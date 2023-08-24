Зайнутдинов забил в дебютном матче за «Бешикташ» – победный гол киевскому «Динамо» в ЛК на 94-й

Теги ЦСКА Динамо Киев Бешикташ высшая лига Турция Бахтиер Зайнутдинов Лига Конференций УЕФА Футбол

Бахтиер Зайнутдинов забил первый гол за «Бешикташ».

Экс-полузащитник ЦСКА дебютировал за турецкий клуб, выйдя на замену в первом матче раунда плей-офф Лиги конференций против «Динамо» Киев (3:2), состоявшемся в Бухаресте.

Игрок сборной Казахстана забил победный гол на 94-й минуте, точно пробив из пределов штрафной.

Ответный матч состоится 31 августа в Стамбуле.

Ранее сообщалось, что ЦСКА получил за Зайнутдинова 5 млн евро и 15% от суммы перепродажи. Была опубликована информация о том, что зарплата хавбека в Турции составит 1,2 млн евро.

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143 комментария

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Антон Меркушев
Бывший игрок "армейского" клуба из России забивает решающий гол на 90-й минуте в ворота киевского "Динамо" на их поле в день независимости Украины.

"В Голливуде до такого додуматься не смогли..."
+289
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majestic1980
Отличный дебют!
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Люблю Марго Робби
Красава
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noti22
Zарешал
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Рафаил Соболев
Ответ Саша Пушкин
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да да так всегда на российских улицах и происходит
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Caniball
В Киеве полыхает!
+55
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Стахович
Динамо и Бешикташ когда-то постоянно играли в ЛЧ.А теперь за квалификацию ЛК борятся.Мда…
+37
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myacsess
поздравил так сказать с праздником 🤣🤣🤣
+44
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Yusif Huseyinov
Ответ Антон Меркушев
Бывший игрок "армейского" клуба из России забивает решающий гол на 90-й минуте в ворота киевского "Динамо" на их поле в день независимости Украины. "В Голливуде до такого додуматься не смогли..."
Поле то , в Бухаресте было
+28
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Александр Абхалимов
Туда кастрюль
+22
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CSKAvrn
Баха, ты красавчик! Отдавался всегда на 100% в игре! Удачи тебе, братишка, забивай больше голов
+20
-3
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tiga1
нагнули чубатых , игрок цска красава
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noti22
Ответ Саша Пушкин
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Почитай про ультрас Динамо Киев и их шовинистские и расистские акции
+20
-7
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artpal
Ответ Artem Piatkov
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А чем война помешала? Футболистов Динамо на фронт забрали?
+17
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ДМ-1чемпион
азов-ЦСКА 2-3! Красавцы!
+22
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Игорь Климов
Бешикташ с победой!
Зайнутдинову респект!
+12
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Mykytka
Ответ Caniball
В Киеве полыхает!
От того, что казах забил? Или что проиграли?
В конце всегда обидно пропускать.
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myacsess
Ответ Artem Piatkov
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не переживай, скоро тоже вернутся, а пока отправляют бойцов приветы передавать 🤣🤣
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БолельщикСоСтажем
Браво, Баха 👍🏻
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Bernie
Ответ Саша Пушкин
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К твоему сведению ; Казахи являются коренным народом России-Омская , Астраханская , Оренбургская, Тюменская, Саратовская области являются местами проживания казахов. Там целые посёлки казахские.Так что они были всегда. И Родину защищают наравне со всеми другими народами страны! А вот « понаехавшие» не хотят отдавать долг((( Чувствуешь разницу?
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Borillaz
Ответ Антон Меркушев
Бывший игрок "армейского" клуба из России забивает решающий гол на 90-й минуте в ворота киевского "Динамо" на их поле в день независимости Украины. "В Голливуде до такого додуматься не смогли..."
Срочно но Миротворец его!!!)
+15
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best51
Баха - Машина!!!
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Олег Ковальчук
Ответ Caniball
От того что в конце забил казах, который нормально разговаривает на русском и перешел из российской команды. Тут просто комбо.
я тебе по секрету скажу, в Украине (не только в Динамо) почти все нормально на русском разговаривают. Только тссс... никому. Об этом никто не должен узнать
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NickN
Ответ Uriy walmart
Ты реально думаешь что в Киеве знают кто это такой? Я думаю им щас вообще не до футбола
Нет! Они вот именно всем Киевом сидят и гуглят - где играл казах из Бешикташа. Ты ничего не понимаешь - из Москвы людям виднее, чем там киевляне занимаются
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Shuller18
Привет Киеву от Красной Армии))
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