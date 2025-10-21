У Нуну 2 поражения и ничья в 3 матчах с «Вест Хэмом». Поттера уволили после 5 поражений в 6 играх

«Вест Хэм» до сих пор не побеждает под руководством Нуну Эшпириту Санту.

«Молотобойцы» уступили «Брентфорду » (0:2) в 8-м туре АПЛ .

До этого были поражение от «Арсенала» (0:2) и ничья с «Эвертоном» (1:1).

Напомним, португальский тренер возглавил команду 27 сентября. Ранее клуб уволил Грэма Поттера после 5 поражений в 6 матчах сезона.

24 октября «Вест Хэм » в гостях сыграет с «Лидсом» в 9-м туре Премьер-лиги.