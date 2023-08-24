Олимпийская команда США обратилась в CAS с просьбой предоставить место для своего представителя на слушаниях по делу Валиевой
Сборная США попросила CAS о своем присутствии на закрытых слушаниях по делу Валиевой.
Письмо, подписанное членами олимпийской команды Пекина-2022, в X (бывший Twitter) опубликовала американская журналистка Кристин Бреннан.
Нэтан Чен, Мэдисон Чок, Эван Бейтс, Мэдисон Хаббелл, Захари Донохью, Алекса Книрим, Брендон Фрэйзер, Карен Чен и Винсент Чжоу обратились в Спортивный арбитражный суд с просьбой предоставить одно место для своего представителя на закрытых слушаниях по делу российской фигуристки.
Валиева сдала положительную пробу на триметазидин на чемпионате России в декабре 2021 года. Об этом стало известно во время Олимпийских игр в феврале 2022-го. Валиева в составе сборной России выиграла золото командного олимпийского турнира, сборная США заняла второе место.
Награждение на Олимпиаде проведено не было из-за начавшегося антидопингового расследования в отношении россиянки.
Слушания по делу Валиевой пройдут 26-29 сентября.
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К 2032 уложиться смогут?
По факту, все просто: если слушание касается только допинга, то да, они не имеют права там находиться. Если же на нем будут также решать судьбу медалей, то имеют. Они тоже пострадавшая сторона, и никто им моментов триумфа на Medal Plaza уже не вернет.
Получить медальки по почте или с ленточкой от Баха - убожество. Какое бы ни было место, стоять на подиуме во время ОИ - бесценно.
Есть определенный порядок - его надо соблюдать!
https://m.sports.ru/biathlon/1082281485.html как пример
И это слушание положительной пробы с ЧР.
По этому там РУСАДА есть, т. к. они дело вели, ISU, т. к. Камила спортсмен международный и WADA. Других сторон там нет. Там даже МОК нет, как стороны процесса.