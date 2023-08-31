Василиса Кагановская: «Ангелопол сказал, что я его избиваю и плохо работаю. А потом потребовал, чтобы я взяла его на полное обеспечение»
Василиса Кагановская рассказала о распаде пары с Валерием Ангелополом.
«Дорогие друзья, как вы уже видели – нашей пары больше не существует. Это правда, это не фейк. И я хочу вам рассказать правду. Я никогда не выносила ссору из избы, но сейчас молчать не стану.
Все началось 4 июля: Валера мне сказал, что он не хочет со мной кататься. Причину я прекрасно знаю, он говорил ее своему другу и моей маме. И она никак не была связана с фигурным катанием. Она была, грубо говоря, личная. Подробности рассказывать не буду, так как считаю это неправильным.
Но на следующий день он изменил свое мнение и начал говорить, что не хочет кататься из-за того, что его не устраивает, как я тренируюсь. Рассказывал, что я его избиваю, что плохо работаю, что ужасно к нему отношусь и так далее. Мы с Анжеликой Алексеевной (Крыловой – Sports.ru) сделали все, что бы сохранить пару, и на какое-то время это получилось.
Мы все обговорили и готовились все это время к контрольным прокатам. Но три дня назад Валера принес на тренировку контракт и сообщил, что если я не подпишу его до 1 сентября, то он со мной кататься не будет. Контракт о том, что я должна взять его на полное обеспечение. Содержание вы можете сами посмотреть, я прикрепила фотографию.
Мы пытались поговорить, Анжелика Алексеевна предлагала другие разные решения, но Валера сказал, что это его условие, и только так он будет, переступая через себя, кататься со мной в паре. Ни я, ни моя семья, ни мой тренер, никто на таких условиях работать не собирался. Поэтому мы больше в паре не катаемся. И это не обоюдное решение, а решение только Валеры.
Но я благодарна за эти 5 лет. Было много хороших моментов и побед. Я многому научилась за эти годы. И я иду дальше. Я люблю свое дело и полна мотивации продолжать кататься, но уже с другим человеком.
Спасибо всем болельщикам за поддержку», – написала фигуристка.
Сначала он «настоящий мужик».
Потом Вася его бьет.
А потом Вася должна его содержать (избиение в договор, кстати, включено или нет? 50 оттенков Валерия)
у Валеры чсв сдавило остатки мозга
Интересно, много таких альфонсов от фигурки у нас?
Надеюсь, Вася справится. Думаю, следующий партнёр будет повменяемее, потому что второго такого "Валеру" ещё попробуй найди.
Мальчик,а ты кем себя вообще возомнил??Ну ударили гормоны,голова перестала думать(хотя,судя по всему,там и думать нечем),но какие вообще контракты?ты какое право имеешь ставить ультиматум партнерше и тренеру?
Слов нет
Васенька, когда такие люди уходят из твоей жизни, неизвестно кому повезло..То есть известно - тебе. Такого токсичного Валеру ..на.. с пляжа..
Я, конечно, надеялась, что Василиса и Анжелика не попадутся на эту уловку "пусть бывшая партнерша и бывший тренер расскажут". Но когда дело такой оборот принимает ... даме сердца Ангелопола, Полине Усковой, надо подумать - а нужно ли ей это?
Василисушка! Милая, радуйся! Оно само с подошвы отвалилось!
Он еще блин себя «мужиком» называл)) Тут только слово «ш..ха» на ум приходит.
У него вместо мозгов солома.