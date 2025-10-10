  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кисляк о «Зените»: «На данный момент я бы не перешел – не вижу смысла. ЦСКА конкурентоспособен, зачем уходить?»
10

Кисляк о «Зените»: «На данный момент я бы не перешел – не вижу смысла. ЦСКА конкурентоспособен, зачем уходить?»

Матвей Кисляк заявил, что не видит смысла переходить в «Зенит» из ЦСКА.

Глушенков ушел в «Зенит». При этом он сказал откровенно, что это лучше, чем поехать в среднюю команду в топ-5 лиг. Ты бы ушел в «Зенит»? На большую зарплату, на суперусловия, ЦСКА бы отдали 50 миллионов за тебя, например.

– Честно, не хочу загадывать, говорить, что я не перейду куда-то. Но могу сказать, что на данный момент я бы не перешел.

Не вижу смысла уходить в «Зенит», когда у тебя все хорошо в своем клубе, когда тебе доверяют тренеры и любит руководство. Просто взять и сорваться с места. Если твой клуб конкурентоспособен [в борьбе] за самые высокие места, то зачем уходить?

Но если мне ЦСКА скажет «давай, [уходи]», то что мне остается делать? На данный момент, наверное, нет, – сказал полузащитник ЦСКА в интервью Нобелю Арустамяну.

Кисляк о целях: «Самая главная – уехать в Европу. Хочется играть в ЛЧ, попасть в номинанты на «Золотой мяч». Ну и выиграть чемпионство в ЦСКА»

Как вам дерби?21724 голоса
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна
logoМатвей Кисляк
logoЦСКА
возможные трансферы
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoМаксим Глушенков
деньги
logoНобель Арустамян
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Матвей Кисляк: «Каждый хочет проявить себя в европейском чемпионате. Головин успел уехать, а потом наступил 2022-й, и уезжать стало сложнее»
1921 сентября, 11:41
Купить Кисляка за 30 млн евро хотела «Аль-Кадисия». Саудовцы были готовы платить хавбеку 4 млн в год (Metaratings)
3813 сентября, 18:14
«Порту» интересовался Кисляком этим летом. Предложение ЦСКА пока не делали
3112 сентября, 08:11
Агент Маньяков о Кисляке и «Фенербахче»: «Интерес воспринял обыденно, пообщались с турками хорошо. Сказал им, что «Фенер» – промежуточный этап. Они не против – хотят зарабатывать»
3312 сентября, 06:55
Главные новости
Султан-Янги-Юрт, Назрань, Старый Оскол. Где начинали карьеру футболисты сборной?
1 минуту назадТесты и игры
Семья Тэйлора не ходит на футбол после финала ЛЕ в 2023-м – тогда судью раскритиковал Моуринью: «Худшая ситуация, источник разочарования и гнева. В матче не было серьезных ошибок»
310 минут назад
Мишель Платини: «ВАР бы никогда не появился, будь я президентом ФИФА. Оставил бы его только для офсайда. Нужно оставить футбол человеческим»
1042 минуты назад
«Ювентус» хочет бесплатно подписать Меньяна летом, «Бавария» тоже интересуется. Переговоры «Милана» и вратаря о продлении контракта зашли в тупик (GdS)
353 минуты назад
Златан Ибрагимович: «Ибра по-прежнему Бог. Если бы я был на поле, у меня были бы ответы на все вопросы. Делаю все ради «Милана»
17сегодня, 09:01
Глебов о питании: «Карпин изменил все – до него мог и пельмешки поесть, и пирожочки, и сосисочки в тесте. Теперь совсем другие привычки»
43сегодня, 08:42
Бабаев о паспорте РФ для Мойзеса: «Историю Дугласа не хотим повторять. Это имеет смысл, если он готов помогать сборной России, а не только клубу обходить лимит на легионеров»
22сегодня, 08:27
Кисляк о целях: «Самая главная – уехать в Европу. Хочется играть в ЛЧ, попасть в номинанты на «Золотой мяч». Ну и выиграть чемпионство в ЦСКА»
42сегодня, 08:17
«Спартак» отклонил несколько тренерских кандидатур Кахигао из-за сомнений в их уровне (Metaratings)
59сегодня, 08:12
Квалификация ЧМ-2026. Германия примет Люксембург, Франция сыграет с Азербайджаном, Бельгия против Северной Македонии
15сегодня, 08:10
Ко всем новостям
Последние новости
Психолог «Акрона» о футболистах: «Мужчинам сложнее делиться проблемами, но даже великие спортсмены не были суперменами, проходили через испытания. Это не слабость, а часть жизни»
11 минут назад
Проданы все билеты на матч России и Ирана на «Волгоград Арене». Стадион вмещает 45 тысяч зрителей
424 минуты назад
Глушенков о том, что не празднует голы: «Ничего не чувствую. Просто так хочется. Кто-то празднует, а я – нет»
631 минуту назад
«Спартак» выпустил линейку одежды FCSM72 – с номером 72, закрепленным за фанатами
41 минуту назадТелеграм
Милитао о травме «крестов»: «Я подумывал уйти из футбола, нелегко все это пережить. Я вернулся на высший уровень благодаря семье и вере»
3сегодня, 08:55
Товарищеский матч. «Атлетико» и «Интер» сыграют в Ливии
3сегодня, 08:50
Мостовой о сборной: «Нет давления, без разницы, победишь или проигрываешь. Играем с какими-то непонятными командами. Иордания какая-то – чуть не проиграли»
11сегодня, 08:36
Черданцев не считает «Динамо» претендентом на чемпионство: «Можно тешить надеждами, что 9 очков отыгрываются. Но у нас нет ни одного матча, где фаворит выходит и забирает 3 очка»
8сегодня, 08:24
Гнабри о 0+1 Виртца в 10 играх за «Ливерпуль»: «У меня нет впечатления, что у Фло дела идут плохо. Он смеется и хорошо тренируется. Он преуспеет, уверен»
8сегодня, 07:56
Бельгия – Северная Македония. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
сегодня, 07:38