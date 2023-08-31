Кроос против трансферов в Саудовскую Аравию: «Говорят про амбиции, но все дело в деньгах. Несоблюдение прав человека удерживает меня. Каждый выбирает сам, как Роналду»

Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид Ла Лига Тони Кроос высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Политика деньги дискриминация Футбол

Тони Кроос недоволен массовым отъездом игроков в Саудовскую Аравию.

«Несоблюдение прав человека – то, что смогло бы удержать меня от перехода туда.

Но каждый должен принимать решения сам, как это сделал Криштиану Роналду в конце своей карьеры. Но становится довольно трудно, когда игроки, которые находятся на пике своей карьеры и обладают качествами, позволяющими им выступать в топ-клубах Европы, решаются туда уехать.

Потом они рассказывают, что там играют в амбициозный футбол – но все дело в деньгах. В конце концов, это решение в пользу денег и против футбола. И с этого момента для футбола, который все мы знаем и любим, все стало сложнее», – сказал полузащитник мадридского «Реала».

Кроос назвал «позорищем» переход 21-летнего Вейги в «Аль-Ахли». Тони отклонял предложение из Саудовской Аравии

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

111 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владислав Ярлыков
Как раз сегодня жителя Саудовской Аравии приговорили к смертной казни за посты в Twitter
+51
-4
+47
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
haymaker
Ответ Blaise
По факту все сказал - каждый выбирает сам, хочет он играть в топ-клубе или хочет обеспечить себе безбедную жизнь после футбола
тут нет никакого или-или. Играя в топ-клубе более чем реально обеспечить себе безбедную жизнь после футбола. Да что уж, даже играя в клубе средней руки это несложно сделать.
+48
-2
+46
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sergey Mikhaylenko
Кроос не ссыт в открытую говорить, что к чему, а какие-то фанатики в комментах пишут, что «он быть и мать родную продал»...

Мне реально стыдно, что я нахожусь с такими людьми на одном сайте
+54
-24
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Wekil
Ну там уже лет 70 европейские и американские компании зарабатывают огромные деньги, закрывая глаза на права человека. И как-то все к этому привыкли. И к футболистам привыкнут
+22
-1
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ZarvuR2020
Почему они собственным правительствам не предъявляли, которые всё это время дружили с ужасной СА? Нет, надо докопаться до других футболистов.
Что с правами человека в Катаре кстати? А то после ЧМ как то резко все всё забыли.
+30
-15
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TaR
На самом деле сейчас появляется здравая альтернатива: в Европе лига чемпионов, игры с топ клубами (где места ограничены), а там регулярные игры против звезд, которых становится не мало. Ну и фактор денег, конечно, весомый - игра в Европе за 3 млн или там за 15.

