Роналду – игрок месяца в Саудовской Аравии. Он обошел Малкома и Мареза, набрав 5+2 в 3 матчах

Криштиану Роналду признан лучшим игроком месяца в чемпионате Саудовской Аравии.

В августе 38-летний португалец забил 5 голов, включая хет-трик в игре с «Аль-Фатехом», и отдал 2 результативные передачи.

На приз также претендовали («Аль-Иттихад»), («Аль-Ахли») и («Аль-Хилаль»).

Статистику Роналду можно изучить здесь.

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