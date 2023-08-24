Брайтнер об игре за «Реал» при режиме Франко: «Я пережил 15 месяцев чистого фашизма: с похищениями, убийствами. Но если «Мадрид» хочет тебя, то ты туда пешком пойдешь»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Пауль Брайтнер Политика Футбол

Пауль Брайтнер рассказал об игре в Испании при франкистском режиме.

Бывший полузащитник «Баварии» и сборной ФРГ, чемпион Европы-1972 и чемпион мира-1974 перешел в «Реал» Мадрид в 1974 году. Тогда Испанией правил Франсиско Франко, установивший в стране авторитарный режим и совмещавший функции главы государства, главы правительства и верховного главнокомандующего.

«Я пережил 15 месяцев чистого фашизма при Франко: с похищениями в семьях игроков, с убийствами и тому подобным.

Но если «Реал» хочет тебя, то ты туда и на велосипеде поедешь, пешком пойдешь. Тогда «Реал» был отдельной галактикой в мире футбола. Туда ехали все, у кого был хоть малейший шанс», – рассказал Брайтнер.

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44 комментария

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Леван Мкртчян
Ответ Gutalin
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Ничего, что на дворе тогда был 1974 ( момент переход Брайтнера в Реал),и в Германии уже выросло целое поколение с устойчивой "аллергией" на любое проявление фашизма?
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Леван Мкртчян
Ответ Дзмітрый Фарботка
немец рождённый в начале 50-ых был не доволен испанским плюшевым фашизмом, который даже не стали трогать после войны. Интересно, чем занимался его отец в годы WW2
Как раз-таки поколение немцев, родившихся сразу после WW2 -- это поколение ,наиболее остро воспринимающих и нетерпимых к любому проявлению фашизма, людей
+10
-2
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Theodor Herzl
Вот это гибкость принципов!
+9
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Mark Safa
Ответ Mykytka
Что-то это так напоминает…
Лишь бы приплести, ради плюсов🤣)))))
+15
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ReneHoseman
Что бы не выдумывали пропагандисты, что немцы якобы переживают не за фашизм, а за проигрыш в войне, есть множество фактов, в пользу нетерпимости большенства немцев к фашизму. Что-то я не встречал немецкого футболиста с именем адольф, спросил знакомого немца, он ответил: имя адольф в германии практически вышло из употребления. по-нашему, проклято, может только у маргиналов, которые против всех, у спанцев был какой-то свой режим, и вообще была закрытой страной, простые испанцы туристами за границу не ездили, франко для них построил бенидорм
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Алексей Радевич
Мбаппе подавился от смеха после этой цитаты)
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Spiker1606
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Саша Белый
Славные традиции по работе с судьями были заложены еще тогда, а работают до сих пор!
Ага 😂https://www.sports.ru/amp/post/2837657/
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ Дзмітрый Фарботка
в 73 году Франко уже ушел с должности, репрессии после войны ограничивались преследованием политических противников, что есть во многих демократических странах и сейчас, также как и смертная казнь есть и сейчас в демократических странах. В Испании не было и 10 процентов от Немецкого фашизма
ну да... вы не помните наверно...

