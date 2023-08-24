Олимпийская команда США обратилась в CAS с просьбой предоставить место для своего представителя на слушаниях по делу Валиевой

Теги сборная России допинг CAS сборная США Олимпиада-2022 Эван Бейтс женское катание Мэдисон Чок Брендон Фрэйзер Нэтан Чен Мэдисон Хаббелл Захари Донохью Алекса Книрим (Шимека) Светлана Соколовская Карен Чен Винсент Чжоу Александра Трусова Вячеслав Володин Камила Валиева Фигурное катание

Сборная США попросила CAS о своем присутствии на закрытых слушаниях по делу Валиевой.

Письмо, подписанное членами олимпийской команды Пекина-2022, в X (бывший Twitter) опубликовала американская журналистка Кристин Бреннан.

Нэтан Чен, Мэдисон Чок, Эван Бейтс, Мэдисон Хаббелл, Захари Донохью, Алекса Книрим, Брендон Фрэйзер, Карен Чен и Винсент Чжоу обратились в Спортивный арбитражный суд с просьбой предоставить одно место для своего представителя на закрытых слушаниях по делу российской фигуристки. 

Валиева сдала положительную пробу на триметазидин на чемпионате России в декабре 2021 года. Об этом стало известно во время Олимпийских игр в феврале 2022-го. Валиева в составе сборной России выиграла золото командного олимпийского турнира, сборная США заняла второе место. 

Награждение на Олимпиаде проведено не было из-за начавшегося антидопингового расследования в отношении россиянки. 

Слушания по делу Валиевой пройдут 26-29 сентября. 

