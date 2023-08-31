Гвардиола выиграл приз лучшему тренеру сезона от УЕФА, обойдя Индзаги и Спаллетти
Пеп Гвардиола выиграл приз УЕФА лучшему тренеру сезона-2022/23.
Награда была присуждена главному тренеру «Манчестер Сити» после жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.
Испанский специалист в борьбе за нее опередил Симоне Индзаги («Интер») и Лучано Спаллетти («Наполи»).
Под руководством Гвардиолы «Манчестер Сити» в прошлом сезоне впервые стал победителем Лиги чемпионов.
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