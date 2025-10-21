Маттеус о Кейне: «Задаешься вопросом, почему он был 13-м в голосовании «Золотого мяча». Он переосмыслил игру форварда, так же как Нойер сделал с вратарями»
«Смотря на игру Кейна, начинаешь задаваться вопросом, почему он занял лишь 13-е место в голосовании за «Золотой мяч». Если он продолжит в том же духе, он, возможно, сможет выиграть награду в следующем году. Но это станет возможным только в сочетании с успехом команды.
Роберт Левандовски выиграл Лигу чемпионов с «Баварией» в 2020 году и позже был признан лучшим игроком мира, но эти два достижения несопоставимы. Кейн переосмыслил игру центрального нападающего, так же как Мануэль Нойер сделал это в отношении вратарей около полутора десятилетий назад.
Кейну 32 года, и его контракт действует до 2027 года. Я бы продлил его как можно скорее», – заявил экс-полузащитник «Баварии» для Sky Sport.
Кейн забил 12 голов и отдал 3 ассиста за мюнхенский клуб в 7 матчах Бундеслиги-2025/26.