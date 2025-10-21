У Нуну 2 поражения и ничья в 3 матчах с «Вест Хэмом». Поттера уволили после 5 поражений в 6 играх
«Вест Хэм» до сих пор не побеждает под руководством Нуну Эшпириту Санту.
«Молотобойцы» уступили «Брентфорду» (0:2) в 8-м туре АПЛ.
До этого были поражение от «Арсенала» (0:2) и ничья с «Эвертоном» (1:1).
Напомним, португальский тренер возглавил команду 27 сентября. Ранее клуб уволил Грэма Поттера после 5 поражений в 6 матчах сезона.
24 октября «Вест Хэм» в гостях сыграет с «Лидсом» в 9-м туре Премьер-лиги.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
