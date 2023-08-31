Гвардиола выиграл приз лучшему тренеру сезона от УЕФА, обойдя Индзаги и Спаллетти

Пеп Гвардиола выиграл приз УЕФА лучшему тренеру сезона-2022/23.

Награда была присуждена главному тренеру « » после жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Испанский специалист в борьбе за нее опередил (« ») и («Наполи»).

Под руководством Гвардиолы «Манчестер Сити» в прошлом сезоне впервые стал победителем чемпионов.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку