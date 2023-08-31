Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов начнется в 19:00

Сегодня состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.

На групповой стадии турнира будут участвовать 32 команды. Жеребьевка пройдет в Монако 31 августа и начнется в 19:00 по московскому времени.

В жеребьевке примут участие 26 обладателей прямых путевок и шесть победителей раунда плей-офф.

Участников поделят на четыре корзины. В первую попадут победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы топ-6 ассоциаций рейтинга УЕФА. По трем оставшимся корзинам команды будут распределены согласно клубному рейтингу УЕФА.

1-я корзина: « » (Италия), « » (Испания), « » (Франция), « » (Германия), « » (Англия), « » (Нидерланды), « » (Испания), « » (Португалия);

2-я корзина: «Реал» (Испания), «Порту» (Португалия), « » Дортмунд (Германия), « » (Германия), «Атлетико» (Испания), «Интер» (Италия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Арсенал» (Англия);

3-я корзина: «Шахтер» (Украина), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «Милан» (Италия), «Брага» (Португалия), «Лацио» (Италия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Копенгаген» (Дания), ПСВ (Нидерланды);

4-я корзина: «Антверпен» (Бельгия), «Селтик» (Шотландия), «Галатасарай» (Турция), «Янг Бойз» (Швейцария), «Ланс» (Франция), «Реал Сосьедад» (Испания), «Унион» Берлин (Германия), «Ньюкасл» (Англия).

Команды из одной национальной ассоциации не могут встретиться на этом этапе.

Клубы из России не были допущены до участия в еврокубках в этом сезоне.

Кроме того, во время жеребьевки объявят победителя премии лучшему игроку и тренеру сезона-2022/23 по версии УЕФА.

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