инженер Управляющий
Ответ JENNINGS
«Ливерпуль», «Марсель», «Фрайбург», «Панатинаикос» - в принципе, не плохая группа и для ЛЧ подошла бы
Рейнджерс, Карабах, Маккаби, Арис - мощь
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az za
Ответ SRNV 17
кэф лиги тоже влияет на кэф клубов в посеве группового этапа, поэтому клубы из апл будут выше клубов из условного кипра, хоть и играют впервые
только по логике коэффициент лиги должен на ноль у Брайтона умножиться ] ну нет у него истории в еврокубках
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lyosha1786
Надеюсь, что в Тирасполь приедет кто-то из итальянских команд.
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lavrusha87
Ответ Санжар Уразбаев
Ливерпуль , Вест Хем , Брайтон , Вильяреал , Марсель , Байер фавориты
на бумаге да, плюс еще кто-то из группы F ЛЧ
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