Гвардиола о Фодене: «Он как хорошее вино – со временем станет лучше. Фил был невероятен каждый сезон, за исключением прошлого. Сейчас он такой, каким мы его помним»
Пеп Гвардиола сравнил Фила Фодена с хорошим вином.
«Сейчас он более зрелый и все прочее. Он [получает] удовольствие, наслаждается и улыбается, у него просто фантастический язык тела на тренировках.
И в конце концов, когда он в штрафной, он всегда что-то создает. Фил сделал шаг вперед и играет в своем стиле, каким мы помним его в прошлом. За исключением прошлого сезона, он был невероятен каждый сезон.
Он будет становиться лучше: это как хорошее вино, со временем он станет лучше», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
25-летний полузащитник «горожан» в этом сезоне провел 6 матчей в АПЛ и отметился одним голом.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер City Xtra
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости