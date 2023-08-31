Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов начнется в 19:00

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Сегодня состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.

На групповой стадии турнира будут участвовать 32 команды. Жеребьевка пройдет в Монако 31 августа и начнется в 19:00 по московскому времени.

В жеребьевке примут участие 26 обладателей прямых путевок и шесть победителей раунда плей-офф.

Участников поделят на четыре корзины. В первую попадут победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы топ-6 ассоциаций рейтинга УЕФА. По трем оставшимся корзинам команды будут распределены согласно клубному рейтингу УЕФА.

1-я корзина: «Наполи» (Италия), «Барселона» (Испания), «ПСЖ» (Франция), «Бавария» (Германия), «Манчестер Сити» (Англия), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Севилья» (Испания), «Бенфика» (Португалия);

2-я корзина: «Реал» (Испания), «Порту» (Португалия), «Боруссия» Дортмунд (Германия), «РБ Лейпциг» (Германия), «Атлетико» (Испания), «Интер» (Италия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Арсенал» (Англия);

3-я корзина: «Шахтер» (Украина), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «Милан» (Италия), «Брага» (Португалия), «Лацио» (Италия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Копенгаген» (Дания), ПСВ (Нидерланды);

4-я корзина: «Антверпен» (Бельгия), «Селтик» (Шотландия), «Галатасарай» (Турция), «Янг Бойз» (Швейцария), «Ланс» (Франция), «Реал Сосьедад» (Испания), «Унион» Берлин (Германия), «Ньюкасл» (Англия).

Команды из одной национальной ассоциации не могут встретиться на этом этапе.

Клубы из России не были допущены до участия в еврокубках в этом сезоне.

Кроме того, во время жеребьевки объявят победителя премии лучшему игроку и тренеру сезона-2022/23 по версии УЕФА.

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83 комментария

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Фран
Последняя старая добрая ЛЧ до реформы. Надеюсь, что группы получатся интересными и будет, что посмотреть. Всем командам удачи, ждём интересных противостояний.
+29
-2
+27
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Streetbor
за классику встреч Бавария/Барселона - Арсенал, Реал - Шахтер)
+23
-6
+17
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Отец Абду
Сегодня последний день лета, начало нового сезона ЛЧ и последняя жеребьевка группового этапа... Так что, ребята цените этот момент и наслаждайтесь!

P.S. Главное изменение в рамках реформ — это отказ от группового этапа с участием 32 команд в его нынешней форме. С сезона-2024/25 вместо группового этапа будет единая лига с 36 клубами.
+22
-10
+12
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Валентин Трошов
Ответ Cruel Snake
Который год уже без наших. Ладно хоть трансляции ещё есть. Когда нибудь это ######## закончится
Когда это закончится, будет новая задача - разгребать то, что Вова устроил. Так что в ЕК мы будем ой как не скоро(
+14
-2
+12
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Дмитрий Симанов
Бавария, Реал, Милан, Ньюкасл
+10
-2
+8
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flash166
Сразу если что плоская, банальная шутка, уровень начальной школы и тд, не судите строго.
-А в какой корзине Челси и Юве?
-В мусорной!

Спасибо, извините
+16
-8
+8
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ZarvuR2020
Ответ Александр Северный
как то не верится до сих пор, что в первые за долгие годы мы не увидем в ЛЧ Месси и Кринжа😢
Хоть ветки будут чище. Пусть разбираются, какая лига для пенсионеров лучше.
+11
-3
+8
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Rus Donskoy
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
болельщики реала расстроены так как нет Лудогорца, молдавского шерифа.
+7
0
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Я всех их сделал
Интересно что и Ланс, и Ньюкасл синхронно вернулись в ЛЧ спустя 21 год, последний раз оба играли в 2002 году там и неплохо, Ньюкасл совершил чудо, выйдя из группы после 3 поражений подряд на старте, а Ланс набрал достойные 8 очков в группе смерти с Миланом, Баварией и Депортиво. Новые лица в ЛЧ это всегда хорошо, на этот раз это Антверпен и симпатичный Унион Берлин, впервые в 21 веке Берлин делегирует клуб в главный еврокубок.
+4
0
+4
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Hi Hi
Бавария, Реал, Милан, Ньюкасл
Группа смерти
+5
-1
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Кулёс
Ответ Bazilic
Реал - Шахтер уже надоела
поэтому будет реал-Галатасарай)
+4
-1
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Bazilic
Ответ Streetbor
за классику встреч Бавария/Барселона - Арсенал, Реал - Шахтер)
Реал - Шахтер уже надоела
+5
-2
+3
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GuruFutbola
Бавария
Мчк
Интер
Ньюкасл
🙏🏻
+3
-1
+2
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M D
Фейеноорд
Порту
Лацио
Ланс
Группа смерти
+3
-1
+2
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Filipp Gorski
Бавария
Реал
Милан
Ньюкасл
Да будет жесть!
+2
0
+2
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alexmixer9
Ответ Bazilic
Реал - Шахтер уже надоела
Есть Интер - Шахтер ещё
+3
-1
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Я всех их сделал
Ответ Милан 737.
Очень необычно видеть ЛЧ без Ливерпуля и Ювентуса одновременно, первый раз такое наверное в истории ..
Не было Юве и Ливерпуля одновременно в ЛЧ в сезонах 99/00, 10/11, 11/12.
+2
0
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Адепт Суперлиги
Ответ Hedge
Без Зенита это не Лига чемпионов, а никому не интересный второсортный турнир!)))
Второсортный турнир без души для толстосумов из США и арабских стран
+1
0
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Любезный Коссутий
Ответ M D
Фейеноорд Порту Лацио Ланс Группа смерти
именно в такой группе и будет самая жесткая борьба, потому что все могут выйти
+3
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FIFA
Ювентус и Ливерпуль сразу с плей-офф начинают?
+4
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No Comment
победит один клуб.
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leroc
Из лягушачьей лиги команд меньше, чем из чемпа Португалии и они там что-то всерьез говорят про Топ-4 Лиг Европы 😂🤡
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Адепт Суперлиги
Ответ Милан 737.
Очень необычно видеть ЛЧ без Ливерпуля и Ювентуса одновременно, первый раз такое наверное в истории ..
Скажи спасибо Кефиру и его ручным чиновникам за позорное исключение Юве
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Groznyi2024
У вас в третьей корзине неправильно указана страна. Правильно Шахтер (Германия)
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Руслан1313
МЮ в группе будет с Севильей либо с Реал Сосьедад, железно
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