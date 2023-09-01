Медведев – зрителю на US Open: «Можешь заткнуться? Ты тупой, что ли?»

Теги US Open ATP Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев поругался со зрителем во втором круге US Open против Кристофера О’Коннелла.

Перед подачей в четвертом сете Медведев сказал кому-то на трибунах: «Можешь заткнуться? Ты тупой, что ли? Тупой или нет?»

Судья после этого попросил зрителей не шуметь из уважения к обоим игрокам.

Медведев по этому поводу сказал: «Ты хоть его послушай. Никого не слушаешь».

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25 комментариев

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Phantom3000
Терки со зрителями как в старые добрые ламповые времена 😌
+67
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+58
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ekaterina_)))
Ответ Иван Иванов
Комментарий скрыт
Так они так к нему относились до того, как он начал им хамить) получается, достойны друг друга?)
+57
-13
+44
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Seventh
Классический Даня))
+39
-5
+34
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Павел павел
из Золотого теленка- Петя узнаешь брата Колю?? даа
узнаю брата Колю)))
+13
-2
+11
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ekaterina_)))
Ответ justbored
О, как это типично. Пока Саккари и Бублики тонут в морализаторстве и хейте, Данилка купается в умилении местной публики. Чаровник и зайка.
Кто умиляется с этого? Но стоит отметить, что пока Бублик не перешёл черту, тут тоже многие умилялись.
+15
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ekaterina_)))
Забавный факт - иностранцы все в комментах поддерживают Медведева и пишут, что толпа ведёт себя ужасно)
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billy_pilgrim
Борна Гойо одобрил)
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murzzzzzilka
Смешной такой:)
Мне лицо Даши понравилось, когда он после матча хлопал зрителям, и продолжал на кого-то ругаться:))
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Чэзг
Даня красаучег когда злится)
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nick-basil
Говорят, после ковида на турнирах публика стала развязней. Первый раз это широко обсуждали еще в Австралии. Ну а в Н-Й сейчас вообще есть социальная проблема так сказать с "поведением". Не стреляют из автоматов - уже не плохо. Так что пусть сидят и бабы и мужики в трусах и майках на теннисе. Не европы
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FMGO
Ой, была на этом матче. Все пришли на Медведева. Его поддерживали, но к этому времени австралийские алкоголики уже готовы скандалить и трэшток. Давайте будем честны… это помогает Дане разозлиться и начать играть. Он сознательно, или не сознательно, начинает беситься и это помогает играть лучше.
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Огюст
Даниил , не трать свои нервы и энергию положительную на всяких мерзопакостных хамов !
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FMGO
https://www.instagram.com/p/Cwo0vjtuCQh/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==
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0
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murzzzzzilka
Ответ justbored
О, как это типично. Пока Саккари и Бублики тонут в морализаторстве и хейте, Данилка купается в умилении местной публики. Чаровник и зайка.
Мне и Бублик нравится:)) я безнадежна😂
+3
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