ушёл Франко пришёл Бланко😅😅😅

Бланко называли неофранкистом. Чуть лучше чем Франко. который умер в 75 ом
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Дзмітрый Фарботка
Ответ Barsa! bolshe chem klub
Комментарий удален модератором
в 73 году Франко уже ушел с должности, репрессии после войны ограничивались преследованием политических противников, что есть во многих демократических странах и сейчас, также как и смертная казнь есть и сейчас в демократических странах. В Испании не было и 10 процентов от Немецкого фашизма
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ML26
Ответ Bobby Shmonka
Все хотят в сильнейшую лигу мира АПЛ,а не в колхоз испанский с двумя более менее достойными командами и медленным устаревшим футболом.
Да? А что же тогда самый перспективный британец не выбрал свою родную лигу, а уехал играть в устаревший футбол?)
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Spiker1606
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ FC.Barcelona
Блин, а нам тут доказывают что Реал был самым обычным клубом при Франко
https://www.sports.ru/amp/post/2837657/
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Always_sam
Ответ Gutalin
Комментарий скрыт
Не прогуливал бы ты лучше школу
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ML26
Ответ Bobby Shmonka
ахахаха полный бред.Райс всю карьеру играл опорника а Вэст Хэме и Сборной Англии ,МС он точно не нужен при наличии Родри .
Я тебя понял) Посмотри пару матчей Арсенала на досуге — удивишься
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Арман Мартиросян
Ответ ML26
Да? А что же тогда самый перспективный британец не выбрал свою родную лигу, а уехал играть в устаревший футбол?)
Я конечно понимаю, что Беллингем супер талант, но почему это вдруг он стал самым перспективным британцем? Это потому что он в Реал перешёл? Уверен, переходи он в АПЛ, вы бы назвали его английским деревом, за которого переплатили в несколько раз.
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ML26
Ответ Bobby Shmonka
Делать выводы по паре матчей на старте сезона ,гениально))) Я смотрел их матчи,Райс играл в опорке как обычно подключаясь к атаке.
Ладно, постараюсь последний раз тебе объяснить. При владении Арсенала он играет левую десятку в месте с Эдегором. Артета успешно применил это амплуа к Джаке в прошлом сезоне, а теперь будет использовать так Райса. Зинченко занимает его позицию левого опорника, так же при владении. Линия защиты растягивается в тройку Габриель, Салиба и Уайт. Уайт номинально правый бэк, но он к атакам не подключается особо. При обороне все возвращаются к своим местам в 4-2-3-1. Напрашивается вопрос, а зачем это всё нужно? Да потому что Артета очень ценит прессингующие качества Жезуса, а он может опускаться очень глубоко за этим. По сути, эта позиция левой десятки вообще заменяла форварда в некоторых ситуациях, Джака с этим успешно справлялся. Посмотрим как получится у Райса
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Bobby Shmonka
Ответ ML26
Я тебя понял) Посмотри пару матчей Арсенала на досуге — удивишься
Делать выводы по паре матчей на старте сезона ,гениально))) Я смотрел их матчи,Райс играл в опорке как обычно подключаясь к атаке.
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ML26
Ответ Bobby Shmonka
По Гюндогану ничего непонятно было,уйдет он или останется.Посмотрим на дистанции что покажет Биллингем в Мадриде и на каком они будут месте.И зачем МС Райс если на этой позиции у них Родри играет? Ты футбол видимо вообще не смотришь,или смотришь матчи Реала и все.
Да брат, ты угадал. Я вообще за Арсенал болею, а Райс играет ближе к атаке, место номинального опорника занимает Парти. Вот и ответ на твой вопрос, почему они хотели Райса)
Ещё что-то мне за футбол предъявляет) Учи матчасть, дружище
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Spiker1606
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Bobby Shmonka
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Причём тут Мадрид? Это все знают. Холанд даже в контракте с Сити прописал отступные для Реала 180 млн.
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ML26
Ответ Bobby Shmonka
Потому что конкуренция меньше,шансов на чемпионство больше ,в МС его не звали,а бороться за 3-4 места так себе вариант для него. Им из АПЛ интересовался Ливерпуль,больше он никому был не нужен.
🤣 как это его в МС не звали?) Они Джуда ещё с зимы вели. После его отказа боролись за Райса, потом Пакета, а сейчас пытаются забрать Нуньеша. Ковачич после ухода Гюндогана — это временная мера.
Ты хоть сам веришь, в то что говоришь?
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Bobby Shmonka
Ответ Артём Поддубный
Наверное поэтому Холанд ждал до последнего предложение от Реала, и не получив его только тогда пошел в катарский мешок?
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Артём Поддубный
Ответ Bobby Shmonka
Все хотят в сильнейшую лигу мира АПЛ,а не в колхоз испанский с двумя более менее достойными командами и медленным устаревшим футболом.
Наверное поэтому Холанд ждал до последнего предложение от Реала, и не получив его только тогда пошел в катарский мешок?
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Федор Петров
Ответ Леван Мкртчян
Как раз-таки поколение немцев, родившихся сразу после WW2 -- это поколение ,наиболее остро воспринимающих и нетерпимых к любому проявлению фашизма, людей
Но когда тебя хочет Реал, это ещё чуть-чуть острее воспринимается. Понимаем.
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Дзмітрый Фарботка
Ответ Barsa! bolshe chem klub
ну да... вы не помните наверно... ушёл Франко пришёл Бланко😅😅😅 Бланко называли неофранкистом. Чуть лучше чем Франко. который умер в 75 ом
и сколько он прожил после прихода к власти
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ Дзмітрый Фарботка
немец рождённый в начале 50-ых был не доволен испанским плюшевым фашизмом, который даже не стали трогать после войны. Интересно, чем занимался его отец в годы WW2
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Dark.Babysitter
Такое было всегда.
Это можно назвать наёмничество.
Кому-то предлагают много денег и всяких кайфушек и он закрывает глаза на мораль и принципы.
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