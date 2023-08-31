Арсен Захарян: «Убрал бы Fan ID – это сильно мешает. Но футбол в России хорошего уровня, не какая-то фигня, как все пишут. Не нравится, как принижают РПЛ»

Теги премьер-лига Россия Реал Сосьедад Ла Лига болельщики Динамо Москва Нобель Арустамян Fan ID Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян призвал убрать Fan ID и рассказал, как изменился российский футбол.

– Как изменился футбол за последние полтора года?

– Я не могу сказать, что прямо плохо что-то там изменилось. Понятно, что изменилось. Без еврокубков. В целом все равно хороший уровень. Мне кажется, зрителю иногда интересно посмотреть футбол в России.

– Твои ощущения как футболиста РПЛ изменились?

– Нормально. Были тут, и сразу в пропасть – такого нет.

– А от жизни в Москве?

– Да ничего не изменилось тоже. Только если не считать, что бренды всякие ушли, тот же Nike. В этом плане чуть-чуть изменилось, но в глобальном плане для жизни – ничего.

– Футболисты могут влиять на ситуацию. Что бы ты сделал, чтобы чемпионат России стал лучше?

– Убрал бы Fan ID. Это сильно мешает футболу. Я сходил здесь на матч («Реал Сосьедад» сыграл в Ла Лиге с «Сельтой» вничью (1:1) при более чем 30 000 зрителей, в последнем домашнем матче Захаряна за «Динамо» было меньше 10 000 болельщиков – Sports.ru) – вообще другие эмоции.

Ну что бы я глобально поменял? Не знаю. Да ничего, футбол нормальный хорошего уровня в России. Не могу сказать, что слабо играем – все борются, с таким же интересом играют.

Да, легионеры сильные уехали, понятно. Но можно посмотреть, как тот же «Ростов» выступил своими игроками (занял 4-е место в прошлом сезоне – Sports.ru). А с легионерами они так не сыграли.

– А почему ты сюда приехал тогда, если все хорошо, уровень футбола хороший, все классно?

– Да нет, конечно, не сравнить Россию с Испанией в плане уровня футбола. Понятно, что здесь все сильнее. Даже по первой тренировке я понял, что здесь все сложнее, гораздо интенсивнее, надо быстрее думать.

Просто мне не нравится, как слишком сильно принижают сейчас футбол в России. Там нормальный уровень. Не могу сказать, что какая-то фигня, как все пишут или говорят, – сказал полузащитник «Реал Сосьедад» в интервью Нобелю Арустамяну.

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14 комментариев

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sanchez-panchoz
удачи, Арсен, светлая голова
+7
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TaR
«А почему ты сюда приехал, а не остался в России?» - вопрос можно номинировать на самый глупый. Не ожидал такого от Нобеля
+8
-3
+5
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Dick Advocaat
Все-таки упал уровень российского футбола по сравнению с 10 лет назад точно. Но возникают молодые талантливые футболисты, которым хорошо бы раскрыть свои возможности.
+3
0
+3
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flash166
Если из нашего чемпионата уезжают в Испанию и Италию, значит действительно какой то уровень есть
+2
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mbauer
Ответ TaR
«А почему ты сюда приехал, а не остался в России?» - вопрос можно номинировать на самый глупый. Не ожидал такого от Нобеля
Почему? Самый логичный вопрос в свете сказанного Арсеном выше
+1
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Alexander Tryapyshko
Ответ Alexander Tryapyshko
Вот он, не успел выехать - сразу критикует
Хорошо, что по делу хоть
+1
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Groznyi2024
Так пишут и говорят как раз те, кто отправляет Миранчука на лавку Торино со словами "езжай, Алексей, Реал в финале ЛЧ отыгрывать будешь"
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Alexander Tryapyshko
Вот он, не успел выехать - сразу критикует
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Cearvm
В этом сезоне мы увидим хороший уровень РПЛ на примере Арсена. Доказывай)
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ВладимирНеПутин
Просто РПЛ последние годы сама себя принижала результатами и игрой в Еврокубках
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Никита Китаев
Ответ flash166
Если из нашего чемпионата уезжают в Испанию и Италию, значит действительно какой то уровень есть
Не уезжают только уж из совсем футбольной глуши
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Cearvm
Ответ TaR
«А почему ты сюда приехал, а не остался в России?» - вопрос можно номинировать на самый глупый. Не ожидал такого от Нобеля
Вопрос как раз логичный по ходу интервью. Ведь Арсен говорил, что РПЛ - ок, и Нобель раскрывал эту позицию.
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Adjusted
Ответ Dick Advocaat
Все-таки упал уровень российского футбола по сравнению с 10 лет назад точно. Но возникают молодые талантливые футболисты, которым хорошо бы раскрыть свои возможности.
10 лет назад российский футбол был непонятной спортивной активностью непонятно для кого придуманной. Сейчас хотя бы болельщикам интересно следить за командами, чем за той унылой ничейной возней автобусов на полях, похожих на огород моей прабабки.
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