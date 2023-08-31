Компания Red Bull наложила вето на переход Жуниньо в ЦСКА из-за санкций и ситуации на Украине

Компания «Ред Булл» наложила вето на переход Жуниньо Капишабы в ЦСКА.

Австрийская компания Red Bull, владеющая клубом «Ред Булл Брагантино», наложила вето на трансфере левого защитника из-за международных санкций, введенных в отношении России из-за ситуации на Украине, сообщает ge.globo.

Сделка не была одобрена австрийской компанией из-за юридических ограничений, и переговоры были прекращены.

Ранее сообщалось, что сделка, которая должна была обойтись ЦСКА в 5,5+0,5 млн долларов, сорвалась из-за того, что армейцы не дали банковских гарантий.

В этом сезоне 26-летний провел за «РБ Брагантино» 41 матч, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

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