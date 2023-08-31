Эрлинг Холанд: «Сон – важнейшая вещь в мире. Сауну посещаю почти каждый день, парная, ледяные ванны – это мне помогает»

Эрлинг Холанд рассказал о своем восстановлении после матчей.

– Думаю, сон – самая важная вещь в мире. Для хорошего сна нужны лишь синие очки, блокирующие все сигналы в спальне, – обычно я их ношу по три часа перед сном.

Делать много всего – это не очень хорошо, но маленькие дела каждый день в течение долгого времени действительно окупаются.

– Ты пользуешься гаджетами для мониторинга сна?

– Нет, никогда ими не пользовался.

– Они могут загружать твою голову.

– Да, поэтому я их и не использую. Когда ты выспался, ты это ощущаешь, лишние мысли только вредят.

У меня дома есть [сауна], я стараюсь посещать ее – не каждый день, но почти. Сауна, паровая баня, ледяные ванны – думаю, это полезно.

Но есть и негативные моменты. Ледяная ванна – это стресс [для организма], если так подумать. Но это очень помогает мне восстановить ноги, – сказал форвард « » в подкасте Impaulsive.

6000 калорий в день, говяжьи сердца и криокамера за 50 тысяч фунтов – что делает Холанда лучшим

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