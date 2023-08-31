Гвардиола выиграл приз лучшему тренеру сезона от УЕФА, обойдя Индзаги и Спаллетти

Теги Интер Лучано Спаллетти Симоне Индзаги Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА УЕФА рейтинги Наполи Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола выиграл приз УЕФА лучшему тренеру сезона-2022/23.

Награда была присуждена главному тренеру «Манчестер Сити» после жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Испанский специалист в борьбе за нее опередил Симоне ИндзагиИнтер») и Лучано Спаллетти («Наполи»).

Под руководством Гвардиолы «Манчестер Сити» в прошлом сезоне впервые стал победителем Лиги чемпионов.

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36 комментариев

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falkao2013
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Rus Donskoy
абсолютно заслуженно!!
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Andrey Ashhabadskiy
даже не обсуждается!
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Отец Абду
Абсолютно заслуженно!

Единственный тренер с двумя треблами в истории футбола...
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Отец Абду
Ответ Арасланов Роман
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А кто заслужил Поттер или Лампэрд?:)
+8
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rigobersong
Лучший тренер в истории футбола!:))
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rigobersong
Ответ falkao2013
У одного белорусского пользователя траур)
Льет слезы, ведь Мемаса не будет в ЛЧ:)
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
заслуженно
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Олег Ол
Ответ rigobersong
Лучший тренер в истории футбола!:))
реально лучший тренер Пеп.
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Рэд Уайт
GOAT🐐
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JENNINGS
Справедливо - без вопросов!
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Заслуженно!🔝👏
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Кашшай Чакырович
Просто с большим отрывищем ,лучший тренер в истории мирового футбола !
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Vinsente!
Вот бы посмотреть на Индзаги в клубе с бюджетом побольше.
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Акыл Сатыбалдиев
Ответ Oleg
Логично ибо это уефа. А вот ЗМ у Месси, потому что там решит ЧМ.
ЗМ уже своего рода стал как евровидение, уже нет такого интереса как раньше
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ОЛЛС1911
Ответ Отец Абду
А кто заслужил Поттер или Лампэрд?:)
Спалетти.
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therealgreenman
Ответ Отец Абду
Абсолютно заслуженно! Единственный тренер с двумя треблами в истории футбола...
И бесспорно!
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Tristan...
Просто Величайший!
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КристинаИнстаграммовна
К этому лысому нет вопросов даже от Уефа👏💪
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AnMe
Пеп как всегда на классе.
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Даниил Гутин
Это было невероятно ожидаемо
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Uragan Boy
Многие впали в депрессию))))))) браво 👏 Гвардиола
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Begench Berdimuradov
Хааланд лучший игрок 💪👍
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Кавабунга Шреддоголовый
Да ладно!!! Правда что ли?
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