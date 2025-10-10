Кисляк о «Зените»: «На данный момент я бы не перешел – не вижу смысла. ЦСКА конкурентоспособен, зачем уходить?»

Матвей Кисляк заявил, что не видит смысла переходить в «Зенит» из ЦСКА.

– Глушенков ушел в «Зенит». При этом он сказал откровенно, что это лучше, чем поехать в среднюю команду в топ-5 лиг. Ты бы ушел в «Зенит»? На большую зарплату, на суперусловия, ЦСКА бы отдали 50 миллионов за тебя, например.

– Честно, не хочу загадывать, говорить, что я не перейду куда-то. Но могу сказать, что на данный момент я бы не перешел.

Не вижу смысла уходить в «Зенит», когда у тебя все хорошо в своем клубе, когда тебе доверяют тренеры и любит руководство. Просто взять и сорваться с места. Если твой клуб конкурентоспособен [в борьбе] за самые высокие места, то зачем уходить?

Но если мне ЦСКА скажет «давай, [уходи]», то что мне остается делать? На данный момент, наверное, нет, – сказал полузащитник ЦСКА в интервью Нобелю Арустамяну.

Кисляк о целях: «Самая главная – уехать в Европу. Хочется играть в ЛЧ, попасть в номинанты на «Золотой мяч». Ну и выиграть чемпионство в ЦСКА»