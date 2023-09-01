Медведев – зрителю на US Open: «Можешь заткнуться? Ты тупой, что ли?»

поругался со зрителем во втором круге US Open против Кристофера О’Коннелла.

Перед подачей в четвертом сете Медведев сказал кому-то на трибунах: «Можешь заткнуться? Ты тупой, что ли? Тупой или нет?»

Судья после этого попросил зрителей не шуметь из уважения к обоим игрокам.

Медведев по этому поводу сказал: «Ты хоть его послушай. Никого не слушаешь».

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