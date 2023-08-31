Василиса Кагановская: «Ангелопол сказал, что я его избиваю и плохо работаю. А потом потребовал, чтобы я взяла его на полное обеспечение»

Теги сборная России танцы на льду Анжелика Крылова Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Фигурное катание

Василиса Кагановская рассказала о распаде пары с Валерием Ангелополом.

«Дорогие друзья, как вы уже видели – нашей пары больше не существует. Это правда, это не фейк. И я хочу вам рассказать правду. Я никогда не выносила ссору из избы, но сейчас молчать не стану.

Все началось 4 июля: Валера мне сказал, что он не хочет со мной кататься. Причину я прекрасно знаю, он говорил ее своему другу и моей маме. И она никак не была связана с фигурным катанием. Она была, грубо говоря, личная. Подробности рассказывать не буду, так как считаю это неправильным.

Но на следующий день он изменил свое мнение и начал говорить, что не хочет кататься из-за того, что его не устраивает, как я тренируюсь. Рассказывал, что я его избиваю, что плохо работаю, что ужасно к нему отношусь и так далее. Мы с Анжеликой Алексеевной (Крыловой – Sports.ru) сделали все, что бы сохранить пару, и на какое-то время это получилось.

Мы все обговорили и готовились все это время к контрольным прокатам. Но три дня назад Валера принес на тренировку контракт и сообщил, что если я не подпишу его до 1 сентября, то он со мной кататься не будет. Контракт о том, что я должна взять его на полное обеспечение. Содержание вы можете сами посмотреть, я прикрепила фотографию.

Мы пытались поговорить, Анжелика Алексеевна предлагала другие разные решения, но Валера сказал, что это его условие, и только так он будет, переступая через себя, кататься со мной в паре. Ни я, ни моя семья, ни мой тренер, никто на таких условиях работать не собирался. Поэтому мы больше в паре не катаемся. И это не обоюдное решение, а решение только Валеры.

Но я благодарна за эти 5 лет. Было много хороших моментов и побед. Я многому научилась за эти годы. И я иду дальше. Я люблю свое дело и полна мотивации продолжать кататься, но уже с другим человеком.

Спасибо всем болельщикам за поддержку», – написала фигуристка.

Материалы по теме

152 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lana Kazakova
19-летний Ангелопол потребовал у 17 Кагановской полное материальное обеспечение? Чего 🤬🤬🤬!!! И он после этого себя мужиком называет? АААААААААААААА!!!!!!!
+106
-3
+103
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сережа-молодец!
Извини, Дэвид, но титул главного фигурнокатательного м...ка теперь по заслуженно переходит к Валере.
+84
0
+84
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вошь энтропийная
Это восхитительно.
Сначала он «настоящий мужик».
Потом Вася его бьет.
А потом Вася должна его содержать (избиение в договор, кстати, включено или нет? 50 оттенков Валерия)
+69
0
+69
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лия Романова
Василиса, спасибо за честность. Желаю скорее найти достойного партнёра
у Валеры чсв сдавило остатки мозга
+58
-1
+57
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
OkkoS
Ну что сказать, настоящий Мужик!)
Интересно, много таких альфонсов от фигурки у нас?
+49
0
+49
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
4x Qqqq
Ангелопол просто выставил себя клоуном. Дорога в забвение.
Надеюсь, Вася справится. Думаю, следующий партнёр будет повменяемее, потому что второго такого "Валеру" ещё попробуй найди.
+45
0
+45
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
UserFreud
Валера драма квин просто. Какой-то странный и жестокий способ слить партнёршу, с которой несколько лет успешно проработал. Ну, захотел уйти, можно же как-то по-человечески это сделать...
+42
-1
+41
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Meowow
Казалось бы, ниже падать некуда, но Валерик смог!
+41
0
+41
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Valery24
Я сначала глазам своим не поверила,читая пост Василисы,пока не увидела прикрепленный контракт..
Мальчик,а ты кем себя вообще возомнил??Ну ударили гормоны,голова перестала думать(хотя,судя по всему,там и думать нечем),но какие вообще контракты?ты какое право имеешь ставить ультиматум партнерше и тренеру?
Слов нет
+34
0
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Анна Лисина
Нда.Вот это звездулю поймал Валерик.
Васенька, когда такие люди уходят из твоей жизни, неизвестно кому повезло..То есть известно - тебе. Такого токсичного Валеру ..на.. с пляжа..
+32
0
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ресницы Габи
Еще никогда нашумевший в конце нулевых мем из "Даешь молодежь" "Валера, ты больной?" еще не звучал так актуально.
Я, конечно, надеялась, что Василиса и Анжелика не попадутся на эту уловку "пусть бывшая партнерша и бывший тренер расскажут". Но когда дело такой оборот принимает ... даме сердца Ангелопола, Полине Усковой, надо подумать - а нужно ли ей это?
+28
0
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vera Goncharova
Валера - очень гадкий и недалекий парень. Василисе и Анжелике удачи в поиске адекватного партнера!
+27
0
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Revery
Вот это поворот, товарищи.
Василисушка! Милая, радуйся! Оно само с подошвы отвалилось!
+26
0
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Наталья Трофимова
А потом по-мужские закрыл комменты, предварительно распродаж весь свой мерч. Ню-ню. Интересно, как быстро этого парня освистают трибуны?
+26
0
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лучшее_враг_хорошего
Это просто ….трындец. Как там называются мальчики, которые продают себя за денежку девочке?
Он еще блин себя «мужиком» называл)) Тут только слово «ш..ха» на ум приходит.
+23
0
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Yndestad
Короче, всё понятно: подкатил яйца, получил от ворот поворот и сильно обиделся)
+23
-1
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алина Иванова
Если ты возьмешь меня на полное обеспечение, то я буду "Переступая через себя" с тобой тренироваться - кошмар
+23
-1
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
QnizzaQnizza
Не, новости фигурки в этом году это кек конечно, чисто сидим спид инфо газету читаем
+21
0
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
NataliaB.3003
Мда.. Валера похоже на выпуске своего мерча совсем с головой дружить перестал. Почувствовал себя дельцом, море по колено, составил свой контракт, и приволок этот документ партнёрше. Это же надо до такого додуматься. 🤦 И ведь не стыдно, наверное, судя по его посту, где он себя мужчиной называет.
У него вместо мозгов солома.
+21
0
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tanya_1111
Еще никогда болелы фигурного катания на спортсе не были так едины )))
+21
0
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александра Волкова
перефращируя известную фразу- «девушка, а вашей маме нахлебник не нужен?»)
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Svetlana1
Валера попросился в содержанки…
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Natalia Solomakha
Вот где комментарий Тарасовой, когда он так нужен :)))
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AnnaSmirnova2000
Ангелопол оказался еще тупее, чем все предполагали. Как мальчик от такого позора отмываться планирует?
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Торт Спартак
Ответ 4x Qqqq
Ангелопол просто выставил себя клоуном. Дорога в забвение. Надеюсь, Вася справится. Думаю, следующий партнёр будет повменяемее, потому что второго такого "Валеру" ещё попробуй найди.
Мужика ему в пару надо, чтоб содержал его и катал) но, это наверно не в России тогда)
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий