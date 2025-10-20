  • Спортс
  Клопп о сборной Германии: «Нам надо перестать думать, что если мы участвуем в турнире, то обязательно должны выиграть. Франция, Испания, Англия слишком хороши»
Клопп о сборной Германии: «Нам надо перестать думать, что если мы участвуем в турнире, то обязательно должны выиграть. Франция, Испания, Англия слишком хороши»

Юрген Клопп считает, что сборная Германии не обязательно должна выигрывать трофеи.

– В преддверии чемпионата мира нельзя не задать вопрос: чего, по вашему мнению, добьется сборная летом 2026 года?

– Я уважаю Юлиана Нагельсманна, он мне очень нравится. Он замечательный специалист. Я думаю, у него отличная команда, особенно если все травмированные игроки вернутся.

Тем не менее, нам следует перестать думать, что если мы участвуем в турнире, то обязательно должны его выиграть. Я не знаю и не понимаю точных причин, по которым это должно быть так, и почему мы должны все менять, если вылетаем в полуфинале или четвертьфинале.

Другие страны, такие как Франция или Испания, просто слишком хороши. Или Англия, которая могла бы выиграть больше в последние годы с ее составом, – сказал бывший главный тренер «Ливерпуля». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Kicker
