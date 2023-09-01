Определились все 32 участника группового этапа Лиги Европы. Жеребьевка – 1 сентября
Корзины для жеребьевки группового этапа Лиги Европы полностью сформированы.
На этой стадии турнира будут участвовать 32 команды. Распределение клубов по группам начнется 1 сентября в 14:00 по московскому времени.
1-я корзина: «Вест Хэм» (Англия), «Ливерпуль» (Англия), «Рома» (Италия), «Аякс» (Нидерланды), «Вильярреал» (Испания), «Байер» (Германия), «Аталанта» (Италия), «Рейнджерс» (Шотландия).
2-я корзина: «Спортинг» (Португалия), «Славия» Прага (Чехия), «Ренн» (Франция), «Олимпиакос» (Греция), «Бетис» (Испания), ЛАСК (Австрия), «Марсель» (Франция), «Карабах» (Азербайджан).
3-я корзина: «Мольде» (Норвегия), «Брайтон» (Англия), «Шериф» (Молдова), «Юнион» (Бельгия), «Фрайбург» (Германия), «Спарта» Прага (Чехия), «Маккаби» Хайфа (Израиль), «Штурм» (Австрия).
4-я корзина: «Тулуза» (Франция), АЕК (Греция), «Бачка Топола» (Сербия), «Серветт» (Швейцария), «Панатинаикос» (Греция), «Ракув» (Польша), «Арис» Лимасол (Кипр), «Хэкен» (Швеция).
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Симпатичный футбол показывают
+ Лунев туда ушел )
Бетис
Фрайбург
Тулуза