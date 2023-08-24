Олимпийская команда США обратилась в CAS с просьбой предоставить место для своего представителя на слушаниях по делу Валиевой

Сборная США попросила CAS о своем присутствии на закрытых слушаниях по делу Валиевой.

Письмо, подписанное членами олимпийской команды Пекина-2022, в X (бывший Twitter) опубликовала американская журналистка Кристин Бреннан.

, , , , , , Брендон Фрэйзер, и обратились в Спортивный арбитражный суд с просьбой предоставить одно место для своего представителя на закрытых слушаниях по делу российской фигуристки.

сдала положительную пробу на триметазидин на чемпионате России в декабре 2021 года. Об этом стало известно во время Олимпийских игр в феврале 2022-го. Валиева в составе сборной России выиграла золото командного олимпийского турнира, сборная США заняла второе место.

Награждение на Олимпиаде проведено не было из-за начавшегося антидопингового расследования в отношении россиянки.

Слушания по делу Валиевой пройдут 26-29 сентября.

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