Хорошо быть Кроссом, но такими все быть не могут.
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Magico!
Тони, в Испании, в которой ты играешь сейчас, творится дичь с Рубиалесом, с нарушением всех прав человека - на труд (давят, чтобы уволился без причины), на невмешательство в частную жизнь, на защиту чести и достоинства, презумпции невиновности (заставляют самоустраниться отовсюду, хотя никто ни в чем его виновным не признавал).
При этому ты спокойно играешь в этой варварской стране.
+15
-5
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Batt Monner
Ответ Нефанатик
Комментарий скрыт
Еще там негров линчуют
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Космос
а сам Кроос ради чего играет? ради денег) ВСЕ футболисты играют за деньги, все без исключения, а титулы и достижения - это лишь бонусы, главное деньги. В очередной раз воняет типичным западных лицемерием в стиле "сад и джунгли", обыкновенный еврофашизм
+25
-16
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bernd Leno
Ответ Владислав Ярлыков
Как раз сегодня жителя Саудовской Аравии приговорили к смертной казни за посты в Twitter
А ещё очередная партия нефти прибыла из СА в Германию
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
космонавт на дереве
Ответ TaR
На самом деле сейчас появляется здравая альтернатива: в Европе лига чемпионов, игры с топ клубами (где места ограничены), а там регулярные игры против звезд, которых становится не мало. Ну и фактор денег, конечно, весомый - игра в Европе за 3 млн или там за 15. Хорошо быть Кроссом, но такими все быть не могут.
Роналду, Бензема, Неймар и др. в Саудовской Аравии это как Битлз на сельской свадьбе
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anton Kortenko
Кроос фильтрует бензин своих машин, а то вдруг спонсирует правительство СА.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Blaise
По факту все сказал - каждый выбирает сам, хочет он играть в топ-клубе или хочет обеспечить себе безбедную жизнь после футбола
+13
-8
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Водяра
Ответ Sergey Mikhaylenko
Кроос не ссыт в открытую говорить, что к чему, а какие-то фанатики в комментах пишут, что «он быть и мать родную продал»... Мне реально стыдно, что я нахожусь с такими людьми на одном сайте
Ну тогда, ауфидерзейн.)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gutalin
Ответ rigobersong
Даже Кросс говорит уже людям, кто такой роналду, а миньоны все никак не могут выкупить простую истину:))
Сложно жить без мозга? Он сказал совсем другое, что на закате карьеры каждый выбирает ехать или нет как Роналду, но когда молодые едут ему больно за футбол
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mr kovalsky
Ответ Космос
а сам Кроос ради чего играет? ради денег) ВСЕ футболисты играют за деньги, все без исключения, а титулы и достижения - это лишь бонусы, главное деньги. В очередной раз воняет типичным западных лицемерием в стиле "сад и джунгли", обыкновенный еврофашизм
Ну это бред какой то уже, если бы все играли ради денег, то все звезды с европы поехали бы играть в са, понятно, что в Мадриде он не за хлеб с сгущенкой играет, но главная мотивация трофеи и идейность
+13
-8
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Agent Smith
Ну и в чем он не прав?⚽️
+18
-13
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нефанатик
Лицемер Тони. Футболистам в СА нельзя, из-за денег, а ему в Реал можно? Ведь он ушел из Баварии из-за денег, он требовал контракт жирнее. Тогда почему колосу можно, а другим нельзя? Тот же Неймар тоже из-за денег ушел из Барсы. По логике крооса и во Францию нельзя уходить? В клубы апл люди не из-за денег уходят? Половина состава Реала из-за денег в команде. Бейл и Азар из-за любви к клубу не уходили?
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksey001
Ответ Космос
а сам Кроос ради чего играет? ради денег) ВСЕ футболисты играют за деньги, все без исключения, а титулы и достижения - это лишь бонусы, главное деньги. В очередной раз воняет типичным западных лицемерием в стиле "сад и джунгли", обыкновенный еврофашизм
Тогда он поехал бы в СА, потому что предложения были и ему, и Модричу. На большие деньги. Но он отказался.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ivan Denisenko
Ответ Wekil
Ну там уже лет 70 европейские и американские компании зарабатывают огромные деньги, закрывая глаза на права человека. И как-то все к этому привыкли. И к футболистам привыкнут
демократический грабеж не считается )
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexander Tryapyshko
Саудовцы теперь просто обязаны купить его
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rus Donskoy
здесь я согласен с Кроосом
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нефанатик
Ответ Sergey Mikhaylenko
Кроос не ссыт в открытую говорить, что к чему, а какие-то фанатики в комментах пишут, что «он быть и мать родную продал»... Мне реально стыдно, что я нахожусь с такими людьми на одном сайте
Открыто говорит то, что все в Европе хотят услышать, вот это смелость! Если скажет про права человека в Англии, вот тогда он будет смелым. Почему в АПЛ не соблюдают права нормальных людей которые не поддерживают лгбт? Почему всех заставляют поддерживать? Кроос ни слова про это не сказал. Почему он считает своим долгом учить людей которые живут своей культурой во многом отличающейся от его. Они же не навязывают это европейцам.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S.A.N.
Тот, кто любит футбол не ради денег и славы, играет с друзьями в своё удовольствие за местную любительскую команду.
Все остальные пошли в футбол так как это высокооплачиваемая профессия, что сулит тачки, красоток и яхты. Крос тут не исключение, пусть хотя бы себя не обманывает. А отговорки про "права человека" это для тех дурачков, которые про Саудовскую Аравию знают максимум из передач и теленовостей, прямо как сам Крос.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пикачу82
Казни в США это другое? Ах да! Там не рубят головы а усыпляют при помощи азота или электричества, действительно тогда да, это более гуманно!
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий