Брайтнер об игре за «Реал» при режиме Франко: «Я пережил 15 месяцев чистого фашизма: с похищениями, убийствами. Но если «Мадрид» хочет тебя, то ты туда пешком пойдешь»
Пауль Брайтнер рассказал об игре в Испании при франкистском режиме.
Бывший полузащитник «Баварии» и сборной ФРГ, чемпион Европы-1972 и чемпион мира-1974 перешел в «Реал» Мадрид в 1974 году. Тогда Испанией правил Франсиско Франко, установивший в стране авторитарный режим и совмещавший функции главы государства, главы правительства и верховного главнокомандующего.
«Я пережил 15 месяцев чистого фашизма при Франко: с похищениями в семьях игроков, с убийствами и тому подобным.
Но если «Реал» хочет тебя, то ты туда и на велосипеде поедешь, пешком пойдешь. Тогда «Реал» был отдельной галактикой в мире футбола. Туда ехали все, у кого был хоть малейший шанс», – рассказал Брайтнер.
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ушёл Франко пришёл Бланко😅😅😅
Бланко называли неофранкистом. Чуть лучше чем Франко. который умер в 75 ом
Ещё что-то мне за футбол предъявляет) Учи матчасть, дружище
Ты хоть сам веришь, в то что говоришь?
Это можно назвать наёмничество.
Кому-то предлагают много денег и всяких кайфушек и он закрывает глаза на мораль и принципы.