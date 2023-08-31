Эрлинг Холанд: «Сон – важнейшая вещь в мире. Сауну посещаю почти каждый день, парная, ледяные ванны – это мне помогает»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия сборная Норвегии по футболу ЗОЖ Эрлинг Холанд Здоровье Футбол

Эрлинг Холанд рассказал о своем восстановлении после матчей.

– Думаю, сон – самая важная вещь в мире. Для хорошего сна нужны лишь синие очки, блокирующие все сигналы в спальне, – обычно я их ношу по три часа перед сном.

Делать много всего – это не очень хорошо, но маленькие дела каждый день в течение долгого времени действительно окупаются.

– Ты пользуешься гаджетами для мониторинга сна?

– Нет, никогда ими не пользовался.

– Они могут загружать твою голову.

– Да, поэтому я их и не использую. Когда ты выспался, ты это ощущаешь, лишние мысли только вредят.

У меня дома есть [сауна], я стараюсь посещать ее – не каждый день, но почти. Сауна, паровая баня, ледяные ванны – думаю, это полезно.

Но есть и негативные моменты. Ледяная ванна – это стресс [для организма], если так подумать. Но это очень помогает мне восстановить ноги, – сказал форвард «Манчестер Сити» в подкасте Impaulsive.

6000 калорий в день, говяжьи сердца и криокамера за 50 тысяч фунтов – что делает Холанда лучшим

Энциклопедия зверства Холанда: как он спит, ест, восстанавливается и почему все время улыбается

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

24 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Сон топ, один из лучших в мире кто с двух ног забивать умеет:)
+106
-5
+101
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексѣй Пестовъ
Сон Хын Мин: "После того, что я сделал, я для тебя просто вещь?"
+53
0
+53
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AlexKhokhlov
Подкатывает к ТТХ? Неожиданно )
+50
0
+50
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тарас Озбилиз
Сон, Хын и Мын
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dexter Morgan
Эден Азар: "Бургеры - важнейшая часть жизни. Благодаря им я могу не тренироваться".
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zombieset
Сон - не вещь, а корейский футболист.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
paul_94
Харри Кейн полностью согласен
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pitts
Ответ Алексѣй Пестовъ
Сон Хын Мин: "После того, что я сделал, я для тебя просто вещь?"
Малыш, ведь я же лучше, чем собака!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jordy
Теперь ясно, почему он столько забивает.
Синие очки перед сном!
Надо заказать..
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ХавиГави_Паратрупер
Ответ Алексѣй Пестовъ
Сон Хын Мин: "После того, что я сделал, я для тебя просто вещь?"
Просто процитировал Леви, не более того🙃
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Акира_1
По первой фразе заголовка не понял, почему он решил назвать Сона вещью 🤣
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гаврила Ардалионович
Сон и Кейн - важнейшие вещи в мире.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Валентин Трошов
Сон + Кейн = лучшая связка. Если у Харри все плохо с Соном, тогда пиши пропало (
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь М.
Захотелось корейских блюд?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Ерофеенков
что такое сон?😄
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Футбол, хоккей итд
Сон в летнюю ночь...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gündoğan
Деду 93 года не особо когда либо любил спать, ночью почти не спит и сейчас, но живет дольше многих. Все относительно, у каждого свой организм.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rainn
Синие очки – конечно, то еще плацебо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
Ответ rigobersong
Сон топ, один из лучших в мире кто с двух ног забивать умеет:)
по македонски
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dexter Morgan
Вот это профессиональный подход к делу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AurelioDeLaurentis
Ответ Dexter Morgan
Эден Азар: "Бургеры - важнейшая часть жизни. Благодаря им я могу не тренироваться".
😅😅😅
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mr kovalsky
Ответ jordy
Теперь ясно, почему он столько забивает. Синие очки перед сном! Надо заказать..
Если носить их в течение недели, то я смогу забивать в апл?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий