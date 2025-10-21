  • Спортс
  Гвардиола о Фодене: «Он как хорошее вино – со временем станет лучше. Фил был невероятен каждый сезон, за исключением прошлого. Сейчас он такой, каким мы его помним»
Гвардиола о Фодене: «Он как хорошее вино – со временем станет лучше. Фил был невероятен каждый сезон, за исключением прошлого. Сейчас он такой, каким мы его помним»

Пеп Гвардиола сравнил Фила Фодена с хорошим вином.

«Сейчас он более зрелый и все прочее. Он [получает] удовольствие, наслаждается и улыбается, у него просто фантастический язык тела на тренировках.

И в конце концов, когда он в штрафной, он всегда что-то создает. Фил сделал шаг вперед и играет в своем стиле, каким мы помним его в прошлом. За исключением прошлого сезона, он был невероятен каждый сезон.

Он будет становиться лучше: это как хорошее вино, со временем он станет лучше», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

25-летний полузащитник «горожан» в этом сезоне провел 6 матчей в АПЛ и отметился одним голом.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер City Xtra