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35 комментариев

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Alexander2022
Ответ vmn
Интересно, что США может знать деле Камилы такого, что неизвестно никому кроме?)
Причем здесь знать о деле что-то? Хотят знать, что будет на слушаниях
+14
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+11
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Александр Иванов
Хм, тогда придется и японцам давать одно место, и канадцам, и так далее по списку команд. Это уже не закрытые слушания будут, а реалити-шоу.
+16
-7
+9
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Montenegro Serbian
Да фиг с ними. Мне в принципе интересно когда вообще эта сага с Валиевой закончиться и будет вынесен окончательный вердикт.
К 2032 уложиться смогут?
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Владислава Крюкова
Ответ Ярик01
Отказывали по временному отстранению, так как это не затрагивало их интересы. Распределение медалей напрямую их судьбу затрагивает
Это не слушаете о распределении медалей. Это слушание о положительной пробе с ЧР. Если Камилу дисквалифицируют, то будет дело о перераспределении медали, где они вполне официально могут присуствовать.
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Viktoria dek
Ну... Они не имеют право там находиться, так как заседания будут закрытыми и сборные США, Японии и тем более Канады не являются стороной судебного процесса.. Кстати, CAS на ОИ уже отказывал сборной США присутствовать на заседании)
+9
-3
+6
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Владислава Крюкова
Ответ Александр Иванов
Хм, тогда придется и японцам давать одно место, и канадцам, и так далее по списку команд. Это уже не закрытые слушания будут, а реалити-шоу.
Канадцы и США уже просились на слушания в феврале. КАС им тогда отказал
+7
-2
+5
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Barsa! bolshe chem klub
а чё США это какая-то особая страна???
+14
-9
+5
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Amneris
Так, опять боты от Хрустального заполонили ленту. И как не надоело чушь нести про злой запад, ей-богу.
По факту, все просто: если слушание касается только допинга, то да, они не имеют права там находиться. Если же на нем будут также решать судьбу медалей, то имеют. Они тоже пострадавшая сторона, и никто им моментов триумфа на Medal Plaza уже не вернет.
Получить медальки по почте или с ленточкой от Баха - убожество. Какое бы ни было место, стоять на подиуме во время ОИ - бесценно.
+11
-8
+3
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Orange carrot
А они разве не заинтересованная сторона?не офигели ли звездно-полосатые ребята.
+10
-7
+3
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Agura
Хотят из судебного заседания цирк устроить?
Есть определенный порядок - его надо соблюдать!
+9
-6
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Ромашка17
Ответ Orange carrot
А они разве не заинтересованная сторона?не офигели ли звездно-полосатые ребята.
Если без политики, то они пострадавшая сторона. Медали у них подвисли в непонятном состоянии. Не у них одних, конечно, но всё же. Поэтому право имеют. Другие страны тоже имеют право.
+7
-4
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Katerina Sunny
Ответ vmn
Интересно, что США может знать деле Камилы такого, что неизвестно никому кроме?)
Можно просто присутствовать на закрытых заседаниях и узнать гораздо больше подробностей, чем потом расскажут общественности.
+4
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Katerina Sunny
Ответ Владислава Крюкова
Не можно присутствовать на закрытом заседании. На основании чего? Они не сторона процесса.
Вы новость прочитали? Они обратились с просьбой в CAS. И CAS уже будет решать: разрешить или отказать.
+4
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Владислава Крюкова
Ответ Александр Иванов
Да, я помню. Они хотели быть "молчаливым наблюдателем". Но тогда вроде бы от имени USADA они просили такой статус. И закономерно были отправлены в известном направлении))
От НОК США
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Ярик01
Ответ Владислава Крюкова
Это не слушаете о распределении медалей. Это слушание о положительной пробе с ЧР. Если Камилу дисквалифицируют, то будет дело о перераспределении медали, где они вполне официально могут присуствовать.
Это слушание сразу по трём искам, судьба медалей напрямую зависит от дела CAS 2023/A/9455 International Skating Union (ISU) v. Kamila Valieva, Association Russian Anti-Doping Agency, куда как третье заинтересованное лицо и могут зайти
+5
-3
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Владислава Крюкова
Ответ Ярик01
Бан в два года (или меньше) будет от момента решения, с 2022 года был бы если ей дали бы временное отстранение
Бан с момента взятия пробы назначается, если были задержки процедуры допинг-тестирования по не зависящим от спортсмена причинам.
+3
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Александр Иванов
Ответ Владислава Крюкова
Канадцы и США уже просились на слушания в феврале. КАС им тогда отказал
Да, я помню. Они хотели быть "молчаливым наблюдателем". Но тогда вроде бы от имени USADA они просили такой статус. И закономерно были отправлены в известном направлении))
+3
-2
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Ромашка17
Ответ Leo Bonart
Расскажи ещё о страданиях недоспортсменов о незаработанной медальке
С подобными циничными просьбами ко мне не обращайтесь
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Ирина С
О, да! Как же без США - самая заинтересованная сторона!
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Ярик01
Ответ Владислава Крюкова
Спортивный суд это не гражданский суд. Не предусмотрены там третьи стороны. США уже хотели учавствовать как третья сторона в феврале, им отказали по причине отсутствия третьих лиц в процессе.
Да что настолько чушь производить, это обычный арбитраж, где третьими лицами и отдельных спортсменов засовывали
https://m.sports.ru/biathlon/1082281485.html как пример
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Владислава Крюкова
Ответ Ярик01
Ты не понимаешь разницу между истцом и третьими лицами, не заявляющих самостоятельных требований.
Спортивный суд это не гражданский суд. Не предусмотрены там третьи стороны. США уже хотели учавствовать как третья сторона в феврале, им отказали по причине отсутствия третьих лиц в процессе.
+2
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Ярик01
Ответ Владислава Крюкова
Не могут конечно. Если зайдут, то это сразу нарушение процесса спортивного суда. И решение будет сразу не действующим. И это слушание положительной пробы с ЧР. По этому там РУСАДА есть, т. к. они дело вели, ISU, т. к. Камила спортсмен международный и WADA. Других сторон там нет. Там даже МОК нет, как стороны процесса.
Ты не понимаешь разницу между истцом и третьими лицами, не заявляющих самостоятельных требований.
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Владислава Крюкова
Ответ Ярик01
Это слушание сразу по трём искам, судьба медалей напрямую зависит от дела CAS 2023/A/9455 International Skating Union (ISU) v. Kamila Valieva, Association Russian Anti-Doping Agency, куда как третье заинтересованное лицо и могут зайти
Не могут конечно. Если зайдут, то это сразу нарушение процесса спортивного суда. И решение будет сразу не действующим.
И это слушание положительной пробы с ЧР.
По этому там РУСАДА есть, т. к. они дело вели, ISU, т. к. Камила спортсмен международный и WADA. Других сторон там нет. Там даже МОК нет, как стороны процесса.
+4
-4
0
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Ярик01
Ответ Viktoria dek
Ну... Они не имеют право там находиться, так как заседания будут закрытыми и сборные США, Японии и тем более Канады не являются стороной судебного процесса.. Кстати, CAS на ОИ уже отказывал сборной США присутствовать на заседании)
Отказывали по временному отстранению, так как это не затрагивало их интересы. Распределение медалей напрямую их судьбу затрагивает
+5
-5
0
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Владислава Крюкова
Ответ Katerina Sunny
Можно просто присутствовать на закрытых заседаниях и узнать гораздо больше подробностей, чем потом расскажут общественности.
Не можно присутствовать на закрытом заседании. На основании чего? Они не сторона процесса.
+4
-4
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