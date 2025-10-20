Карвахаль о матче «Барсы» и «Вильярреала» в США: «Это нарушает честность турнира – не все команды Ла Лиги будут соревноваться в одинаковых условиях»

Даниэль Карвахаль против проведения матча Ла Лиги в Майами.

УЕФА ранее в качестве исключения разрешил «Барселоне» и «Вильярреалу » провести матч в рамках Ла Лиги в Майами. Игра пройдет 20 декабря.

«Я считаю, что это нарушает честность турнира, потому что не все команды лиги будут соревноваться в одинаковых условиях.

И я думаю, что очень важно, чтобы мы сами, игроки и клубы, отстаивали справедливость», – сказал защитник «Реала ».

Хаби Алонсо: «Реал» против матча Ла Лиги в США – это фальсифицирует турнир. Протесты – позитивный сигнал, они отражают позицию многих клубов»