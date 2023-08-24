Брайтнер об игре за «Реал» при режиме Франко: «Я пережил 15 месяцев чистого фашизма: с похищениями, убийствами. Но если «Мадрид» хочет тебя, то ты туда пешком пойдешь»

Пауль Брайтнер рассказал об игре в Испании при франкистском режиме.

Бывший полузащитник «Баварии» и сборной ФРГ, чемпион Европы-1972 и чемпион мира-1974 перешел в «Реал» в 1974 году. Тогда Испанией правил Франсиско Франко, установивший в стране авторитарный режим и совмещавший функции главы государства, главы правительства и верховного главнокомандующего.

«Я пережил 15 месяцев чистого фашизма при Франко: с похищениями в семьях игроков, с убийствами и тому подобным.

Но если «Реал» хочет тебя, то ты туда и на велосипеде поедешь, пешком пойдешь. Тогда «Реал» был отдельной галактикой в мире футбола. Туда ехали все, у кого был хоть малейший шанс», – рассказал .

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