Арсен Захарян: «Убрал бы Fan ID – это сильно мешает. Но футбол в России хорошего уровня, не какая-то фигня, как все пишут. Не нравится, как принижают РПЛ»

Арсен Захарян призвал убрать Fan ID и рассказал, как изменился российский футбол.

– Как изменился футбол за последние полтора года?

– Я не могу сказать, что прямо плохо что-то там изменилось. Понятно, что изменилось. Без еврокубков. В целом все равно хороший уровень. Мне кажется, зрителю иногда интересно посмотреть футбол в России.

– Твои ощущения как футболиста изменились?

– Нормально. Были тут, и сразу в пропасть – такого нет.

– А от жизни в Москве?

– Да ничего не изменилось тоже. Только если не считать, что бренды всякие ушли, тот же Nike. В этом плане чуть-чуть изменилось, но в глобальном плане для жизни – ничего.

– Футболисты могут влиять на ситуацию. Что бы ты сделал, чтобы чемпионат России стал лучше?

– Убрал бы Fan ID. Это сильно мешает футболу. Я сходил здесь на матч («Реал Сосьедад» сыграл в с «Сельтой» вничью (1:1) при более чем 30 000 зрителей, в последнем домашнем матче за «Динамо» было меньше 10 000 болельщиков – Sports.ru) – вообще другие эмоции.

Ну что бы я глобально поменял? Не знаю. Да ничего, футбол нормальный хорошего уровня в России. Не могу сказать, что слабо играем – все борются, с таким же интересом играют.

Да, легионеры сильные уехали, понятно. Но можно посмотреть, как тот же «Ростов» выступил своими игроками (занял 4-е место в прошлом сезоне – Sports.ru). А с легионерами они так не сыграли.

– А почему ты сюда приехал тогда, если все хорошо, уровень футбола хороший, все классно?

– Да нет, конечно, не сравнить Россию с Испанией в плане уровня футбола. Понятно, что здесь все сильнее. Даже по первой тренировке я понял, что здесь все сложнее, гораздо интенсивнее, надо быстрее думать.

Просто мне не нравится, как слишком сильно принижают сейчас футбол в России. Там нормальный уровень. Не могу сказать, что какая-то фигня, как все пишут или говорят, – сказал полузащитник « » в интервью Нобелю Арустамяну.

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