Роналду – игрок месяца в Саудовской Аравии. Он обошел Малкома и Мареза, набрав 5+2 в 3 матчах
Криштиану Роналду признан лучшим игроком месяца в чемпионате Саудовской Аравии.
В августе 38-летний португалец забил 5 голов, включая хет-трик в игре с «Аль-Фатехом», и отдал 2 результативные передачи.
На приз также претендовали Игор Коронадо («Аль-Иттихад»), Рияд Марез («Аль-Ахли») и Малком («Аль-Хилаль»).
Статистику Роналду можно изучить здесь.
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какой шах и мат, плевать всем на липовую награду в лиге СА.
шах и мат в очередной раз будет, когда Месси выиграет 8 ой, рекордный ЗМ.
Ну у вас кто угодно, лишь бы не Месси, даже за Жоржиньо топили когда то бедные и несчастные.
В октябре Месси.
64 очка по гол пас, ЧЕМПИОН МИРА, лучший игрок ЧМ, 10 очков по гол/пас на ЧМ что рекорд игрока на победном Мундиале.
Дубль в величайшем финале в истории Аргентина Франция, который смотрели миллиарды.
Бонусом чемпион Франции, Суперкубок Франции.