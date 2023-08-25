Расширенный состав сборной, сетка US Open, Лапорт в «Аль-Насре», Рубиалес уйдет в отставку, травма Педри, Карлсен выиграл Кубок мира и другие новости

1. Опубликован расширенный состав футбольной сборной России на сентябрьский сбор. Туда попали Головин, Алексей Миранчук, Пиняев, Тюкавин, Чалов, а вот Захарян – нет.

2. 21-летний хавбек «Сельты» Габриэль Вейга переходит в «Аль-Ахли». Им интересовались «Барса», «Сити», «ПСЖ», «Наполи», «Ливерпуль» и «Челси». Тони Кроос назвал этот трансфер «позорищем».

3. Стала известна сетка US Open-2023. Медведев, Рублев и Хачанов попали в одну четверть сетки и в одну половину с Алькарасом. Касаткина попала в четверть с Соболенко, Самсонова – с Пегулой, Мирра Андреева стартует матчем против квалифаера.

4. Трансферы. «Аль-Наср» купил защитника Эмерика Лапорта у «Манчестер Сити». Английский клуб получит 30 млн евро за игрока и, в свою очередь, приобрел за 60 млн Жереми Доку у «Ренна». Контракт с вингером – на 5 лет. «Челси» приобрел 18-летнего форварда «Сантоса» Вашингтона за 16+4 млн евро, контракт – по схеме «7+1». А Маурисио Почеттино сказал, что «Челси» нужны новые вратарь и игрок атаки. «Синие» уже подписали 9 новичков на 400 млн евро этим летом

Сердар Азмун переходит в «Рому» из «Байера» на правах аренды с правом выкупа за 12 млн евро. Звонок Моуринью убедил форварда. «МЮ» подпишет с 35-летним Джонни Эвансом контракт до конца сезона. Карраскаль подпишет 5-летний контракт с «Динамо», когда стороны договорятся о зарплате и агентских. ЦСКА получит 5,5+1,5 млн евро.

5. Глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес решил уйти в отставку из-за поцелуя с футболисткой сборной Испании. Ожидается, что об этом объявят в пятницу.

6. Российский полузащитник Арсен Захарян включен в заявку «Реал Сосьедад» на матч против «Лас-Пальмаса». Матч состоится в пятницу, 25 августа.

7. Травмы продолжают преследовать топ-клубы Европы. Хавбек «Барсы» Педри повредил квадрицепс и пропустит минимум полтора месяца, а Михаил Мудрик получил повреждение на тренировке «Челси» и не сыграет с «Лутоном» 25 августа. Также стало известно, что полузащитник «МЮ» Мэйсон Маунт пропустит 4-6 недель и не сыграет с «Арсеналом».

8. Чемпионат мира по легкой атлетике-2023. Фемке Бол победила в забеге на 400 м с барьерами, Милтиадис Тентоглу выиграл в состязаниях по прыжкам в длину, Уильямс, Уотсон и Роджерс завоевали золото.

9. «Аль-Иттихад» готов сделать Мохамеда Салаха самым высокооплачиваемым игроком Саудовской Аравии (да, он мог бы получать больше Роналду!), но «Ливерпуль» сообщил клубу, и самому игроку, что переговоров не будет, а футболист не продается.

10. Экс-игрок ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов ярко стартовал в «Бешикташе»: забил в дебютном матче победный гол киевскому «Динамо» в Лиге конференций на 94-й минуте.

11. СКА обменял форварда Николая Прохоркина в «Сочи» на денежную компенсацию, а контракт с «Сочи» тут же был расторгнут.

12. Магнус Карлсен обыграл Рамешбабу Прагнанандху на тай-брейке в финале Кубка мира по шахматам. Норвежец выиграл Кубок мира впервые в карьере.

Кстати, российский шахматист Санан Сюгиров перешел в сборную Венгрии. Он занимает 31-е место в рейтинге ФИДЕ.

13. Домашние матчи «Сочи» с ЦСКА и «Спартаком» могут перенести из-за состояния поля на «Фиште».

14. Карло Анчелотти исключил переход Килиана Мбаппе в «Реал» из «ПСЖ» этим летом. Итальянский тренер заявил, что состав команды «укомплектован».

15. Иранскую дзюдоистку Сабзкар Марзие из-за отказа снять хиджаб не допустили к схватке на Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге.

16. Арбитры Владислав Безбородов и Сергей Иванов вернулись к работе в РПЛ впервые после нарушения протокола ВАР в Грозном. Они пропустили 3 тура.

17. Олимпийская команда США обратилась в CAS с просьбой предоставить место для своего представителя на слушаниях по делу Камилы Валиевой.

18. «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Истиклолом» Черевченко в группе азиатской Лиги чемпионов, «Аль-Хилаль» Неймара – с «Навбахором» Урунова.

Цитаты дня.

Мюллер выбрал Месси, а не Роналду: «Величайший в истории. Криштиану так же силен по статистике и трофеям, но Лео более утонченный и изящный»

Смертин о том, что русский человек не может 45 минут гонять по полю: «В этом вся проблема. Мы хорошо играем в хоккей за счет того, что там часто происходят смены»

Карло Анчелотти: «Нет ни одного тренера, который был бы похож на меня»

Иоланда Чен о «безызбежно» Загитовой: «Параллельно 200 тысяч человек обосрались в других эфирах – никому нет дела. Но Алине поработать бы над техникой речи»

Брайтнер об игре за «Реал» при режиме Франко: «Я пережил 15 месяцев чистого фашизма: с похищениями, убийствами. Но если «Мадрид» хочет тебя, то ты туда пешком пойдешь»

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