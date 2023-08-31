Роналду – игрок месяца в Саудовской Аравии. Он обошел Малкома и Мареза, набрав 5+2 в 3 матчах

Теги Криштиану Роналду рейтинги высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Игор Коронадо Рияд Марез Малком Футбол

Криштиану Роналду признан лучшим игроком месяца в чемпионате Саудовской Аравии.

В августе 38-летний португалец забил 5 голов, включая хет-трик в игре с «Аль-Фатехом», и отдал 2 результативные передачи.

На приз также претендовали Игор Коронадо («Аль-Иттихад»), Рияд Марез («Аль-Ахли») и Малком («Аль-Хилаль»).

Статистику Роналду можно изучить здесь.

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46 комментариев

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Cruel Snake
Делает вещи
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+8
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Blaumerc
Ответ Adel Khaniev
Шах и мат, хейтеры!
как будто гель выиграл ЧМ...
какой шах и мат, плевать всем на липовую награду в лиге СА.
шах и мат в очередной раз будет, когда Месси выиграет 8 ой, рекордный ЗМ.
+12
-6
+6
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Begench Berdimuradov
Ответ Barsa! bolshe chem klub
Роналду признан лучшим игроком саудовской Аравии... Месси признан лучшим игроком мира ( смотрите сегодня жеребьёвку ЛЧ) Хейтерам величайшего игрока в истории напоминаю: - при пожаре звонить 02
Ты чё всерьёз?
+7
-1
+6
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Виктор Баландин
Роналду красавчик пофиг возраст
+4
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+4
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prus_3
Итак, что важнее длина или ширина?
+2
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azimkhodjaev@icloud.com
Ответ Blaumerc
как будто гель выиграл ЧМ... какой шах и мат, плевать всем на липовую награду в лиге СА. шах и мат в очередной раз будет, когда Месси выиграет 8 ой, рекордный ЗМ.
«Подарят» будет правильнее )
+2
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Cristiano Ronaldo
Великий Криш!
+5
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Streetbor
Великий!!! Уже Аравия пала к ногам Криша))
+3
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Tristan...
Ответ Domian
Почему левых, потому что ты так решила?
Важен контекст. Речь же шла о Крише, а как мы знаем, Криш любитель набивать стату на левых голах то из офсайдов, то с левых пенок, в иной раз вообще в адских муках требует переписать гол товарища на себя... По всей видимости, тот коммент был про Криша...
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NomerSports
нус ждем артемку с криком лучший в италии испании и т.д и т.д .и вообще во всей вселенной.
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Ильгиз Шакиров
А почему не Милинкович-Савич?
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ДедаДома.нет
Ответ Веселый денек
Лол, Криштиану, будучи вингером, забивал больше Холанда в праймовой Ла лиге
Держи в курсе) туда еще Холланд не добрался. Викинг уже побил рекорд по голам в свои года ЛЧ.
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Domian
Ответ Сергей Павлов
а Месси наиграл на зм в 2023?
А, ты фанат кринжа)
Ну у вас кто угодно, лишь бы не Месси, даже за Жоржиньо топили когда то бедные и несчастные.
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Domian
Ответ Сергей Павлов
ну там минимум три левых зм у Месси снейдер, Левандовски и Холланд
Сейчас бы фанат кринжа говорил о левых ЗМ, когда у бездаря в 2013 продление голосования и позорный ЗМ с 0 трофеев.
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mr kovalsky
Ответ Domian
Почему левых, потому что ты так решила?
Нет, потому что все видели, у кого были глаза
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Domian
Ответ Begench Berdimuradov
Ты чё всерьёз?
Сегодня Холанд или Де Брюйне.
В октябре Месси.
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mr kovalsky
Ответ Yubaba
Если это не зм, то что тогда?
Это 5 левых пенок на чм
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Великий Алонсо
Возьмёт ЗМ в 2024
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atomio
Ответ Domian
Да, а что есть сомнения? 64 очка по гол пас, ЧЕМПИОН МИРА, лучший игрок ЧМ, 10 очков по гол/пас на ЧМ что рекорд игрока на победном Мундиале. Дубль в величайшем финале в истории Аргентина Франция, который смотрели миллиарды. Бонусом чемпион Франции, Суперкубок Франции.
И тем не менее они будут пиарить норвега и кричать что опять ЗМ подарили Месси 😂 притом что норвег провалил абсолютно все финалы и полуфиналы, а за свои голы итак получит ЗБ что логично. Но это секта «кто угодно лишь бы не Месси» (то есть глоры босяка с Мадейры), они то за Лёву, то за ВВД, то за прости господи Жоржиньо….
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Сергей Павлов
Ответ Domian
Сейчас бы фанат кринжа говорил о левых ЗМ, когда у бездаря в 2013 продление голосования и позорный ЗМ с 0 трофеев.
Ну гнома тащили,как могли
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Domian
Ответ Сергей Павлов
а Месси наиграл на зм в 2023?
Да, а что есть сомнения?
64 очка по гол пас, ЧЕМПИОН МИРА, лучший игрок ЧМ, 10 очков по гол/пас на ЧМ что рекорд игрока на победном Мундиале.
Дубль в величайшем финале в истории Аргентина Франция, который смотрели миллиарды.
Бонусом чемпион Франции, Суперкубок Франции.
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0
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trof
Смотришь такими темпами Рон и перегонит Лео за 10 место в списке лучших в истории футбола
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Men77
Как всегда, все против меня, #####!
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Виктор Краснодар
хорош 💪
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Дядя Артем
по делу
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