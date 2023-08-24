Зайнутдинов забил в дебютном матче за «Бешикташ» – победный гол киевскому «Динамо» в ЛК на 94-й
Бахтиер Зайнутдинов забил первый гол за «Бешикташ».
Экс-полузащитник ЦСКА дебютировал за турецкий клуб, выйдя на замену в первом матче раунда плей-офф Лиги конференций против «Динамо» Киев (3:2), состоявшемся в Бухаресте.
Игрок сборной Казахстана забил победный гол на 94-й минуте, точно пробив из пределов штрафной.
Ответный матч состоится 31 августа в Стамбуле.
Ранее сообщалось, что ЦСКА получил за Зайнутдинова 5 млн евро и 15% от суммы перепродажи. Была опубликована информация о том, что зарплата хавбека в Турции составит 1,2 млн евро.
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Зайнутдинову респект!
В конце всегда обидно пропускать.