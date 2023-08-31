Кроос против трансферов в Саудовскую Аравию: «Говорят про амбиции, но все дело в деньгах. Несоблюдение прав человека удерживает меня. Каждый выбирает сам, как Роналду»
Тони Кроос недоволен массовым отъездом игроков в Саудовскую Аравию.
«Несоблюдение прав человека – то, что смогло бы удержать меня от перехода туда.
Но каждый должен принимать решения сам, как это сделал Криштиану Роналду в конце своей карьеры. Но становится довольно трудно, когда игроки, которые находятся на пике своей карьеры и обладают качествами, позволяющими им выступать в топ-клубах Европы, решаются туда уехать.
Потом они рассказывают, что там играют в амбициозный футбол – но все дело в деньгах. В конце концов, это решение в пользу денег и против футбола. И с этого момента для футбола, который все мы знаем и любим, все стало сложнее», – сказал полузащитник мадридского «Реала».
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Мне реально стыдно, что я нахожусь с такими людьми на одном сайте
Что с правами человека в Катаре кстати? А то после ЧМ как то резко все всё забыли.
Хорошо быть Кроссом, но такими все быть не могут.
При этому ты спокойно играешь в этой варварской стране.
Все остальные пошли в футбол так как это высокооплачиваемая профессия, что сулит тачки, красоток и яхты. Крос тут не исключение, пусть хотя бы себя не обманывает. А отговорки про "права человека" это для тех дурачков, которые про Саудовскую Аравию знают максимум из передач и теленовостей, прямо как сам Крос.