Василиса Кагановская: «Ангелопол сказал, что я его избиваю и плохо работаю. А потом потребовал, чтобы я взяла его на полное обеспечение»

Василиса Кагановская рассказала о распаде пары с Валерием Ангелополом.

«Дорогие друзья, как вы уже видели – нашей пары больше не существует. Это правда, это не фейк. И я хочу вам рассказать правду. Я никогда не выносила ссору из избы, но сейчас молчать не стану.

Все началось 4 июля: Валера мне сказал, что он не хочет со мной кататься. Причину я прекрасно знаю, он говорил ее своему другу и моей маме. И она никак не была связана с фигурным катанием. Она была, грубо говоря, личная. Подробности рассказывать не буду, так как считаю это неправильным.

Но на следующий день он изменил свое мнение и начал говорить, что не хочет кататься из-за того, что его не устраивает, как я тренируюсь. Рассказывал, что я его избиваю, что плохо работаю, что ужасно к нему отношусь и так далее. Мы с Анжеликой Алексеевной ( – Sports.ru) сделали все, что бы сохранить пару, и на какое-то время это получилось.

Мы все обговорили и готовились все это время к контрольным прокатам. Но три дня назад принес на тренировку контракт и сообщил, что если я не подпишу его до 1 сентября, то он со мной кататься не будет. Контракт о том, что я должна взять его на полное обеспечение. Содержание вы можете сами посмотреть, я прикрепила фотографию.

Мы пытались поговорить, Анжелика Алексеевна предлагала другие разные решения, но Валера сказал, что это его условие, и только так он будет, переступая через себя, кататься со мной в паре. Ни я, ни моя семья, ни мой тренер, никто на таких условиях работать не собирался. Поэтому мы больше в паре не катаемся. И это не обоюдное решение, а решение только Валеры.

Но я благодарна за эти 5 лет. Было много хороших моментов и побед. Я многому научилась за эти годы. И я иду дальше. Я люблю свое дело и полна мотивации продолжать кататься, но уже с другим человеком.

Спасибо всем болельщикам за поддержку», – написала фигуристка.