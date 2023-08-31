Компания Red Bull наложила вето на переход Жуниньо в ЦСКА из-за санкций и ситуации на Украине

Теги ЦСКА высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Ред Булл Брагантино Политика Жуниньо Капишаба Футбол

Компания «Ред Булл» наложила вето на переход Жуниньо Капишабы в ЦСКА.

Австрийская компания Red Bull, владеющая клубом «Ред Булл Брагантино», наложила вето на трансфере левого защитника из-за международных санкций, введенных в отношении России из-за ситуации на Украине, сообщает ge.globo.

Сделка не была одобрена австрийской компанией из-за юридических ограничений, и переговоры были прекращены.

Ранее сообщалось, что сделка, которая должна была обойтись ЦСКА в 5,5+0,5 млн долларов, сорвалась из-за того, что армейцы не дали банковских гарантий.

В этом сезоне 26-летний Жуниньо провел за «РБ Брагантино» 41 матч, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

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18 комментариев

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Egobrain
но продавать Рэд Булл в России мы не перестанем, конечно
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Aleksey Yashin
Red Bull ̶о̶к̶р̶ы̶л̶я̶е̶т̶ отменяет
+8
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artpal
12 пакет санкций, самый жестокий - запрет на переход футболистов в ЦСКА. Удар поддых российской армии
+4
0
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Кирилл Эсаулов
Батька, помоги! Купи там в Минское Динамо, да отдай в аренду на 5 лет! Ты же можешь!
+4
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Алексей Ильин
Ответ Egobrain
но продавать Рэд Булл в России мы не перестанем, конечно
Просто основной ингредиент этого напитка - "этадругин"
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Клирик
А вот и реальные гарантии подъехали..
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Islam Gasanov
Почему они сразу этого не сделали,а тянули до последнего когда все уже обо всем договорились. Подлый поступок
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Артем Белый
Ответ Egobrain
но продавать Рэд Булл в России мы не перестанем, конечно
это другое
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Pigmalion
Ответ Bob_Kolomb
Ну очевидно, что игроков так или иначе связанных с Европой получить станет невероятно сложно. Предполагаю, что Жоао Виктора из Бенфики тоже не получится оформить ни нам ни Локо.
Ну с Ла Лигой, например, чет таких проблем нет. Захаряна вот РС купили, Спартак двоих купил, Краснодар вроде тоже.
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Bob_Kolomb
Ну очевидно, что игроков так или иначе связанных с Европой получить станет невероятно сложно. Предполагаю, что Жоао Виктора из Бенфики тоже не получится оформить ни нам ни Локо.
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Гоп-стоп
Потомки нацистов во всей красе.
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Юрий Тюмин
А так деньги привезти как за Давило не выйдет через банки
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Александр Чалов
Народ в комментах всё равно продолжает топить за войну и радоваться прилётам ракет. Не понятно почему европейцы не хотят нам футболистов продавать, действительно. А зачем, спрашивается, мы у "нацистов" европейских что-то покупаем?
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